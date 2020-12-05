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  • Nossa depilação mais rápida, mesmo em pelos mais finos
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Descontinuado

Satinelle PrestigeDepilador seco/molhado

BRE650/00

3.8
| (93) Críticas

1 prémio

Nossa depilação mais rápida, mesmo em pelos mais finos
Nosso mais rápido depilador contém discos de cerâmica exclusivos que giram mais rápido do que nunca e puxam pelos curtos e finos com firmeza. Agora, você pode manter sua pele macia antes e depois da depilação ao tratar todas as áreas do corpo.
Ver todos os benefícios

Quatro maneiras de cuidar do corpo

Nossa depilação mais rápida, mesmo em pelos mais finos

  • Para pernas, corpo e rosto

  • Os discos de cerâmica puxam pelos finos

  • Quatro maneiras de cuidar do corpo

  • Mais oito acessórios

Cabeça de depilação feita com material em cerâmica exclusiva para facilitar o manuseio

Cabeça de depilação feita com material em cerâmica exclusiva para facilitar o manuseio

Nosso depilador é exclusivo e feito com superfície cerâmica com textura que extrai suavemente até os pelos mais finos e 4 vezes mais curtos que o normal. Agora com rotação do disco mais rápida do que nunca (2.200 RPM) para depilação rápida

Cabeça depil. extralarga

Cabeça depil. extralarga

A cabeça de depilação extra-larga garante a remoção dos pelos em áreas maiores e de forma mais rápida.

Design diferenciado

Design diferenciado para fácil remoção de pelos

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-612378

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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3.8

de 5

93

Críticas

05/12/2020

Brasil

Brasil

Maravilhoso!

Se vc tem alguma dúvida se deve ou não comprar o Depilador Prestige da Philips, se vale o investimento, se funciona, eu digo: Vale cada centavo! O aparelho e todos os acessórios são incríveis e já na primeira vez que usei consegui fazer a depilação nas pernas inteiras, axilas, virilha e na faixa da barriga com apenas uma carga na bateria e ela sequer começou a piscar mostrando que estava descarregando, sinal que ainda posso usar outra vez. Fora a qualidade das peças e dos materiais empregados. Tudo lindo e de muita qualidade! Sobre a dor, é ínfima comparado a depilação com cera, que sempre fiz há anos. Nunca escrevo depoimentos mas estou tão apaixonada pelo meu Depilador Prestige que me pergunto pq não comprei antes!

Prós

Qualidade do aparelho, facilidade de uso, ótima potência, lindo

Contras

Nenhuma

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Esta avaliação foi feita para Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator

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21/09/2020

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Excelente performance na extração de pelos

[Employee of philipsglobal] Já sou usuária dos produtos Satinelle há muito tempo e comprei esse depilador por conta dos acessórios e me surpreendi com o resultado da depilação com as pinças pois dói bem menos do que os modelos que usei anteriormente até em momentos que a pele fica mais sensível, extrai bem os pelos e os acessórios de massagem e esfoliação foram bem úteis, já sinto a diferença na pele. O aparador também é ótimo para raspar partes da pele que são mais sensíveis e não tenho coragem de usar a cabeça de pinça.

Prós

Dor reduzida em comparação aos antigos Satinelle, acessórios ajudam na esfoliação da pele

Contras

não uso todos as capinhas pois não pega tantos pelos e torna a depilação mais demorada

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31/08/2020

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto Maravilhoso

Adorei o produto, fiz uma excelente compra. Produto compacto, anatômico, fácil de usar e muito eficiente na remoção dos pelos.

Prós

Prático, Bivolt, anatômico e eficiente.

Contras

Não achei nenhuma.

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