Como devo limpar e desinfetar o extrator de leite Philips Avent?
Limpe o extrator antes do primeiro uso e após cada sessão de extração, especialmente as peças que entram em contato com o leite.
Verifique os métodos de limpeza e desinfecção recomendados para o modelo do seu extrator abaixo.
Nota: você não precisa desinfetar peças que não entram em contato com o leite. Você pode limpar a unidade do motor e o transformador dos extratores elétricos com um pano macio e úmido. Mantenha os tubos de silicone sempre secos para evitar que líquidos entrem na unidade do motor.
Assista a este vídeo para saber como limpar e desinfetar o extrator Mãos Livres.
Saiba como limpar e desinfetar o extrator de leite elétrico individual ou duplo Philips Avent.
Importante: para higienizar melhor, mergulhe, lave e enxágue as peças do extrator de leite usando uma tigela separada.
Saiba como limpar e desinfetar o extrator de leite manual Essential.
Importante: para higienizar melhor, mergulhe, lave e enxágue as peças do extrator de leite usando uma tigela separada.
Saiba como limpar e desinfetar o extrator de leite elétrico Essential.
Importante: para higienizar melhor, mergulhe, lave e enxágue as peças do extrator de leite usando uma tigela separada.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCF391/11 , SCF393/11 .