Descontinuado
BRE610/00
Para pernas, corpo e rosto
1 acessório
Sem fio e recarregável
Design do cabo em formato de S
O cabo ergonômico é fácil de segurar e de manusear para obter o máximo de controle e maior alcance em todas as regiões do corpo.
A nossa cabeça do depilador é exclusiva por ser feita com material em cerâmica resistente que puxa os pelos com firmeza, até mesmo os pelos finos não escorregam da sua pegada perfeita.
A cabeça de depilação extra-larga garante a remoção dos pelos em áreas maiores e de forma mais rápida.
Prémios
3.0
de 5
70
Críticas
Daniela2018
08/05/2018
Brasil
Comprador verificado
Excelente produto! Super recomendo, fácil de usar e não encrava os pêlos.
Excelente produto! Super recomendo, fácil de usar e não encrava os pêlos.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator
Sim, eu recomendo este produto
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Fabizinha
10/12/2017
Brasil
Amei
Maravilhoso. Super eficiente. Não irrita a pele. Não causa dor.
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JulianaSanches01
12/07/2017
Brasil
ótimo
[Employee of philipsglobal] O depilador é muito bom. Já tive o Satinelle com discos e metal e a performance da linha com discos de cerâmica é superior. A vantagem é poder utilizar no banho ou com os pelos bem curtos, reduzindo a dor, no meu caso. Adorei o produto e recomendo!!
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator
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