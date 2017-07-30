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Descontinuado

Monitor LCD com iluminação LED

163V5LSB23/57

3.3

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Incríveis imagens de LED em cores nítidas

Aprecie imagens LED nítidas neste monitor Philips. O design compacto e o suporte VESA dão flexibilidade ao seu espaço de trabalho. É a escolha perfeita!

Ver todos os benefícios

Incríveis imagens de LED em cores nítidas

  • V Line

  • 15,6" / 39,6 cm

Tecnologia LED para cores nítidas

Os LEDs brancos são dispositivos de estado sólido que fornecem iluminação máxima, brilho constante e mais rápido, reduzindo o tempo de inicialização. Os LEDs são livres de mercúrio, o que facilita os processos de reciclagem e descarte ecologicamente corretos. Os LEDs possibilitam um melhor controle de intensidade da luz de fundo do LCD, resultando em uma proporção de contraste superalta. Além disso, fornecem uma reprodução de cores superior graças ao brilho em toda tela.

Tela livre de mercúrio, ecologicamente correta

Os monitores Philips com iluminação traseira LED são isentos de mercúrio (uma das substâncias naturais mais tóxicas que afeta seres humanos e animais). Isso contribui com a preservação do meio ambiente durante todo o ciclo de vida do monitor, desde a fabricação até o descarte.

O design compacto poupa espaço

Especificações técnicas

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Críticas

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3.3

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

4
1

30/07/2017

Brasil

Brasil

monitor

comprei esse monitor em agosto de 2013 uso ele ele e muito bom recomendo muitooooo . ele e excelente para assistir videos 4 k top muito bom tenho 4 desses monitores so tenho philips em casa.

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Esta avaliação foi feita para 163V5LSB23 Monitor LCD com iluminação LED

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05/04/2016

Brasil

Brasil

Razoável. É barato mas dá defeito.

É bonito, barato, ajustável, e até funciona mas a tela fica com faixas horizontais piscando sem motivo e raramente ele para de fazer isso. Ele também deixa a cor da imagem amarelada, mas isso é configurável manualmente.

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02/10/2015

Brasil

Brasil

É bom, mas quando chega perto...

O aparelho é bom até certo ponto, é leve, bonito, fácil de usar, mas usar perto acaba reduzindo a escala de cores de uma imagem, ou simplesmente em imagens escuras ou vídeos escuros, fica uma escala cinza que chega a incomodar um pouco, mas nada que seja muito alarmante, caso o seu uso seja para visualizar objetos ou vídeos claros no computador, o único ponto chato, é leve perda de cor que ocorre, mas como disse, nada alarmante! Dá para usar o monitor com tranquilidade!

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