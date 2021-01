Para um atendimento médico justo e igualitário, precisamos de uma IA justa e livre de preconceitos

Por exemplo, sabendo que a doença cardíaca coronariana tem sido tradicionalmente subpesquisada, subdiagnosticada e subtratada em mulheres [11], poderíamos desenvolver algoritmos especificamente voltados a detectar ou prever as manifestações da doença em mulheres?

Em nossa era de medicina de precisão, na qual estamos cada vez mais migrando do paradigma de um modelo único para uma abordagem personalizada no atendimento médico, trata-se de um caminho interessante para novas pesquisas — que, naturalmente, devem respeitar integralmente os limites éticos, legais e regulatórios em torno do uso de dados pessoais confidenciais.

No futuro, posso imaginar que será possível sintonizar um algoritmo para uma população específica de pacientes visados, com vistas a um desempenho otimizado e sem preconceitos. Poderia ser mais um passo em direção a um futuro mais justo e inclusivo para o atendimento médico, facilitado por uma IA que não só reconheça a variação entre diferentes grupos de pacientes, mas seja projetada para capturá-la.

Referências

Notas

[i] Com base em suas análises, mais tarde os pesquisadores passaram a trabalhar em conjunto com os desenvolvedores do algoritmo para reduzir o preconceito racial.