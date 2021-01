Assista novamente: sessão no LinkedIn Live, “IA em saúde: como colocar a promessa em prática?”

"Para que cumpra sua promessa, a IA em saúde precisa ser profundamente integrada ao fluxo de trabalho da equipe clínica ou às rotinas diárias dos pacientes." Essa foi uma das principais conclusões de uma sessão do LinkedIn Live sobre IA em saúde, apresentada em 2 de dezembro por Henk van Houten, diretor de Tecnologia da Philips, e Tina Manoharan, chefe global de Ciência de Dados e do Centro de Excelência em IA. Agora você pode assistir a uma gravação da sessão.

A IA já está exercendo um real impacto clínico e operacional sobre o atendimento médico atual, seja por meio de algoritmos preditivos que podem ajudar a alertar as equipes de atendimento quanto à deterioração de um paciente na UTI, seja por meio de ferramentas habilitadas para IA que podem ajudar a acelerar os exames de ressonância magnética para pacientes e funcionários. No futuro, a IA ajudará a criar perfis integrados de pacientes ao longo do tempo para um atendimento mais preciso e personalizado em todas as configurações — do hospital ao domicílio e de volta ao hospital. Porém, apesar de seu óbvio potencial, implementar a IA em grande escala na prática clínica continua sendo um desafio.

Durante a sessão do LinkedIn Live, Henk e Tina compartilharam sua visão sobre como a IA pode ajudar a enfrentar alguns dos desafios mais urgentes do atendimento médico. Na sequência, passaram a conversar sobre o que é necessário para colocar essa promessa em prática, incluindo:



Padronização e compartilhamento de dados para aprimorar o acesso e a qualidade dos dados para a IA

Como conectar sistemas e dispositivos de fornecedores diferentes para aprimorar sua interoperabilidade

Uma colaboração multidisciplinar em IA que reúna uma diversidade de pontos de vista

Como aumentar a confiança na IA por meio de escolhas éticas de design que abordam riscos como o preconceito

Assista aqui a uma gravação da sessão de 31 minutos de duração, incluindo perguntas e respostas do público: