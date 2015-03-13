Aproveite seu conteúdo como nunca antes, graças à resolução quatro vezes maior que a de um monitor convencional. Este monitor ultra grande de 84'' oferece 3840 x 2160 pixels tão refinados e tão vívidos, que é como se ele fosse uma janela para um novo mundo
Este produto se qualifica para isenção de IVA
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Gerencie e controle sua rede remotamente via SmartControl
O SmartControl permite que você controle remotamente e gerencie sua rede de monitores usando RJ45 e RS232C. Ajuste facilmente todas as configurações de resolução, brilho, contraste e clonagem de suas configurações em toda a sua rede.
Mantenha seu conteúdo em operação com FailOver
Manter o funcionamento do conteúdo é extremamente importante para aplicativos de demanda comercial. É improvável que ocorra problemas com o conteúdo, mas o FailOver o protege com a revolucionária tecnologia que realiza o backup do conteúdo na tela em casos de falha no media player. O FailOver é automático no primeiro sinal de falha. Basta selecionar uma conexão de entrada e uma conexão de FailOver e você estará pronto para proteção instantânea.
SmartPower para economia de energia
A intensidade da luz de fundo pode ser controlada e predefinida pelo sistema a fim de reduzir o consumo de energia em até 50%, o que economiza em custos de energia consideravelmente.
Projetado para funcionamento ininterrupto
Como os negócios não param, seus monitores Signage foram projetados para funcionar 24 horas por dia. Aproveitando os componentes de última geração para garantir um nível ainda maior de qualidade, você pode contar com o funcionamento ininterrupto desta ampla variedade de modelos.
Inserção de OPS opcional para criar uma solução completa
Transforme seu monitor em uma solução de sinalização digital completa e crie uma rede de monitores que é inteligente, segura e está conectada. O Open Pluggable Specification (OPS) é um slot padrão da indústria em que você pode adicionar um media player OPS padronizado. Essa solução sem cabo dá a você a capacidade de instalar, usar ou manter seu hardware sempre que precisar.
Reproduza conteúdo de 4 entradas distintas com o QuadViewer
Seja mais flexível com o espaço na tela. Com a capacidade de reproduzir o conteúdo em até quatro entradas separadas, tudo isso em uma tela. QuadViewer é ideal para salas de controle, ambientes corporativos e salas de reunião.
Conecte-se e controle seu conteúdo através da nuvem com HTML5
Conecte-se e controle seu conteúdo através da nuvem com o navegador integrado HTML5. Defina seu conteúdo de sinalização on-line e o conecte com um monitor ou com sua rede completa. Basta conectar um cabo de rede RJ45 para ter conexão de rede, conectar o monitor ao endereço URL exclusivo e está tudo pronto para reproduzir conteúdo da nuvem.
Assista ao que quiser, quando quiser com o SmartPlayer
Transforme sua memória USB em dispositivo econômico de sinalização digital. Basta salvar o conteúdo (vídeo, áudio, imagens) em uma memória USB e conectá-la ao seu monitor. Crie sua playlist e programe seu conteúdo por meio do menu na tela e divirta-se com suas próprias playlists a qualquer hora e em qualquer lugar.
4K Ultra HD: resolução como você nunca viu antes
Veja as soluções Signage como nunca antes graças à resolução quatro vezes melhor do que de uma tela Full HD convencional. Além disso, os 3840 x 2160 pixels oferecem uma imagem tão clara e real que temos a impressão de estarmos olhando o mundo com outros olhos.
Capacidade de operação em modo de retrato
Esse monitor também pode ser instalado com segurança na posição de retrato.