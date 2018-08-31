Descontinuado
243V5QSBA/57
Incríveis imagens de LED em cores nítidas
Curta imagens vibrantes neste monitor Philips. Recursos essenciais, como o SmartContrast, que garantem imagens com alto brilho, tornam esse monitor uma ótima escolha!
V Line
59,9 cm (23,6")
Os monitores Philips com iluminação traseira LED são isentos de mercúrio (uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta seres humanos e animais). Isso contribui com a preservação do meio ambiente durante todo o ciclo de vida do monitor, desde a fabricação até o descarte.
SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa o conteúdo em exibição, ajustando automaticamente as cores e controlando a intensidade da luz de fundo para aprimorar de forma dinâmica o contraste e obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogar em ambientes com tonalidades escuras. Quando você seleciona o modo de economia, é feito o ajuste do contraste e a sintonia da luz de fundo para a exibição ideal de aplicativos usados diariamente no escritório e para um consumo de energia mais baixo.
4.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
Lereno
31/08/2018
Brasil
Fantasma da cor vermelha
A cor vermelha fica com um vulto borrado que atrapalha um pouco
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 243V5QSBA Monitor LCD
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 243V5QSBA Monitor LCD
Tempo de resposta inteligente é o valor ideal de qualquer um dos testes GtG ou GtG (BW).