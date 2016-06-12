ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Aprecie imagens LED excelentes e nítidas
  • Aprecie imagens LED excelentes e nítidas
  • Aprecie imagens LED excelentes e nítidas
  • Aprecie imagens LED excelentes e nítidas

Descontinuado

Monitor LCD com iluminação LED

236V4LSB/00

4
| (10) Críticas | 90% recomendam este produto
Aprecie imagens LED excelentes e nítidas
Monitor com design brilhante que garante imagens LED nítidas. Equipado com SmartControl lite, esse produto é a escolha perfeita!
Ver todos os benefícios

Aprecie imagens LED excelentes e nítidas

  • V Line

  • 23" (58,4 cm)

Tecnologia LED para cores nítidas

Os LEDs brancos são dispositivos de estado sólido que fornecem iluminação máxima, brilho constante e mais rápido, reduzindo o tempo de inicialização. Os LEDs são livres de mercúrio, o que facilita os processos de reciclagem e descarte ecologicamente corretos. Os LEDs possibilitam um melhor controle de intensidade da luz de fundo do LCD, resultando em uma proporção de contraste superalta. Além disso, fornecem uma reprodução de cores superior graças ao brilho em toda tela.

Fácil ajuste com o SmartControl Lite

SmartControl Lite é o ícone 3D de última geração com base em software de controle de monitor. Isso permite ao usuário usar o mouse para ajustar mais parâmetros do monitor como cor, brilho, regulagem da tela, multimídia, gerenciamento de ID, etc.

SmartContrast para detalhes em preto incríveis

SmartContrast para detalhes em preto incríveis

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa o conteúdo em exibição, ajustando automaticamente as cores e controlando a intensidade da luz de fundo para aprimorar de forma dinâmica o contraste e obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogar em ambientes com tonalidades escuras. Quando você seleciona o modo de economia, é feito o ajuste do contraste e a sintonia da luz de fundo para a exibição ideal de aplicativos usados diariamente no escritório e para um consumo de energia mais baixo.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

10

Críticas

90%

recomendam este produto

2

12/06/2016

Brasil

Brasil

Comprador verificado

otimo atendimento.

todos recurso são muito bom,recomendo a todos.muita facilidade de uso,e visão das imagem.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 236V4LSB Monitor LCD com iluminação LED

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 236V4LSB Monitor LCD com iluminação LED

12/06/2016

Brasil

Brasil

Comprador verificado

otimo atendimento.

todos recurso são muito bom,recomendo a todos.muita facilidade de uso,e visão das imagem.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 236V4LSB Monitor LCD com iluminação LED

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 236V4LSB Monitor LCD com iluminação LED

11/09/2013

Brasil

Brasil

Satisfez as espectativas

Trabalho com o computador e preciso de um monitor grande e confiável. Até agora tem cumprido muito bem. Já é meu segundo monitor Philips (o outro tem cerca de 2 anos e continua funcionando muito bem) Ótimo preço. Ao meu ver o produto está parabéns.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.