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Suporte da Philips

Como desprendo a cesta da Philips Airfryer da panela?

Para desprender a cesta da Philips Airfryer da panela, faça o seguinte:

  1. Deslize a tampa transparente para acessar o botão de liberação.
  2. Pressione o botão de liberação e, simultaneamente, desprenda a cesta da airfryer Philips. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: NA341/00 , NA341/09 , RI9252/00 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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