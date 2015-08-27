Após anos utilizando monitores com painel IPS decidi mudar para este TN pois queria velocidade e uma tela maior. Este monitor entrega tudo o que esperava, 144hz e Gsync são uma excelente combinação para jogos FPS. Infelizmente tive algumas dificuldades para deixar as cores agradáveis. Como era acostumado com painel IPS perdi dois dias até achar a combinação ideal de cor, contraste e bilho, além de contar com uma ajudinha do digital vibrance da nVidia. Por ser um painel TN, qualquer deslocamento de seu ângulo de visão pode alterar a fidelidade das cores, fazendo com que você tenha que ficar sempre na mesma posição durante os momentos de jogatina. Recomendo a utilização deste monitor em uma distância superior a 60 centímetros, pois a resolução de 1080p em uma tela de 27" pode revelar os pixels, tornando esteticamente pior o uso do sistema operacional mas em nada atrapalha nos jogos. A resolução de 1080p pode ser um ponto negativo para alguns que esperavam 1440p, mas optei por esta resolução pensando em manter os 144hz(mais fáceis de obter em 1080p do que em 1440p). A base é sólida e a coluna de sustentação é muito bem feita mas o hub usb poderia ficar na lateral do monitor ao invés de ficar atrás pois atrapalha um pouco o uso. Infelizmente senti a ausência do TruePoint, tecnologia da Philips que adiciona uma "mira" no centro da tela, encontrado nos modelos internacionais, o que me fez questionar se foi somente isso o que a Philips retirou deste modelo comercializado no Brasil.