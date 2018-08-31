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Descontinuado

Monitor LCD

243V5QSBA/57

4

| (1) Aval. | 100% recomendam este produto

Incríveis imagens de LED em cores nítidas

Curta imagens vibrantes neste monitor Philips. Recursos essenciais, como o SmartContrast, que garantem imagens com alto brilho, tornam esse monitor uma ótima escolha!

Ver todos os benefícios

Incríveis imagens de LED em cores nítidas

  • V Line

  • 59,9 cm (23,6")

O design compacto poupa espaço

Tela livre de mercúrio, ecologicamente correta

Os monitores Philips com iluminação traseira LED são isentos de mercúrio (uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta seres humanos e animais). Isso contribui com a preservação do meio ambiente durante todo o ciclo de vida do monitor, desde a fabricação até o descarte.

SmartContrast para detalhes em preto incríveis

SmartContrast para detalhes em preto incríveis

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa o conteúdo em exibição, ajustando automaticamente as cores e controlando a intensidade da luz de fundo para aprimorar de forma dinâmica o contraste e obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogar em ambientes com tonalidades escuras. Quando você seleciona o modo de economia, é feito o ajuste do contraste e a sintonia da luz de fundo para a exibição ideal de aplicativos usados diariamente no escritório e para um consumo de energia mais baixo.

Especificações técnicas

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Críticas

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recomendam este produto

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31/08/2018

Brasil

Brasil

Fantasma da cor vermelha

A cor vermelha fica com um vulto borrado que atrapalha um pouco

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 243V5QSBA Monitor LCD

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Avisos legais

  1. Tempo de resposta inteligente é o valor ideal de qualquer um dos testes GtG ou GtG (BW).