A marca diz que o Satinelle Prestige é uma solução completa de beleza! E é mesmo, ele possui 8 acessórios diferentes que auxiliam e fazem toda a diferença. Um dos acessórios é um módulo exclusivo para massagem (meu preferido haha) realiza movimentos contínuos e eficientes para massagem. A peça de esfoliação possui 40 mil cerdas ultrafinas, remove as células mortas e deixa a pele macia, além também de prepara-la para a depilação. É ótima, gostei bastante. A peça de cabeça de corte é a mais fácil e rápida, funciona como a lamina e é totalmente indolor. Possui também um pente aparador que não vi muita utilidade. As pinças de cerâmica, obviamente não é um método totalmente indolor, particularmente não sou fã dos métodos que fazem sofrer hahaha. Utilizei nas pernas e você sente apenas umas puxadinhas que passam rápido, o uso do esticador facilita. Em áreas mais sensíveis como axilas e coxa a dor é um pouco mais intensa (sinceramente eu já não curti muito haha). Fiz o teste algumas vezes até acertar o modo de usar, então não é tão simples (mas é só questão de pegar o jeito). A marca promete que as pinças agarram pelos até 4X mais curtos que a cera, porém é necessário usar o aparelho mais reto e repassar na mesma área pois em uma única vez não é o suficiente, a luz acoplada ajuda a visualizar. Ainda vem uma bolsinha para transporte e uma escova para limpeza. Resumo, o aparelho é bom e a frequência do uso proporciona melhores resultados. Recomendo.