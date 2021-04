O olho que tudo vê: Como a colaboração virtual pode aprimorar o acesso ao atendimento médico ao redor do mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que dois terços da população mundial não têm acesso à tecnologia médica básica de diagnósticos por imagem, o que causa atrasos evitáveis e por vezes fatais no diagnóstico e no tratamento [1]. E que tal se pudéssemos preencher essas lacunas no atendimento... virtualmente?



Como uma mãe que teve a sorte de ter acesso à tecnologia e especialização médica de primeira categoria quando enfrentei complicações no parto, as estatísticas me deixam paralisada. Todos os dias, mais de 800 mulheres em todo o mundo morrem devido a complicações na gravidez e no parto. Embora a maioria dessas mortes ocorra em países de baixa e média renda, as taxas de mortalidade materna em países desenvolvidos como os EUA contam uma história igualmente triste, com mulheres nas áreas rurais sendo duramente afetadas de forma desproporcional [2,3]. O que parte o meu coração é que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas, bastando que as mulheres tivessem acesso a um ultrassom de rotina que revelaria as complicações mais cedo [4].



E esse não é um exemplo isolado.



O acesso à tecnologia médica de diagnósticos por imagem — seja um ultrassom ou exame de raio X básicos ou modalidades mais avançadas como a tomografia e a ressonância magnética — pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Pense nisso: quantas vidas foram salvas por uma simples mamografia de rotina ou exames preventivos de câncer do pulmão?



Mesmo assim, ainda hoje, dois terços da população mundial não têm acesso nem mesmo à tecnologia básica de diagnósticos por imagem. Mesmo nas regiões mais carentes nas quais a tecnologia está disponível, faltam profissionais suficientemente qualificados para operá-la e com a necessária experiência para interpretar os resultados. Os pacientes, por seu lado, podem ser dissuadidos pelas viagens longas e dispendiosas até o posto de saúde mais próximo, além das preocupações de segurança que representam um obstáculo a mais em tempos de COVID-19. O resultado é um atraso nos exames, no diagnóstico e no tratamento, com aumento dos custos para o usuário final dos sistemas de saúde e aumento do risco de desfechos adversos para os pacientes.