Suporte da Philips Como devo limpar e desinfetar o extrator de leite Philips Avent?

Limpe o extrator antes do primeiro uso e após cada sessão de extração, especialmente as peças que entram em contato com o leite.

Verifique os métodos de limpeza e desinfecção recomendados para o modelo do seu extrator abaixo.

Nota: você não precisa desinfetar peças que não entram em contato com o leite. Você pode limpar a unidade do motor e o transformador dos extratores elétricos com um pano macio e úmido. Mantenha os tubos de silicone sempre secos para evitar que líquidos entrem na unidade do motor.

Extrator de leite elétrico Mãos Livres Philips Avent Assista a este vídeo para saber como limpar e desinfetar o extrator Mãos Livres. Extrator de leite elétrico individual e duplo Philips Avent Saiba como limpar e desinfetar o extrator de leite elétrico individual ou duplo Philips Avent. Importante: para higienizar melhor, mergulhe, lave e enxágue as peças do extrator de leite usando uma tigela separada. Extrator de leite manual Essential Philips Avent Saiba como limpar e desinfetar o extrator de leite manual Essential. Importante: para higienizar melhor, mergulhe, lave e enxágue as peças do extrator de leite usando uma tigela separada. Extrator de leite elétrico Essential Philips Avent Saiba como limpar e desinfetar o extrator de leite elétrico Essential. Importante: para higienizar melhor, mergulhe, lave e enxágue as peças do extrator de leite usando uma tigela separada.