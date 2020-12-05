Descontinuado
BRE650/00
Para pernas, corpo e rosto
Os discos de cerâmica puxam pelos finos
Quatro maneiras de cuidar do corpo
Mais oito acessórios
Nosso depilador é exclusivo e feito com superfície cerâmica com textura que extrai suavemente até os pelos mais finos e 4 vezes mais curtos que o normal. Agora com rotação do disco mais rápida do que nunca (2.200 RPM) para depilação rápida
A cabeça de depilação extra-larga garante a remoção dos pelos em áreas maiores e de forma mais rápida.
Design diferenciado para fácil remoção de pelos
Prémios
3.8
de 5
93
Críticas
RiKhalil
05/12/2020
Brasil
Maravilhoso!
Se vc tem alguma dúvida se deve ou não comprar o Depilador Prestige da Philips, se vale o investimento, se funciona, eu digo: Vale cada centavo! O aparelho e todos os acessórios são incríveis e já na primeira vez que usei consegui fazer a depilação nas pernas inteiras, axilas, virilha e na faixa da barriga com apenas uma carga na bateria e ela sequer começou a piscar mostrando que estava descarregando, sinal que ainda posso usar outra vez. Fora a qualidade das peças e dos materiais empregados. Tudo lindo e de muita qualidade! Sobre a dor, é ínfima comparado a depilação com cera, que sempre fiz há anos. Nunca escrevo depoimentos mas estou tão apaixonada pelo meu Depilador Prestige que me pergunto pq não comprei antes!
Prós
Qualidade do aparelho, facilidade de uso, ótima potência, lindo
Contras
Nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry epilator
Sim, eu recomendo este produto
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Ana Ju
21/09/2020
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Excelente performance na extração de pelos
[Employee of philipsglobal] Já sou usuária dos produtos Satinelle há muito tempo e comprei esse depilador por conta dos acessórios e me surpreendi com o resultado da depilação com as pinças pois dói bem menos do que os modelos que usei anteriormente até em momentos que a pele fica mais sensível, extrai bem os pelos e os acessórios de massagem e esfoliação foram bem úteis, já sinto a diferença na pele. O aparador também é ótimo para raspar partes da pele que são mais sensíveis e não tenho coragem de usar a cabeça de pinça.
Prós
Dor reduzida em comparação aos antigos Satinelle, acessórios ajudam na esfoliação da pele
Contras
não uso todos as capinhas pois não pega tantos pelos e torna a depilação mais demorada
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Feliz89
31/08/2020
Brasil
Comprador verificado
Produto Maravilhoso
Adorei o produto, fiz uma excelente compra. Produto compacto, anatômico, fácil de usar e muito eficiente na remoção dos pelos.
Prós
Prático, Bivolt, anatômico e eficiente.
Contras
Não achei nenhuma.
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IF Design Award 2016