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Monitor LCD com SmartControl Lite

223V5LSB2/57

2.8

| (19) Críticas

Incríveis imagens de LED em cores nítidas

Aprecie imagens LED nítidas neste monitor Philips. Equipado com SmartControl lite, esse produto é a escolha perfeita!

Ver todos os benefícios

Incríveis imagens de LED em cores nítidas

  • V Line

  • 21,5" (54,6 cm)

SmartContrast para detalhes em preto incríveis

SmartContrast para detalhes em preto incríveis

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa o conteúdo em exibição, ajustando automaticamente as cores e controlando a intensidade da luz de fundo para aprimorar de forma dinâmica o contraste e obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogar em ambientes com tonalidades escuras. Quando você seleciona o modo de economia, é feito o ajuste do contraste e a sintonia da luz de fundo para a exibição ideal de aplicativos usados diariamente no escritório e para um consumo de energia mais baixo.

O design compacto poupa espaço

Tela livre de mercúrio, ecologicamente correta

Os monitores Philips com iluminação traseira LED são isentos de mercúrio (uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta seres humanos e animais). Isso contribui com a preservação do meio ambiente durante todo o ciclo de vida do monitor, desde a fabricação até o descarte.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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2.8

de 5

19

Críticas

08/07/2020

Brasil

Brasil

Otimo monitor com preço excelente!

É um ótimo monitor com a ótima qualidade da Philips. É o segundo monitor que adquiro da marca e não me arrependo. Ótimo custo benefício!

Prós

Preço e qualidade

Contras

Não encontrei

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 193V5LSB2 Monitor LCD

Data de uso 2019-06-08

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 193V5LSB2 Monitor LCD

Data de uso 2019-06-08

30/05/2019

Brasil

Brasil

Excelente produto!

Depois de configurá-lo, corretamente, ele é um produto fantástico! Ótima relação custo/benefício! Um produto cinco estrelas, com toda certeza.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 223V5LSB2 Monitor LCD com SmartControl Lite

Sim, eu recomendo este produto

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30/05/2019

Brasil

Brasil

Excelente produto!

Depois de configurá-lo, corretamente, ele é um produto fantástico! Ótima relação custo/benefício! Um produto cinco estrelas, com toda certeza.

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Esta avaliação foi feita para 223V5LSB2 Monitor LCD com SmartControl Lite

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