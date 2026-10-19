Suporte da Philips Como o bico Pétala original ou o bico anticólica se compara ao novo bico Ritmo Individual?

Normalmente, o leite flui sem esforço em um bico Pétala original, em um bico anticólica ou uma mamadeira tradicional. Portanto, recomenda-se um bico com fluxo mais alto ao mudar para o bico Ritmo Individual.

Deixe o bebê se familiarizar com o novo bico. Observe as dicas do seu bebê para verificar se o bico precisa ser trocado. A tabela abaixo fornece recomendações sobre de onde começar com relação ao fluxo do bico Ritmo Individual. Assista ao vídeo abaixo para saber mais sobre os indícios dados pelo bebê durante a alimentação.

Nova orientação sobre os bicos em embalagens de produtos em 2025! Estamos atualizando as embalagens dos produtos para fornecer uma orientação clara. A nova orientação usa cores facilmente reconhecíveis e fornece maior clareza sobre a taxa de fluxo do bico. Embalagem com os mesmos bicos, mas com nova orientação!