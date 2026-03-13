Suporte da Philips Como faço pra carregar minha escova de dentes Sonicare?

Se as instruções abaixo não ajudarem, entre em contato conosco ou clique aqui para enviar uma solicitação de garantia online, para que possamos ajudar você a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e Power Flossers Sonicare têm garantia de dois anos.

Dependendo do seu modelo, é possível carregar sua escova de dentes Philips Sonicare de uma forma diferente. Certifique-se de usar o carregador original fornecido com a sua escova de dentes. Nem todos os carregadores Sonicare são compatíveis com outros. O carregador pode ser um conector USB-A que exige um adaptador de parede (não incluído).Leia as instruções a seguir sobre como carregar sua escova de dentes.