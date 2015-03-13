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    Signage Solutions Monitor U-Line

    BDL8470EU/00

    Conquiste seu público

    Aproveite seu conteúdo como nunca antes, graças à resolução quatro vezes maior que a de um monitor convencional. Este monitor ultra grande de 84'' oferece 3840 x 2160 pixels tão refinados e tão vívidos, que é como se ele fosse uma janela para um novo mundo

    Signage Solutions Monitor U-Line

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    Com uma experiência em tela ultra grande

    • 84"
    • Luz de fundo LED lateral
    • Ultra HD
    Gerencie e controle sua rede remotamente via SmartControl

    Gerencie e controle sua rede remotamente via SmartControl

    O SmartControl permite que você controle remotamente e gerencie sua rede de monitores usando RJ45 e RS232C. Ajuste facilmente todas as configurações de resolução, brilho, contraste e clonagem de suas configurações em toda a sua rede.

    Mantenha seu conteúdo em operação com FailOver

    Mantenha seu conteúdo em operação com FailOver

    Manter o funcionamento do conteúdo é extremamente importante para aplicativos de demanda comercial. É improvável que ocorra problemas com o conteúdo, mas o FailOver o protege com a revolucionária tecnologia que realiza o backup do conteúdo na tela em casos de falha no media player. O FailOver é automático no primeiro sinal de falha. Basta selecionar uma conexão de entrada e uma conexão de FailOver e você estará pronto para proteção instantânea.

    SmartPower para economia de energia

    SmartPower para economia de energia

    A intensidade da luz de fundo pode ser controlada e predefinida pelo sistema a fim de reduzir o consumo de energia em até 50%, o que economiza em custos de energia consideravelmente.

    Projetado para funcionamento ininterrupto

    Projetado para funcionamento ininterrupto

    Como os negócios não param, seus monitores Signage foram projetados para funcionar 24 horas por dia. Aproveitando os componentes de última geração para garantir um nível ainda maior de qualidade, você pode contar com o funcionamento ininterrupto desta ampla variedade de modelos.

    Inserção de OPS opcional para criar uma solução completa

    Inserção de OPS opcional para criar uma solução completa

    Transforme seu monitor em uma solução de sinalização digital completa e crie uma rede de monitores que é inteligente, segura e está conectada. O Open Pluggable Specification (OPS) é um slot padrão da indústria em que você pode adicionar um media player OPS padronizado. Essa solução sem cabo dá a você a capacidade de instalar, usar ou manter seu hardware sempre que precisar.

    Reproduza conteúdo de 4 entradas distintas com o QuadViewer

    Reproduza conteúdo de 4 entradas distintas com o QuadViewer

    Seja mais flexível com o espaço na tela. Com a capacidade de reproduzir o conteúdo em até quatro entradas separadas, tudo isso em uma tela. QuadViewer é ideal para salas de controle, ambientes corporativos e salas de reunião.

    Conecte-se e controle seu conteúdo através da nuvem com HTML5

    Conecte-se e controle seu conteúdo através da nuvem com HTML5

    Conecte-se e controle seu conteúdo através da nuvem com o navegador integrado HTML5. Defina seu conteúdo de sinalização on-line e o conecte com um monitor ou com sua rede completa. Basta conectar um cabo de rede RJ45 para ter conexão de rede, conectar o monitor ao endereço URL exclusivo e está tudo pronto para reproduzir conteúdo da nuvem.

    Assista ao que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

    Assista ao que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

    Transforme sua memória USB em dispositivo econômico de sinalização digital. Basta salvar o conteúdo (vídeo, áudio, imagens) em uma memória USB e conectá-la ao seu monitor. Crie sua playlist e programe seu conteúdo por meio do menu na tela e divirta-se com suas próprias playlists a qualquer hora e em qualquer lugar.

    4K Ultra HD: resolução como você nunca viu antes

    Veja as soluções Signage como nunca antes graças à resolução quatro vezes melhor do que de uma tela Full HD convencional. Além disso, os 3840 x 2160 pixels oferecem uma imagem tão clara e real que temos a impressão de estarmos olhando o mundo com outros olhos.

    Capacidade de operação em modo de retrato

    Esse monitor também pode ser instalado com segurança na posição de retrato.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (mm)
      213.5  cm
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      84  polegadas
      Prop. da imagem
      16:9
      Pixel pitch
      0,4845 x 0,4845mm
      Ótima resolução
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brilho
      500  cd/m²
      Cores da tela
      1073 M
      Proporção de contraste (típica)
      1400:1
      Proporção de contraste dinâmico
      500.000:1
      Tempo de resposta (típico)
      12  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      178  grau
      Aprimoramento de imagens
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Desentrelaçamento 3D MA
      • Reforço de contraste dinâmico
      • Desentrelaçamento de compensação de movimento
      • Progressive Scan
      Tecnologia de painel
      IPS

    • Conectividade

      Saída de áudio
      • Plugue de 3,5 mm
      • Conector da caixa de som externo
      Entr. de vídeo
      • VGA (D-Sub analógico)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • 3 entradas HDMI
      • Composto (BNC)
      • Componente (BNC)
      Entrada de áudio
      Plugue de 3,5 mm
      Outras conexões
      • USB
      • OPS
      Saída de vídeo
      DisplayPort
      Controle externo
      • Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm
      • RJ45

    • Conforto

      Posicionamento
      • Paisagem
      • Retrato
      Funções de proteção de tela
      Movimentação de pixels, redução de brilho
      Controle do teclado
      • Oculto
      • Pode ser bloqueado
      Sinal do controle remoto
      Pode ser bloqueado
      Circuito de sinal
      • RS232
      • DisplayPort
      Fácil de instalar
      Smart Insert
      Funções de economia de energia
      Smart Power
      Outras facilidades
      Alças de transporte
      Controlável por rede
      • RS232
      • HDMI (um cabo)
      • LAN (RJ45)

    • Som

      Alto-falantes internos
      2 x 10 W RMS

    • Lig/Desl

      Alimentação
      100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
      Consumo (típico)
      400  W
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,5 W

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      1910,00  mm
      Peso do produto
      70  kg
      Altura do aparelho
      1102,00  mm
      Profundidade do aparelho
      77,80  mm
      Instalação em parede
      600 x 500 mm, M8
      Largura do bisel
      22,60 (D/E), 25,60 (Cima/Baixo) mm
      Peso do produto (lb)
      154  lb

    • Condições de operação

      Faixa de temperatura (operação)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  hora(s)
      Umidade relativa
      20 ~ 80  %
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • Cabo de energia CA
      • Pilhas para controle remoto
      • Guia de início rápido
      • Controle remoto
      • Manual do usuário em CD-ROM
      • Cabo RS232
      • Cabo HDMI
      Acessórios opcionais
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)
      • Receptor OPS HDBaseT (CRD25)

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Polonês
      • Russo
      • Espanhol
      • Turco
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Árabe
      • Japonês
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC, Classe A

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Cabo de energia CA
    • Pilhas para controle remoto
    • Guia de início rápido
    • Controle remoto
    • Manual do usuário em CD-ROM
    • Cabo RS232
    • Cabo HDMI
    • Acessórios opcionais: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    • Acessórios opcionais: Receptor OPS HDBaseT (CRD25)
    Badge-D2C

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