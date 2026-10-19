Como o bico Pétala original ou o bico anticólica se compara ao novo bico Ritmo Individual?

Normalmente, o leite flui sem esforço em um bico Pétala original, em um bico anticólica ou uma mamadeira tradicional. Portanto, recomenda-se um bico com fluxo mais alto ao mudar para o bico Ritmo Individual.
Deixe o bebê se familiarizar com o novo bico. Observe as dicas do seu bebê para verificar se o bico precisa ser trocado. A tabela abaixo fornece recomendações sobre de onde começar com relação ao fluxo do bico Ritmo Individual. Assista ao vídeo abaixo para saber mais sobre os indícios dados pelo bebê durante a alimentação.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY900/01, SCY966/02, SCY946/01. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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