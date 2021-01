Sete inovações no fluxo de trabalho de radiologia que estão aumentando a eficiência e a qualidade do atendimento

Já vimos a importância do envolvimento digital para a educação dos pacientes e para relembrá-los de suas consultas. Juntamente com o monitoramento automatizado do acompanhamento, esse envolvimento pode ser muito útil para fazer com que os pacientes mantenham a adesão aos seus planos de tratamento. Agora, como seria se você pudesse identificar, com base nos dados dos pacientes, quais pacientes são mais propensos a não comparecer aos seus exames de acompanhamento e lhes dar atenção adicional?

Estudos têm mostrado como o não comparecimento do paciente pode ser previsto com base em não comparecimentos anteriores, no número de dias decorridos entre o agendamento e a data da consulta e no tipo de modalidade, permitindo que os administradores de radiologia direcionem com mais precisão seus esforços no sentido de obter o envolvimento do paciente [7]. Esse é apenas um exemplo de como as práticas orientadas por dados podem ajudar a aprimorar a continuidade do atendimento e a eficiência operacional das empresas de diagnóstico por imagem.

As análises de dados em tempo real também criaram outras oportunidades para o gerenciamento de operações. Ao fornecer aos administradores de radiologia as ferramentas para monitorarem continuamente KPIs como volumes de exames específicos, utilização de recursos e taxas de cancelamento para cada modalidade, o sistema também lhes permite entender melhor como o envolvimento do paciente está mudando a demanda por serviços e tomar decisões mais bem fundamentadas sobre a alocação de pessoal e recursos, com base nos fatos e números mais recentes.