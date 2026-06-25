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Suporte da Philips

Preciso remover o plugue de borracha da Philips Airfryer?

Não, você não precisa removê-lo, pois ele ajuda a manter a cesta da sua Airfryer Philips no lugar. Em caso de perda, você poderá encomendar um novo na loja online da Philips ou entrar em contato com a assistência técnica mais próxima.

Preciso remover o plugue de borracha da Philips Airfryer?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA341/00 , NA341/09 , RI9252/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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