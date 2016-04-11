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Descontinuado

Monitor LCD com SmartImage lite

234E5QHAW/00

4.9

| (7) Críticas | 100% recomendam este produto

Imagens vibrantes com o monitor AH-IPS

Este atraente monitor da Philips com bisel ultrafino e tela AH-IPS oferece imagens maravilhosas, vibrantes e coloridas. Com o Mobile HD, você pode conectar seu Smartphone.

Ver todos os benefícios

com bisel ultrafino, MHL

Imagens vibrantes com o monitor AH-IPS

  • Borda ultrafina

  • 23" (58,4 cm)

  • MHL

Cabo MHL opcional para reprodução de áudio e vídeo HD

Caixas de som estéreo integradas para conteúdos multimídia

Um par de caixas de som estéreo de alta qualidade integrado a um aparelho de exibição. Ele pode ser visível na parte frontal ou invisível voltada para o chão, parte superior, traseira etc., dependendo do modelo e do design.

Tela full HD 16:9 para exibir imagens detalhadas

A qualidade da imagem importa. Os monitores comuns oferecem qualidade, mas você espera ainda mais. Este monitor apresenta resolução aprimorada de 1920 x 1080 Full HD. Com o Full HD, espere uma imagem fiel à realidade, com detalhes nítidos, alto brilho, contraste incrível e cores realistas.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.9

de 5

7

Críticas

100%

recomendam este produto

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2
1

11/04/2016

Brasil

Brasil

Cara eu quero saber quando vai ter mais deste modelo?

Cara eu quero saber quando vai ter mais deste modelo? É o melhor modelo já feito dentro de sua classificação!!!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 234E5QHAW Monitor LCD com SmartImage lite

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 234E5QHAW Monitor LCD com SmartImage lite

06/05/2015

Brasil

Brasil

Fantástico!

A qualidade de imagem é fantástica. O Design muito lindo e bem fácil de manipular. As configurações te permite obter melhores resultado. Além de contar com autofalantes embutido! Gostei muito e recomendo!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 234E5QHAW Monitor LCD com SmartImage lite

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 234E5QHAW Monitor LCD com SmartImage lite

01/03/2015

Brasil

Brasil

Excelente relação custo/benefício

Bom design. Excelente desempenho quando conectado via HDMI. Para ser perfeito poderia vir equipado com webcam e microfone e pedestal com ajuste de altura.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 234E5QHAW Monitor LCD com SmartImage lite

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Avisos legais

  1. Requer dispositivo móvel opcional certificado para MHL e cabo MHL (não incluso). Confirme com o fornecedor a compatibilidade do dispositivo MHL.

  2. O modo de espera/economia de energia de ErP não se aplica à funcionalidade de carregamento MHL

  3. A marca nominativa/comercial "IPS" e as patentes de tecnologias relacionadas pertencem a seus respectivos donos.