Como o gerenciamento digital do paciente está ajudando os pacientes de radiologia a superarem suas preocupações com a COVID-19

A COVID-19 tem exercido o papel de nos forçar a acelerar aquilo que acredito ser a experiência de atendimento médico do futuro. A pandemia aumentou a receptividade de pacientes e médicos a novas formas de interação e simplificou novos fluxos de trabalho relacionados aos encontros de atendimento virtual.

Ainda há muito trabalho a ser feito para deslancharmos todo o potencial do gerenciamento digital do paciente: devemos ir além do foco no atendimento baseado em encontros e avançar no domínio da saúde da população e do manejo de doenças crônicas. Isso nos permitirá conquistar uma experiência do paciente mais holística e mais coesa, costurando os diversos espaços nos quais o atendimento é prestado e fortalecendo a relação médico-paciente.

Acredito firmemente que o envolvimento com os pacientes nesse formato se tornará o novo padrão de atendimento, pois cria sistemas de saúde mais ágeis, reduz o custo do atendimento, aumenta o acesso e fornece pontos de contato mais centrados no paciente — fatores estes que impulsionam o atendimento baseado em valor. Trata-se, sem dúvida, de uma forma melhor de servir aos nossos pacientes.

[i] Os resultados de dados internos são específicos para as instituições onde foram obtidos e podem não refletir os resultados atingíveis de outras instituições.

