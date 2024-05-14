IA na prática

A inteligência artificial já está gerando impactos mensuráveis na saúde no Brasil. Profissionais de saúde estão percebendo cada vez mais os benefícios da IA na redução da carga administrativa, no aumento da eficiência dos fluxos de trabalho, na ampliação da capacidade de atendimento e na promoção de um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. No Brasil, profissionais de saúde estão incorporando a IA à prática clínica diária para apoiar a tomada de decisão e a prestação de cuidados, enquanto muitos pacientes reconhecem que compreender como utilizar a IA será cada vez mais importante para gerenciar a própria saúde. No entanto, a adoção da tecnologia avança mais rapidamente do que os sistemas, os treinamentos e a infraestrutura necessários para que todo o seu potencial seja plenamente aproveitado. O Future Health Index 2026 é o maior estudo global sobre o uso da inteligência artificial na saúde e o valor que ela gera para profissionais de saúde e pacientes. Esta edição dedicada ao Brasil mostra como a IA já está transformando o cuidado em saúde na prática e o que será necessário para ampliar esses benefícios em todo o sistema de saúde.
A inteligência artificial já está gerando impactos mensuráveis na saúde no Brasil. Profissionais de saúde estão percebendo cada vez mais os benefícios da IA na redução da carga administrativa, no aumento da eficiência dos fluxos de trabalho, na ampliação da capacidade de atendimento e na promoção de um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal.
No Brasil, profissionais de saúde estão incorporando a IA à prática clínica diária para apoiar a tomada de decisão e a prestação de cuidados, enquanto muitos pacientes reconhecem que compreender como utilizar a IA será cada vez mais importante para gerenciar a própria saúde. No entanto, a adoção da tecnologia avança mais rapidamente do que os sistemas, os treinamentos e a infraestrutura necessários para que todo o seu potencial seja plenamente aproveitado.
O Future Health Index 2026 é o maior estudo global sobre o uso da inteligência artificial na saúde e o valor que ela gera para profissionais de saúde e pacientes. Esta edição dedicada ao Brasil mostra como a IA já está transformando o cuidado em saúde na prática e o que será necessário para ampliar esses benefícios em todo o sistema de saúde.
O Future Health Index é um estudo promovido pela Philips Em sua 11ª edição, o Future Health Index 2026 revela o impacto real da inteligência artificial (IA) na saúde e identifica o que é necessário para ampliar esses benefícios em escala. Foram realizadas duas pesquisas quantitativas com mais de 2.000 profissionais da saúde e 20.000 pacientes em 10 países (Brasil, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Holanda, Arábia Saudita, Reino Unido e Estados Unidos). As pesquisas foram conduzidas entre fevereiro e abril de 2026.
O Future Health Index é um estudo promovido pela Philips
Em sua 11ª edição, o Future Health Index 2026 revela o impacto real da inteligência artificial (IA) na saúde e identifica o que é necessário para ampliar esses benefícios em escala. Foram realizadas duas pesquisas quantitativas com mais de 2.000 profissionais da saúde e 20.000 pacientes em 10 países (Brasil, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Holanda, Arábia Saudita, Reino Unido e Estados Unidos). As pesquisas foram conduzidas entre fevereiro e abril de 2026.
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