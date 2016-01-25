Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle
Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.
CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio
Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.
O slot OPS permite a integração ao PC sem a necessidade de cabos
Integre um PC com potência total ou um módulo CRD50 equipado com Android ao monitor profissional Philips, diretamente. O slot OPS contém todas as conexões que você precisa para executar a solução interna do slot, incluindo uma fonte de alimentação.
O FailOver garante que o conteúdo esteja sempre em reprodução
Da sala de espera à sala de reunião, nunca exiba uma tela em branco. O FailOver permite que o monitor profissional Philips troque automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que o conteúdo continue sendo reproduzido mesmo que a fonte principal caia. Você só precisa definir uma lista de entradas alternativas para ter a certeza de que o seu negócio estará sempre no ar.
Bordas ultrafinas (3,5 mm). Para imagens sem distrações
Modo Mosaico. Crie videowalls 4K de qualquer tamanho com vários monitores combinados
Conecte dois ou mais monitores profissionais Philips para criar uma videowall em mosaico, sem a necessidade de dispositivos externos. Um único aparelho cuida do conteúdo, independentemente de você ter quatro ou quarenta telas. Inteiramente compatível com conteúdo 4K, e ao exibir o conteúdo em quatro monitores, você obtém a melhor resolução ponto-a-ponto possível.
Adicione a poder de processamento do Android com o módulo CRD50 opcional
Integre um sistema-em-um-chip (SoC) Android ao monitor profissional Philips. O módulo CRD50 opcional é um dispositivo OPS que ativa o poder de processamento do Android sem a necessidade de cabos. Basta inseri-lo no slot OPS, que contém todas as conexões necessárias para executar o módulo (incluindo fonte de alimentação).
Gerenciamento remoto do sistema por meio do CMND
Tenha controle total sobre a rede do seu monitor profissional Philips. O CMND permite que você gerencie, atualize, faça a manutenção e reproduza conteúdo por meio de uma interface de fácil utilização. Da instalação ao funcionamento no dia-a-dia.
Especificações técnicas
Imagem/tela
Medida diagonal da tela (mm)
138.7
cm
Medida diagonal da tela (polegadas)
54.6
polegadas
Prop. da imagem
16:9
Resolução de imagem
1920 x 1080p
Pixel pitch
0,63 x 0,63 mm
Ótima resolução
1920 x 1080 a 60 Hz
Brilho
500
cd/m²
Cores da tela
1073 M
Proporção de contraste (típica)
1400:1
Proporção de contraste dinâmico
500.000:1
Tempo de resposta (típico)
12
ms
Ângulo de visão (horizontal)
178
grau
Ângulo de visão (vertical)
178
grau
Aprimoramento de imagens
3/2 - 2/2 motion pull down
3D Combfilter
Desentrelaçamento de compensação de movimento
Progressive Scan
Desentrelaçamento 3D MA
Reforço de contraste dinâmico
Conectividade
Saída de áudio
Áudio Esquerda/Direita (RCA)
Conector da caixa de som externo
Entr. de vídeo
Componente (RCA)
Composto (RCA)
DVI-D
2 entradas HDMI
VGA (D-Sub analógico)
DisplayPort (1.2)
Entrada de áudio
Plugue de 3,5 mm
Áudio Esquerda/Direita (RCA)
Outras conexões
OPS
Saída de vídeo
DisplayPort
DVI-I
VGA (via DVI-I)
Controle externo
IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm
RJ45
Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm
Conforto
Posicionamento
Retrato
Paisagem
Matriz entrelaçada
Até 10 x 10
Funções de proteção de tela
Movimentação de pixels, redução de brilho
Circuito de sinal
RS232
VGA
DisplayPort
DVI
Loop-through infravermelho
Fácil de instalar
Alças de transporte
Funções de economia de energia
Sensor de luz ambiente
Smart Power
Controlável por rede
RS232
RJ45
Cartão OPS RS232
Um fio (HDMI-CEC)
Som
Alto-falantes internos
2 x 10 W (RMS)
Lig/Desl
Alimentação
110 a 240 V
Consumo (com o aparelho ligado)
110 W (método de teste EnergyStar 6.0)
Consumo de energia no modo de espera
<0,5 W
Resoluções de imagem compatíveis
Formatos do computador
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
3840 x 2160, 30 Hz
Formatos de vídeo
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
2160p, 30Hz
Dimensões
Espessura da borda
3,5 mm
Largura do aparelho
1213,4
mm
Peso do produto
29,2
kg
Altura do aparelho
684,2
mm
Profundidade do aparelho
107,65
mm
Instalação em parede
400 x 400 mm
Largura do bisel
Superior/Esquerda: 2,3 mm, Inferior/Direita: 1,2 mm