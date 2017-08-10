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Descontinuado

Monitor LCD com SmartImage lite

224E5QHAB/00

4.5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Imagens vibrantes com o monitor AH-IPS

Este atraente monitor da Philips com bisel ultrafino e tela AH-IPS oferece imagens maravilhosas, vibrantes e coloridas. Com o Mobile HD, você pode conectar seu Smartphone.

Ver todos os benefícios

com bisel ultrafino, MHL

Imagens vibrantes com o monitor AH-IPS

  • Borda ultrafina

  • 21,5" (54,6 cm)

  • MHL

Tecnologia MHL para curtir o conteúdo móvel em tela grande

MHL (Mobile High Definition Link) é uma interface móvel de áudio/vídeo usada para estabelecer conexão direta entre celulares/outros dispositivos portáteis e monitores de alta definição. Com um cabo MHL óptico, você pode conectar o dispositivo compatível com MHL a esse grande monitor MHL Philips e assistir a vídeos HD com qualidade real e som digital. Além de curtir jogos, fotos, vídeos ou outros aplicativos móveis em tela grande, você também pode carregar o celular ao mesmo tempo para que nunca fique sem energia.

O monitor AH-IPS oferece excelentes imagens com ângulos de visão ampla

Os monitores AH-IPS utilizam uma tecnologia avançada que oferece ângulos de visão extralargos de 178/178 graus, fazendo com que seja possível visualizar o monitor de quase qualquer ângulo. Ao contrário das telas TN padrão, os monitores AH-IPS oferecem imagens incrivelmente nítidas com cores excelentes, tornando-o ideal não apenas para fotos, filmes e navegação na Web, mas também para aplicativos profissionais que requerem precisão de cores e brilho constantemente.

TrueVision para excelente qualidade de imagem

TrueVision é uma tecnologia exclusiva Philips que utiliza uma tecnologia avançada para testar e alinhar o monitor que fornece o máximo em desempenho de exibição. A Philips garante que os monitores TrueVision saem da fábrica ajustados com esse processo, oferecendo-lhe cores e qualidade de imagem.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

10/08/2017

Brasil

Brasil

Melhor custo x benefício

Na minha opinião, o melhor monitor nessa faixa de preço, não têm vazamento de luz de fundo (backlight bleed), os pretos são ótimos pra um monitor LED, o contraste é ótimo, imagem bem clara, e cores são até bem reguladas. Ja testei outros monitores nessa faixa de preço e nenhum deles chegam perto da mesma qualidade de imagem desse. Simplesmente o melhor custo benefício. Tenho 3 modelos desses monitores funcionando por quase 3 anos e nunca tive nenhum problema com nenhum deles, até hoje funcionando 100%

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Esta avaliação foi feita para 234E5QHAB Monitor LCD com SmartImage lite

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Esta avaliação foi feita para 234E5QHAB Monitor LCD com SmartImage lite

31/12/2015

Brasil

Brasil

O produto em resumo é bom

O design juntamente com a imagem do monitor são realmente os pontos positivos do produto. Todavia, as caixas acústicas são muito fracas. O som mesmo no máximo é baixo e não tem nenhuma qualidade. Outro ponto negativo é a troca entre VGA e HDMI que não é nada fácil utilizando os botões que ficam na parte inferior do monitor (creio que um controle remoto ou botões frontais facilitariam).

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 234E5QHAB Monitor LCD com SmartImage lite

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Esta avaliação foi feita para 234E5QHAB Monitor LCD com SmartImage lite

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Avisos legais

  1. Requer dispositivo móvel opcional certificado para MHL e cabo MHL (não incluso). Confirme com o fornecedor a compatibilidade do dispositivo MHL.

  2. O modo de espera/economia de energia de ErP não se aplica à funcionalidade de carregamento MHL

  3. A marca nominativa/comercial "IPS" e as patentes de tecnologias relacionadas pertencem a seus respectivos donos.