Estudo da Philips revela impacto negativo da Covid-19 na qualidade do sono e do uso de CPAP

“Os resultados da pesquisa deste ano confirmam o que já sabíamos: com as soluções certas, o atendimento não precisa estar vinculado às instituições de saúde, mas às necessidades do indivíduo e sua condição”, explica Sergio Vitorino líder LATAM de Cuidados do Sono e Respiratório da Philips. De acordo com Sergio, as tecnologias necessárias para viabilizar a telemedicina de maneira confiável e segura já existem. Inclusive, a Philips já oferece soluções que permitem a conexão entre paciente e profissional de saúde, como é o caso do EncoreAnywhere e Care Orchestrator.

“Por conta da pandemia, a população tem evitado a ida às instituições de saúde, e nós percebemos o aumento do interesse dos pacientes em telemedicina. Quando usada corretamente, em conjunto com um profissional, essa tecnologia pode aumentar a eficiência e a qualidade do atendimento, melhorar os resultados de saúde, capacitar os pacientes a tomar decisões conscientes e fornecer cuidados de saúde equitativos para todos, em especial, para o tratamento da apneia do sono. Ampliar esse alcance por meio de soluções tecnológicas significa capacitar os profissionais a orientar assertivamente os pacientes sobre diversos ambientes e transições de cuidados, gerando melhores resultados de saúde” finaliza Sergio.

A Philips conta com soluções completas de ponta a ponta para o uso doméstico, como o dispositivo de testes do sono para o domicílio, Alice NightOne. O produto possui a mesma tecnologia de sensores recomendada pela Academia Americana de Medicina do Sono (AASM), com três sensores externos (esforço, fluxo e oximetria) que oferecem sete canais de dados de parâmetros do sono. Do lado profissional, os médicos podem gerenciar remotamente seus pacientes de sono e respiratórios usando o Philips Care Orchestrator.

Com o lançamento da Philips Respironics Mask Selector, a primeira e única solução de digitalização facial em 3D clinicamente validada, que permite o desenvolvimento de uma máscara de terapia CPAP de baixo toque personalizada levando em consideração as necessidades específicas de cada paciente, a Philips promove o cuidado com o sono de qualquer lugar e de forma altamente precisa e com conforto. A solução estará disponível no Brasil nos próximos meses.