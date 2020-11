Vai assistir a um filme de época? basta definir a TV com Ambilight para o Modo Vívido para aumentar sua intensidade. Quer jogar? Use o Modo Jogo para ação em tempo real. Mas, para uma noite de filmes dramáticos e românticos, escolha a serenidade do Modo Conforto. Em essência, a TV com Ambilight tem uma solução para qualquer modo que você escolher.

Compare TVs com Ambilight