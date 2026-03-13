Como faço pra carregar minha escova de dentes Sonicare?
Se as instruções abaixo não ajudarem, entre em contato conosco ou clique aqui para enviar uma solicitação de garantia online, para que possamos ajudar você a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e Power Flossers Sonicare têm garantia de dois anos.
Dependendo do seu modelo, é possível carregar sua escova de dentes Philips Sonicare de uma forma diferente. Certifique-se de usar o carregador original fornecido com a sua escova de dentes. Nem todos os carregadores Sonicare são compatíveis com outros. O carregador pode ser um conector USB-A que exige um adaptador de parede (não incluído).
Leia as instruções a seguir sobre como carregar sua escova de dentes.
Ligue o carregador em uma tomada.
Coloque o cabo da escova de dentes no carregador
O indicador de bateria começa a piscar* para indicar que a escova de dentes está carregando. Ele para de piscar quando estiver totalmente carregado, o que pode levar até 24 horas.
Você pode deixar a escova de dentes em um carregador conectado entre a as escovações, pois isso não afetará a vida útil da bateria.
*Observação: A DailyClean 1100 não possui um indicador luminoso de bateria.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:HX6321/02 , HX6581/21 , HX3211/13 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›