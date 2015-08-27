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  • Brilliance Monitor LCD LED com a tecnologia NVIDIA G-SYNC™
    A experiência com jogos mais suave e rápida existente
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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD LED com a tecnologia NVIDIA G-SYNC™

272G5DYEB/00

3.8
| (4) Críticas
A experiência com jogos mais suave e rápida existente
Domine a competição como nunca antes. O monitor para jogos de 27 polegadas Philips 272G5DYEB com a tecnologia NVIDIA G-SYNC™ elimina cortes e travamentos, oferecendo a experiência com jogos mais suave e rápida existente.
Ver todos os benefícios

Tecnologia NVIDIA G-SYNC™

A experiência com jogos mais suave e rápida existente

  • G Line

  • 144 Hz

  • 68,6 cm (27")

NVIDIA G-SYNC™ para experiência de jogos mais suave

NVIDIA G-SYNC™ para experiência de jogos mais suave

NVIDIA G-SYNC™ é uma nova tecnologia de tela que oferece a experiência de jogos mais suave e mais rápida. G-SYNC™ possui um desempenho revolucionário obtido pela sincronização das taxas de atualização do display para o GPU em seu PC com GeForce GTX, eliminando a perda de imagem e minimizando cortes e atraso de entrada. O resultado: cenas que aparecem instantaneamente, objetos mais nítidos e experiência de jogos mais suave, dando a você uma experiência visual surpreendente e uma grande vantagem competitiva.

Taxas de atualização de 144 Hz para imagens sem interferências e mais vivas

Taxas de atualização de 144 Hz para imagens sem interferências e mais vivas

Você joga com intensidade e competitividade. Você exige imagens nítidas e sem atraso. Esse monitor Philips redefine a imagem da tela até 144 vezes por segundo, com eficiência 2,4x mais rápida que um monitor comum. Uma taxa de quadros mais baixa pode fazer com que seus inimigos apareçam saltando de um lugar ao outro na tela, fazendo-os alvos difíceis de abater. Com a taxa de quadros de 144 Hz, você não perde essas imagens importantes e verá claramente o movimento do inimigo, e então, é só acertá-lo. Com atraso de entrada ultrabaixo e nenhuma perda de imagem, esse monitor Philips é o parceiro de jogo perfeito

SmartResponse: resposta de 1 ms para jogos mais dinâmicos

SmartResponse: resposta de 1 ms para jogos mais dinâmicos

SmartResponse é uma tecnologia de uso excessivo da Philips que quando ativada, ajusta automaticamente os tempos de resposta para os requisitos específicos de um aplicativo como jogos e filmes que requerem tempos de respostas mais rápidos para produzir imagens sem trepidação, atraso e "fantasma"

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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3.8

de 5

4

Críticas

3
2

27/08/2015

Brasil

Brasil

Atende bem ao que veio

Faz o que promete. ULMB perfeito, G-SYNC incrível, tela nítida e imagem agradável aos olhos.

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Esta avaliação foi feita para Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD LED com a tecnologia NVIDIA G-SYNC™

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06/04/2015

Brasil

Brasil

Excelente Produto

Desempenho dos Jogos é bem notável com o sistema G-SYNC, mto bom mesmo

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09/06/2015

Brasil

Brasil

Entrega o que promete

Após anos utilizando monitores com painel IPS decidi mudar para este TN pois queria velocidade e uma tela maior. Este monitor entrega tudo o que esperava, 144hz e Gsync são uma excelente combinação para jogos FPS. Infelizmente tive algumas dificuldades para deixar as cores agradáveis. Como era acostumado com painel IPS perdi dois dias até achar a combinação ideal de cor, contraste e bilho, além de contar com uma ajudinha do digital vibrance da nVidia. Por ser um painel TN, qualquer deslocamento de seu ângulo de visão pode alterar a fidelidade das cores, fazendo com que você tenha que ficar sempre na mesma posição durante os momentos de jogatina. Recomendo a utilização deste monitor em uma distância superior a 60 centímetros, pois a resolução de 1080p em uma tela de 27" pode revelar os pixels, tornando esteticamente pior o uso do sistema operacional mas em nada atrapalha nos jogos. A resolução de 1080p pode ser um ponto negativo para alguns que esperavam 1440p, mas optei por esta resolução pensando em manter os 144hz(mais fáceis de obter em 1080p do que em 1440p). A base é sólida e a coluna de sustentação é muito bem feita mas o hub usb poderia ficar na lateral do monitor ao invés de ficar atrás pois atrapalha um pouco o uso. Infelizmente senti a ausência do TruePoint, tecnologia da Philips que adiciona uma "mira" no centro da tela, encontrado nos modelos internacionais, o que me fez questionar se foi somente isso o que a Philips retirou deste modelo comercializado no Brasil.

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Avisos legais

  1. Verifique se o sistema operacional PC é o Windows 7 ou superior e se a placa gráfica é Nvidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU ou superior e atualizada com o driver mais recent.

  2. Modo G-Sync, modo ULMB e modo 3D Vision existem independentemente ao mesmo tempo. Se um dos modos estiver ativado, os outros dois modos precisarão que estar desativados.

  3. O ULMB só é ativado em 85 Hz, 100 Hz e 120 Hz. AO modo 3D Vision só é ativada em 100 Hz e 120 Hz.

  4. Placa gráfica Nvidia e o DisplayPort são necessários para o recurso G-SYNC™. Consulte www.geforce.com/g-sync para obter mais informações.

  5. Para perguntas relacionadas ao desempenho de 144 Hz, consulte diretamente o fornecedor da sua placa.

  6. Copyright 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC e 3D Vision são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da NVIDIA Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

  7. Software BATMAN: ARKHAM ORIGINS Copyrigth 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Desenvolvido pela WB Games Montreal e Splash Damage. BATMAN e todos os personagens, sua aparência característica e os elementos relacionados são marcas comerciais da DC Comics Copyright 2013. Todos os direitos reservados.

  8. O LOGOTIPO WB GAMES, WB SHIELD: ™ & Copyright Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)