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  • Pega firmemente até cabelos finos
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Descontinuado

Satinelle AdvancedDepilador seco/molhado

BRE610/00

3
| (70) Críticas

1 prémio

Pega firmemente até cabelos finos
O cabo em formato de S ajuda a guiar por todo o corpo. A cabeça mais larga com discos de cerâmica depila rente à pele para puxar até mesmo os pelos mais finos para ter resultados rápidos e duradouros. Uso a seco ou molhado com 1 acessório.
Ver todos os benefícios

Fácil de usar para obter resultados duradouros e práticos

Pega firmemente até cabelos finos

  • Para pernas, corpo e rosto

  • 1 acessório

  • Sem fio e recarregável

  • Design do cabo em formato de S

Cabo em formato de S para fácil manuseio em todas as regiões do corpo

O cabo ergonômico é fácil de segurar e de manusear para obter o máximo de controle e maior alcance em todas as regiões do corpo.

Cabeça de depilação feita com material em cerâmica exclusiva para facilitar o manuseio

Cabeça de depilação feita com material em cerâmica exclusiva para facilitar o manuseio

A nossa cabeça do depilador é exclusiva por ser feita com material em cerâmica resistente que puxa os pelos com firmeza, até mesmo os pelos finos não escorregam da sua pegada perfeita.

Cabeça depil. extralarga

Cabeça depil. extralarga

A cabeça de depilação extra-larga garante a remoção dos pelos em áreas maiores e de forma mais rápida.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-612378

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

70

Críticas

08/05/2018

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente produto! Super recomendo, fácil de usar e não encrava os pêlos.

Excelente produto! Super recomendo, fácil de usar e não encrava os pêlos.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator

10/12/2017

Brasil

Brasil

Amei

Maravilhoso. Super eficiente. Não irrita a pele. Não causa dor.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator

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Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator

12/07/2017

Brasil

Brasil

ótimo

[Employee of philipsglobal] O depilador é muito bom. Já tive o Satinelle com discos e metal e a performance da linha com discos de cerâmica é superior. A vantagem é poder utilizar no banho ou com os pelos bem curtos, reduzindo a dor, no meu caso. Adorei o produto e recomendo!!

Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet & Dry epilator

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