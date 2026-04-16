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Suporte da Philips

Como devo limpar e desinfetar o extrator de leite Philips Avent?

Limpe o extrator antes do primeiro uso e após cada sessão de extração, especialmente as peças que entram em contato com o leite.

Verifique os métodos de limpeza e desinfecção recomendados para o modelo do seu extrator abaixo.

Nota: você não precisa desinfetar peças que não entram em contato com o leite. Você pode limpar a unidade do motor e o transformador dos extratores elétricos com um pano macio e úmido. Mantenha os tubos de silicone sempre secos para evitar que líquidos entrem na unidade do motor.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF391/11 , SCF393/11 .

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