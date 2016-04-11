Descontinuado
224E5QHAW/00
Imagens vibrantes com o monitor AH-IPS
Este atraente monitor da Philips com bisel ultrafino e tela AH-IPS oferece imagens maravilhosas, vibrantes e coloridas. Com o Mobile HD, você pode conectar seu Smartphone.
Borda ultrafina
21,5" (54,6 cm)
MHL
MHL (Mobile High Definition Link) é uma interface móvel de áudio/vídeo usada para estabelecer conexão direta entre celulares/outros dispositivos portáteis e monitores de alta definição. Com um cabo MHL óptico, você pode conectar o dispositivo compatível com MHL a esse grande monitor MHL Philips e assistir a vídeos HD com qualidade real e som digital. Além de curtir jogos, fotos, vídeos ou outros aplicativos móveis em tela grande, você também pode carregar o celular ao mesmo tempo para que nunca fique sem energia.
Os monitores AH-IPS utilizam uma tecnologia avançada que oferece ângulos de visão extralargos de 178/178 graus, fazendo com que seja possível visualizar o monitor de quase qualquer ângulo. Ao contrário das telas TN padrão, os monitores AH-IPS oferecem imagens incrivelmente nítidas com cores excelentes, tornando-o ideal não apenas para fotos, filmes e navegação na Web, mas também para aplicativos profissionais que requerem precisão de cores e brilho constantemente.
Com painéis de última tecnologia, os novos monitores Philips são projetados com toques minimalistas limitando a espessura do bisel externo para cerca de 2,5 mm. Com uma faixa preta matriz no painel de cerca de 9 mm, as dimensões totais da borda são reduzidas significativamente. Assim você tem mais imagens e menos distrações. Próprio para exibições múltiplas ou configurações com vários painéis para jogos, projetos gráficos e aplicações profissionais, o monitor com bisel ultrafino dá a sensação de usar um monitor grande.
4.9
de 5
7
Críticas
100%
recomendam este produto
ZeroRJ
11/04/2016
Brasil
Cara eu quero saber quando vai ter mais deste modelo?
Cara eu quero saber quando vai ter mais deste modelo? É o melhor modelo já feito dentro de sua classificação!!!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 234E5QHAW Monitor LCD com SmartImage lite
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 234E5QHAW Monitor LCD com SmartImage lite
LucasLopes
06/05/2015
Brasil
Fantástico!
A qualidade de imagem é fantástica. O Design muito lindo e bem fácil de manipular. As configurações te permite obter melhores resultado. Além de contar com autofalantes embutido! Gostei muito e recomendo!
Sim, eu recomendo este produto
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Pedroso68
01/03/2015
Brasil
Excelente relação custo/benefício
Bom design. Excelente desempenho quando conectado via HDMI. Para ser perfeito poderia vir equipado com webcam e microfone e pedestal com ajuste de altura.
Sim, eu recomendo este produto
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Requer dispositivo móvel opcional certificado para MHL e cabo MHL (não incluso). Confirme com o fornecedor a compatibilidade do dispositivo MHL.
O modo de espera/economia de energia de ErP não se aplica à funcionalidade de carregamento MHL
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