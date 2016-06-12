Descontinuado
V Line
23" (58,4 cm)
Os LEDs brancos são dispositivos de estado sólido que fornecem iluminação máxima, brilho constante e mais rápido, reduzindo o tempo de inicialização. Os LEDs são livres de mercúrio, o que facilita os processos de reciclagem e descarte ecologicamente corretos. Os LEDs possibilitam um melhor controle de intensidade da luz de fundo do LCD, resultando em uma proporção de contraste superalta. Além disso, fornecem uma reprodução de cores superior graças ao brilho em toda tela.
SmartControl Lite é o ícone 3D de última geração com base em software de controle de monitor. Isso permite ao usuário usar o mouse para ajustar mais parâmetros do monitor como cor, brilho, regulagem da tela, multimídia, gerenciamento de ID, etc.
SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa o conteúdo em exibição, ajustando automaticamente as cores e controlando a intensidade da luz de fundo para aprimorar de forma dinâmica o contraste e obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogar em ambientes com tonalidades escuras. Quando você seleciona o modo de economia, é feito o ajuste do contraste e a sintonia da luz de fundo para a exibição ideal de aplicativos usados diariamente no escritório e para um consumo de energia mais baixo.
4.0
de 5
10
Críticas
90%
recomendam este produto
fazifogo
12/06/2016
Brasil
Comprador verificado
otimo atendimento.
todos recurso são muito bom,recomendo a todos.muita facilidade de uso,e visão das imagem.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 236V4LSB Monitor LCD com iluminação LED
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BetinhoBarcellos
12/06/2016
Brasil
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LeandroP
11/09/2013
Brasil
Satisfez as espectativas
Trabalho com o computador e preciso de um monitor grande e confiável. Até agora tem cumprido muito bem. Já é meu segundo monitor Philips (o outro tem cerca de 2 anos e continua funcionando muito bem) Ótimo preço. Ao meu ver o produto está parabéns.
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Esta avaliação foi feita para 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
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