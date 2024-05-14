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Healthcare professional wearing blue clinical scrubs in a hospital setting, with medical equipment visible in the background.
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Relatório Brasil

IA na prática

Construindo o futuro da saúde hoje

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Pesquisa no Brasil

 

A inteligência artificial já está gerando impactos mensuráveis na saúde no Brasil. Profissionais de saúde estão percebendo cada vez mais os benefícios da IA na redução da carga administrativa, no aumento da eficiência dos fluxos de trabalho, na ampliação da capacidade de atendimento e na promoção de um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

 

No Brasil, profissionais de saúde estão incorporando a IA à prática clínica diária para apoiar a tomada de decisão e a prestação de cuidados, enquanto muitos pacientes reconhecem que compreender como utilizar a IA será cada vez mais importante para gerenciar a própria saúde. No entanto, a adoção da tecnologia avança mais rapidamente do que os sistemas, os treinamentos e a infraestrutura necessários para que todo o seu potencial seja plenamente aproveitado.

 

O Future Health Index 2026 é o maior estudo global sobre o uso da inteligência artificial na saúde e o valor que ela gera para profissionais de saúde e pacientes. Esta edição dedicada ao Brasil mostra como a IA já está transformando o cuidado em saúde na prática e o que será necessário para ampliar esses benefícios em todo o sistema de saúde.​

Saiba mais sobre os principais tópicos do relatório:​

FHI People Icon

A IA está ampliando o acesso aos cuidados de saúde

FHI People plus AI

A capacitação em IA
precisa avançar

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A IA pode reduzir desigualdades na qualidade do cuidado

“O futuro da inteligência artificial na saúde não será definido pela amplitude de sua adoção, mas pela eficácia com que ela é integrada ao cuidado, permitindo que os profissionais de saúde dediquem mais tempo aos pacientes e ajudando os sistemas de saúde a oferecer melhores resultados para mais pessoas.​”

Felipe Basso-Diretor Geral-Philips América Latina
Felipe Basso
Diretor Geral
Philips América Latina
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  Global report

Conheça a perspectiva de profissionais da saúde e pacientes sobre a IA.​

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Relatórios locais:​

Em breve

Estados Unidos

Reino Unido

Índia

Indonésia

Brasil

China

Holanda

Arábia Saudita

Alemanha

França

O Future Health Index é um estudo promovido pela Philips

 

Em sua 11ª edição, o Future Health Index 2026 revela o impacto real da inteligência artificial (IA) na saúde e identifica o que é necessário para ampliar esses benefícios em escala. Foram realizadas duas pesquisas quantitativas com mais de 2.000 profissionais da saúde e 20.000 pacientes em 10 países (Brasil, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Holanda, Arábia Saudita, Reino Unido e Estados Unidos). As pesquisas foram conduzidas entre fevereiro e abril de 2026.

 

Para consultar a metodologia completa e a lista de fontes, clique aqui.

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