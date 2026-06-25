Preciso remover o plugue de borracha da Philips Airfryer?
Não, você não precisa removê-lo, pois ele ajuda a manter a cesta da sua Airfryer Philips no lugar. Em caso de perda, você poderá encomendar um novo na loja online da Philips ou entrar em contato com a assistência técnica mais próxima.
Insira o plugue de borracha na parte superior da bandeja com a ponta voltada para o orifício.
Com uma mão, puxe a ponta pela parte de trás, enquanto empurra a parte superior com a outra mão até que a ponta em forma de cone esteja totalmente dentro do orifício.
Veja também o vídeo abaixo:
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:NA341/00 , NA341/09 , RI9252/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›