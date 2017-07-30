Descontinuado
163V5LSB23/57
Incríveis imagens de LED em cores nítidas
Aprecie imagens LED nítidas neste monitor Philips. O design compacto e o suporte VESA dão flexibilidade ao seu espaço de trabalho. É a escolha perfeita!
V Line
15,6" / 39,6 cm
Os LEDs brancos são dispositivos de estado sólido que fornecem iluminação máxima, brilho constante e mais rápido, reduzindo o tempo de inicialização. Os LEDs são livres de mercúrio, o que facilita os processos de reciclagem e descarte ecologicamente corretos. Os LEDs possibilitam um melhor controle de intensidade da luz de fundo do LCD, resultando em uma proporção de contraste superalta. Além disso, fornecem uma reprodução de cores superior graças ao brilho em toda tela.
Os monitores Philips com iluminação traseira LED são isentos de mercúrio (uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta seres humanos e animais). Isso contribui com a preservação do meio ambiente durante todo o ciclo de vida do monitor, desde a fabricação até o descarte.
3.3
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
teteogamer7888
30/07/2017
Brasil
monitor
comprei esse monitor em agosto de 2013 uso ele ele e muito bom recomendo muitooooo . ele e excelente para assistir videos 4 k top muito bom tenho 4 desses monitores so tenho philips em casa.
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Mih123
05/04/2016
Brasil
Razoável. É barato mas dá defeito.
É bonito, barato, ajustável, e até funciona mas a tela fica com faixas horizontais piscando sem motivo e raramente ele para de fazer isso. Ele também deixa a cor da imagem amarelada, mas isso é configurável manualmente.
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TiagoMaverickX3
02/10/2015
Brasil
É bom, mas quando chega perto...
O aparelho é bom até certo ponto, é leve, bonito, fácil de usar, mas usar perto acaba reduzindo a escala de cores de uma imagem, ou simplesmente em imagens escuras ou vídeos escuros, fica uma escala cinza que chega a incomodar um pouco, mas nada que seja muito alarmante, caso o seu uso seja para visualizar objetos ou vídeos claros no computador, o único ponto chato, é leve perda de cor que ocorre, mas como disse, nada alarmante! Dá para usar o monitor com tranquilidade!
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