Posso carregar o barbeador após cada uso?

Embora carregar seu barbeador Philips após cada uso não seja necessário, você pode fazê-lo, se desejar. Os barbeadores Philips possuem baterias de íon de lítio, e o carregamento diário não afeta significativamente a integridade da bateria.
Muitos modelos incluem um indicador de bateria fraca, que informa quando é necessário carregar o aparelho.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: S7887/35 , XP9402/11 , X5012/05 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Procurando mais alguma coisa?
Descubra todas as opções de suporte da Philips