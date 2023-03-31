203V5LHSB2/57
Incríveis imagens de LED em cores nítidas
Curta imagens LED vibrantes neste monitor Philips. Recursos essenciais, como o SmartContrast, garantem imagens com alto brilho e tornam esse monitor a escolha ideal!
V Line
20 (19,5" / 49,5 cm diag.)
Um dispositivo pronto para HDMI tem todo o hardware necessário para aceitar a entrada HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Um cabo HDMI transmite sinais de vídeo e áudio de alta qualidade por um único cabo de um PC ou várias origens AV (incluindo decodificadores, aparelhos de DVD e receptores A/V e câmeras de vídeo).
Os monitores Philips com iluminação traseira LED são isentos de mercúrio (uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta seres humanos e animais). Isso contribui com a preservação do meio ambiente durante todo o ciclo de vida do monitor, desde a fabricação até o descarte.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
2.2
de 5
42
Críticas
Bruno3103
31/03/2023
Brasil
ótimo produto!
Estou usando ele neste momento, comprei em 2023, e veio completo com cabo HDMI e os drivers de vídeo todos atualizados, uso Windows 10 e ficou tudo ok, em relação as cores, não tenho do que reclamar, me atende perfeitamente, a única coisa negativa é que o cabo HDMI enviado junto ao monitor, veio com problema, mas a qualidade ainda é o forte desse monitor.
Esta avaliação foi feita para 193V5LHSB2 Monitor LCD
Data de uso 2023-02-28
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Data de uso 2023-02-28
azevedoqui
30/12/2021
Brasil
excelente produto
o monitor atende todas as exigencias que tinha. produto maravilhoso e com ótimo custo benefício
Prós
plug & play
Contras
newnhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 193V5LHSB2 Monitor LCD
Data de uso 2021-11-30
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 193V5LHSB2 Monitor LCD
Data de uso 2021-11-30
Jo Santo
13/11/2021
Brasil
Básico e surpreendente.
De fácil instalação e imediata usabilidade. Aparelho de instalação e uso intuitivo.
Prós
Ocupa um espaço diminuto e ideal para espaços menores.
Contras
Não tem saída de som.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 193V5LHSB2 Monitor LCD
Data de uso 2021-10-13
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 193V5LHSB2 Monitor LCD
Data de uso 2021-10-13