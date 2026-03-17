Suporte da Philips Quais são os modos de escovação da minha escova de dentes Sonicare?

A escova de dentes Sonicare tem diferentes modos de escovação. Esses modos podem variar de acordo com a escova de dentes.

O modo padrão da escova de dentes é "Limpeza". Este modo proporciona um tempo de escovação de 2 minutos e é adequado para o uso diário.

Os outros modos de escovação são:

Limpeza profunda (3 minutos): ele proporciona tempo extra para escovar pontos de críticos.

Limpeza profunda+ (2/3 minutos): semelhante ao modo Limpeza profunda. Quando a escova de dentes estiver conectada, este modo funcionará durante 2 minutos. O feedback do BrushPacer será feito a cada 20 segundos. Se a sua escova de dentes não estiver conectada, este modo funcionará durante 3 minutos. O feedback do BrushPacer será feito a cada 30 segundos.

Branquear (2:30 minutos): ótimo para remoção de manchas da superfície.

Polir (1 minuto): ideal para suavizar a superfície dos dentes.

Cuidados com a gengiva (3 minutos): perfeito para limpar seus dentes e gengivas.

Saúde da gengiva (3:20 minutos): projetado para limpar e massagear sua gengiva para uma saúde ideal.

Sensível (2 minutos): com vibrações suaves e adequado para dentes sensíveis.

Cuidado da língua (20 segundos): limpe sua língua com a cabeça da escova TongueCare.