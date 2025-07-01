Como devo armazenar leite materno extraído?

Você pode armazenar leite materno na geladeira (abaixo de 4 °C) por até 4 dias ou no congelador (abaixo de -18 °C) por 6 a 12 meses usando uma mamadeira, um copo de armazenamento ou um saco de armazenamento para leite materno Philips Avent. Para armazenamento de longo prazo, o ultracongelamento (abaixo de -20 °C) é altamente recomendado.
Ao transportar leite materno, use-o em até 4 horas.
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