223V5LSB2/57
Incríveis imagens de LED em cores nítidas
Aprecie imagens LED nítidas neste monitor Philips. Equipado com SmartControl lite, esse produto é a escolha perfeita!
V Line
21,5" (54,6 cm)
SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa o conteúdo em exibição, ajustando automaticamente as cores e controlando a intensidade da luz de fundo para aprimorar de forma dinâmica o contraste e obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogar em ambientes com tonalidades escuras. Quando você seleciona o modo de economia, é feito o ajuste do contraste e a sintonia da luz de fundo para a exibição ideal de aplicativos usados diariamente no escritório e para um consumo de energia mais baixo.
Os monitores Philips com iluminação traseira LED são isentos de mercúrio (uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta seres humanos e animais). Isso contribui com a preservação do meio ambiente durante todo o ciclo de vida do monitor, desde a fabricação até o descarte.
2.8
de 5
19
Críticas
Igorcf
08/07/2020
Brasil
Otimo monitor com preço excelente!
É um ótimo monitor com a ótima qualidade da Philips. É o segundo monitor que adquiro da marca e não me arrependo. Ótimo custo benefício!
Prós
Preço e qualidade
Contras
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Esta avaliação foi feita para 193V5LSB2 Monitor LCD
Data de uso 2019-06-08
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2019-06-08
PauloBastos
30/05/2019
Brasil
Excelente produto!
Depois de configurá-lo, corretamente, ele é um produto fantástico! Ótima relação custo/benefício! Um produto cinco estrelas, com toda certeza.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 223V5LSB2 Monitor LCD com SmartControl Lite
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PedroM87
30/05/2019
Brasil
Excelente produto!
Depois de configurá-lo, corretamente, ele é um produto fantástico! Ótima relação custo/benefício! Um produto cinco estrelas, com toda certeza.
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