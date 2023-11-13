Do que se trata a correção dos dispositivos afetados? A remediação se concentra na substituição da espuma de redução de som de PE-PUR pela nova espuma de redução de som de silicone por meio de um reparo abrangente que envolve a substituição de vários componentes ou a substituição do dispositivo. Quanto tempo deve levar a correção de todos os dispositivos afetados?



Os dispositivos de terapia do sono CPAP e BiPAP representam a maioria dos aparelhos em recall*. Até o momento, mais de 99% dos registros de dispositivos de terapia do sono em todo o mundo que estão completos e acionáveis foram resolvidos. Solicitamos aos pacientes com os dispositivos de terapia do sono em uso restantes que ainda não tenham sido corrigidos, nem registrados que registrem o seu produto para facilitar a correção de seus dispositivos. A correção dos ventiladores afetados continua em andamento em coordenação com as autoridades competentes relevantess.

O que significa um registo “completo e acionável”? Registros completos e acionáveis são aqueles que contêm as informações necessárias para concluir a correção e não aguardam mais informações. Por exemplo, as informações necessárias para pacientes que optam por receber um dispositivo corrigido incluem informações do médico, prescrição completa ou opção por receber um dispositivo PAP com ajuste automático. A Philips Respironics continuará a priorizar registros existentes e novos à medida que a equipe de correção recebe as informações necessárias para acionar esses registros. A Philips Respironics possui estoque existente e capacidade de fabricação para satisfazer quaisquer registros restantes ou previstos de novos dispositivos de terapia do sono em tempo hábil.

A Philips Respironics está vendendo dispositivos para novos pacientes? A Philips Respironics tem estoque e capacidade de fabricação suficientes para satisfazer qualquer registro atual ou previsto de novos dispositivos de terapia do sono em tempo hábil. Com o conhecimento das autoridades competentes relevantes, a Philips Respironics gradualmente começou a atender novos pacientes com dispositivos de terapia do sono selecionados (com a nova espuma de redução de som de silicone) em vários países. Essa abordagem ponderada ajudará a tornar esses dispositivos necessários mais prontamente disponíveis nesses países, ao mesmo tempo em que honrará o compromisso de levar os esforços de correção até a conclusão. Atualmente, a Philips Respironics não está atendendo novos pacientes com dispositivos de terapia do sono nos EUA.



Os dispositivos Philips Respironics com a nova espuma de silicone para redução de som são seguros para uso?



Sim, os dispositivos da Philips Respironics com espuma de silicone para redução de som foram submetidos a testes extensivos de acordo com os padrões de teste aplicáveis do setor, e a Philips Respironics não identificou nenhum problema de segurança. O silicone é um material semelhante à borracha que também é usado em assadeiras. Como é o relacionamento da Philips com a FDA e outras autoridades competentes? A Philips compartilha os mesmos objetivos que a FDA e outras autoridades competentes para garantir a segurança do paciente e a qualidade na prestação de cuidados de saúde e impulsionar a inovação. Assim, estamos empenhados em trabalhar em estreita colaboração com estas agências. O dispositivo CPAP DreamStation 2 é seguro para uso? Sim, o dispositivo CPAP DreamStation 2 pode ser usado com segurança quando as instruções de uso do dispositivo DreamStation 2 são seguidas.