Descontinuado
272G5DYEB/00
G Line
144 Hz
68,6 cm (27")
NVIDIA G-SYNC™ é uma nova tecnologia de tela que oferece a experiência de jogos mais suave e mais rápida. G-SYNC™ possui um desempenho revolucionário obtido pela sincronização das taxas de atualização do display para o GPU em seu PC com GeForce GTX, eliminando a perda de imagem e minimizando cortes e atraso de entrada. O resultado: cenas que aparecem instantaneamente, objetos mais nítidos e experiência de jogos mais suave, dando a você uma experiência visual surpreendente e uma grande vantagem competitiva.
Você joga com intensidade e competitividade. Você exige imagens nítidas e sem atraso. Esse monitor Philips redefine a imagem da tela até 144 vezes por segundo, com eficiência 2,4x mais rápida que um monitor comum. Uma taxa de quadros mais baixa pode fazer com que seus inimigos apareçam saltando de um lugar ao outro na tela, fazendo-os alvos difíceis de abater. Com a taxa de quadros de 144 Hz, você não perde essas imagens importantes e verá claramente o movimento do inimigo, e então, é só acertá-lo. Com atraso de entrada ultrabaixo e nenhuma perda de imagem, esse monitor Philips é o parceiro de jogo perfeito
SmartResponse é uma tecnologia de uso excessivo da Philips que quando ativada, ajusta automaticamente os tempos de resposta para os requisitos específicos de um aplicativo como jogos e filmes que requerem tempos de respostas mais rápidos para produzir imagens sem trepidação, atraso e "fantasma"
3.8
de 5
4
Críticas
somale
27/08/2015
Brasil
Atende bem ao que veio
Faz o que promete. ULMB perfeito, G-SYNC incrível, tela nítida e imagem agradável aos olhos.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD LED com a tecnologia NVIDIA G-SYNC™
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GurySniper
06/04/2015
Brasil
Excelente Produto
Desempenho dos Jogos é bem notável com o sistema G-SYNC, mto bom mesmo
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Nickolas
09/06/2015
Brasil
Entrega o que promete
Após anos utilizando monitores com painel IPS decidi mudar para este TN pois queria velocidade e uma tela maior. Este monitor entrega tudo o que esperava, 144hz e Gsync são uma excelente combinação para jogos FPS. Infelizmente tive algumas dificuldades para deixar as cores agradáveis. Como era acostumado com painel IPS perdi dois dias até achar a combinação ideal de cor, contraste e bilho, além de contar com uma ajudinha do digital vibrance da nVidia. Por ser um painel TN, qualquer deslocamento de seu ângulo de visão pode alterar a fidelidade das cores, fazendo com que você tenha que ficar sempre na mesma posição durante os momentos de jogatina. Recomendo a utilização deste monitor em uma distância superior a 60 centímetros, pois a resolução de 1080p em uma tela de 27" pode revelar os pixels, tornando esteticamente pior o uso do sistema operacional mas em nada atrapalha nos jogos. A resolução de 1080p pode ser um ponto negativo para alguns que esperavam 1440p, mas optei por esta resolução pensando em manter os 144hz(mais fáceis de obter em 1080p do que em 1440p). A base é sólida e a coluna de sustentação é muito bem feita mas o hub usb poderia ficar na lateral do monitor ao invés de ficar atrás pois atrapalha um pouco o uso. Infelizmente senti a ausência do TruePoint, tecnologia da Philips que adiciona uma "mira" no centro da tela, encontrado nos modelos internacionais, o que me fez questionar se foi somente isso o que a Philips retirou deste modelo comercializado no Brasil.
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Verifique se o sistema operacional PC é o Windows 7 ou superior e se a placa gráfica é Nvidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU ou superior e atualizada com o driver mais recent.
Modo G-Sync, modo ULMB e modo 3D Vision existem independentemente ao mesmo tempo. Se um dos modos estiver ativado, os outros dois modos precisarão que estar desativados.
O ULMB só é ativado em 85 Hz, 100 Hz e 120 Hz. AO modo 3D Vision só é ativada em 100 Hz e 120 Hz.
Placa gráfica Nvidia e o DisplayPort são necessários para o recurso G-SYNC™. Consulte www.geforce.com/g-sync para obter mais informações.
Para perguntas relacionadas ao desempenho de 144 Hz, consulte diretamente o fornecedor da sua placa.
Copyright 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC e 3D Vision são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da NVIDIA Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
Software BATMAN: ARKHAM ORIGINS Copyrigth 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Desenvolvido pela WB Games Montreal e Splash Damage. BATMAN e todos os personagens, sua aparência característica e os elementos relacionados são marcas comerciais da DC Comics Copyright 2013. Todos os direitos reservados.
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