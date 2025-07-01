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Como desprendo a cesta da Philips Airfryer da panela?
Para desprender a cesta da Philips Airfryer da panela, faça o seguinte:
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA341/00 , NA341/09 , RI9252/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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