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Brilliance Monitor LCD LED com a tecnologia NVIDIA G-SYNC™

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Drivers para Windows 8 - English (US)

  • versão: 272G5DY
  • ZIP ficheiro, 28.3 kB
  • 16 July 2014

Drivers para Windows 7 - English (US)

  • versão: 272G5DY
  • ZIP ficheiro, 28.3 kB
  • 16 July 2014

Manuais e documentação

Aviso com certificação TCO - English (US)

  • PDF ficheiro, 86.9 kB
  • 31 May 2023

Folheto

  • PDF ficheiro, 810.5 kB
  • 6 May 2024

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