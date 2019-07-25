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Dando forma ao futuro da saúde
juntos

O Philips Future Health Index é uma plataforma baseada em pesquisa que mostra como os países do mundo estão moldando o futuro dos cuidados com a saúde.


Leia o relatório dos anos anteriores.

Relatorio 2025

2025

Conheça novos insights de pacientes e profissionais de saúde no relatório Future Health Index 2025

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Relatorio 2024

2024

O relatório Future Health Index Brasil 2024 mostra que os líderes de saúde estão adotando novos modelos de prestação de cuidados e inovações habilitadas por Inteligência Artificial para resolver a escassez de profissionais.

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Relatorio 2023

2023

Como os líderes de saúde e os profissionais de saúde mais jovens no Brasil veem o papel dos novos modelos de prestação de cuidados? Descubra nosso relatório Future Health Index 2023.

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Relatorio 2021

2022

Baixe o relatório Brasil 2022 para descobrir como os líderes de saúde estão reavaliando suas prioridades à medida que emergem da pandemia​.

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Relatorio 2021

2021

O relatório Future Health Index 2021 Brasil explora como os líderes de saúde estão atendendo às demandas de hoje e construindo um futuro resiliente.

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Relatorio 2020

2020

Este ano, a pesquisa investigou três frentes: as lacunas no treinamento e educação em saúde; a tecnologia para ajudar a transformar o setor e a criação de um ambiente ideal de trabalho em saúde.

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Relatório 2019

2019

Qual é o impacto da tecnologia digital de saúde na maneira como profissionais e pacientes de saúde experimentam a área de saúde?

Baixe o relatório para descobrir mais (3.0MB)
Relatório 2017

2017

Como os sistemas globais de saúde podem usar a tecnologia digital para ajudar a se preparar para o futuro?

Baixe o relatório para descobrir mais (1.36MB)
Relatório 2018

2018

Usando soluções digitais para nos mover em direção à assistência médica baseada em valor

Baixe o relatório #1 (2.99MB)
Baixe o relatório #2 (2.02MB)

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