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Descontinuado

Monitor LCD com SmartImage lite

224E5QHAW/00

4.9

| (7) Críticas | 100% recomendam este produto

Imagens vibrantes com o monitor AH-IPS

Este atraente monitor da Philips com bisel ultrafino e tela AH-IPS oferece imagens maravilhosas, vibrantes e coloridas. Com o Mobile HD, você pode conectar seu Smartphone.

Ver todos os benefícios

com bisel ultrafino, MHL

Imagens vibrantes com o monitor AH-IPS

  • Borda ultrafina

  • 21,5" (54,6 cm)

  • MHL

Tecnologia MHL para curtir o conteúdo móvel em tela grande

Tecnologia MHL para curtir o conteúdo móvel em tela grande

MHL (Mobile High Definition Link) é uma interface móvel de áudio/vídeo usada para estabelecer conexão direta entre celulares/outros dispositivos portáteis e monitores de alta definição. Com um cabo MHL óptico, você pode conectar o dispositivo compatível com MHL a esse grande monitor MHL Philips e assistir a vídeos HD com qualidade real e som digital. Além de curtir jogos, fotos, vídeos ou outros aplicativos móveis em tela grande, você também pode carregar o celular ao mesmo tempo para que nunca fique sem energia.

O monitor AH-IPS oferece excelentes imagens com ângulos de visão ampla

O monitor AH-IPS oferece excelentes imagens com ângulos de visão ampla

Os monitores AH-IPS utilizam uma tecnologia avançada que oferece ângulos de visão extralargos de 178/178 graus, fazendo com que seja possível visualizar o monitor de quase qualquer ângulo. Ao contrário das telas TN padrão, os monitores AH-IPS oferecem imagens incrivelmente nítidas com cores excelentes, tornando-o ideal não apenas para fotos, filmes e navegação na Web, mas também para aplicativos profissionais que requerem precisão de cores e brilho constantemente.

Visual minimalista com borda ultrafina

Com painéis de última tecnologia, os novos monitores Philips são projetados com toques minimalistas limitando a espessura do bisel externo para cerca de 2,5 mm. Com uma faixa preta matriz no painel de cerca de 9 mm, as dimensões totais da borda são reduzidas significativamente. Assim você tem mais imagens e menos distrações. Próprio para exibições múltiplas ou configurações com vários painéis para jogos, projetos gráficos e aplicações profissionais, o monitor com bisel ultrafino dá a sensação de usar um monitor grande.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.9

de 5

7

Críticas

100%

recomendam este produto

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1

11/04/2016

Brasil

Brasil

Cara eu quero saber quando vai ter mais deste modelo?

Cara eu quero saber quando vai ter mais deste modelo? É o melhor modelo já feito dentro de sua classificação!!!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 234E5QHAW Monitor LCD com SmartImage lite

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 234E5QHAW Monitor LCD com SmartImage lite

06/05/2015

Brasil

Brasil

Fantástico!

A qualidade de imagem é fantástica. O Design muito lindo e bem fácil de manipular. As configurações te permite obter melhores resultado. Além de contar com autofalantes embutido! Gostei muito e recomendo!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 234E5QHAW Monitor LCD com SmartImage lite

Sim, eu recomendo este produto

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01/03/2015

Brasil

Brasil

Excelente relação custo/benefício

Bom design. Excelente desempenho quando conectado via HDMI. Para ser perfeito poderia vir equipado com webcam e microfone e pedestal com ajuste de altura.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 234E5QHAW Monitor LCD com SmartImage lite

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Avisos legais

  1. Requer dispositivo móvel opcional certificado para MHL e cabo MHL (não incluso). Confirme com o fornecedor a compatibilidade do dispositivo MHL.

  2. O modo de espera/economia de energia de ErP não se aplica à funcionalidade de carregamento MHL

  3. A marca nominativa/comercial "IPS" e as patentes de tecnologias relacionadas pertencem a seus respectivos donos.