Descontinuado
234E5QHAW/00
Imagens vibrantes com o monitor AH-IPS
Este atraente monitor da Philips com bisel ultrafino e tela AH-IPS oferece imagens maravilhosas, vibrantes e coloridas. Com o Mobile HD, você pode conectar seu Smartphone.
Borda ultrafina
23" (58,4 cm)
MHL
Um par de caixas de som estéreo de alta qualidade integrado a um aparelho de exibição. Ele pode ser visível na parte frontal ou invisível voltada para o chão, parte superior, traseira etc., dependendo do modelo e do design.
A qualidade da imagem importa. Os monitores comuns oferecem qualidade, mas você espera ainda mais. Este monitor apresenta resolução aprimorada de 1920 x 1080 Full HD. Com o Full HD, espere uma imagem fiel à realidade, com detalhes nítidos, alto brilho, contraste incrível e cores realistas.
4.9
de 5
7
Críticas
100%
recomendam este produto
ZeroRJ
11/04/2016
Brasil
Cara eu quero saber quando vai ter mais deste modelo?
Cara eu quero saber quando vai ter mais deste modelo? É o melhor modelo já feito dentro de sua classificação!!!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 234E5QHAW Monitor LCD com SmartImage lite
Sim, eu recomendo este produto
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LucasLopes
06/05/2015
Brasil
Fantástico!
A qualidade de imagem é fantástica. O Design muito lindo e bem fácil de manipular. As configurações te permite obter melhores resultado. Além de contar com autofalantes embutido! Gostei muito e recomendo!
Sim, eu recomendo este produto
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Pedroso68
01/03/2015
Brasil
Excelente relação custo/benefício
Bom design. Excelente desempenho quando conectado via HDMI. Para ser perfeito poderia vir equipado com webcam e microfone e pedestal com ajuste de altura.
Sim, eu recomendo este produto
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Requer dispositivo móvel opcional certificado para MHL e cabo MHL (não incluso). Confirme com o fornecedor a compatibilidade do dispositivo MHL.
O modo de espera/economia de energia de ErP não se aplica à funcionalidade de carregamento MHL
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