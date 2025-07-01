Suporte da Philips Posso carregar o barbeador após cada uso?

Embora carregar seu barbeador Philips após cada uso não seja necessário, você pode fazê-lo, se desejar. Os barbeadores Philips possuem baterias de íon de lítio, e o carregamento diário não afeta significativamente a integridade da bateria.

Muitos modelos incluem um indicador de bateria fraca, que informa quando é necessário carregar o aparelho.