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    Signage Solutions Tela videowall

    BDL5588XC/00

    Classificação geral / 5
    • Críticas Críticas

    Aposte grande

    Seja o centro das atenções com uma tela videowall profissional X-Line. O contraste nítido e as bordas finas permitem imagens claras e sem distrações, seja em um aeroporto ou em uma conferência.

    Conheça todos os benefícios

    Signage Solutions Tela videowall

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    Aposte grande

    Tela videowall versátil.

    • 55"
    • Luz de fundo Direct LED
    • Full HD
    • 500 cd/m²
    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.

    CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio

    CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio

    Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.

    O slot OPS permite a integração ao PC sem a necessidade de cabos

    O slot OPS permite a integração ao PC sem a necessidade de cabos

    Integre um PC com potência total ou um módulo CRD50 equipado com Android ao monitor profissional Philips, diretamente. O slot OPS contém todas as conexões que você precisa para executar a solução interna do slot, incluindo uma fonte de alimentação.

    O FailOver garante que o conteúdo esteja sempre em reprodução

    O FailOver garante que o conteúdo esteja sempre em reprodução

    Da sala de espera à sala de reunião, nunca exiba uma tela em branco. O FailOver permite que o monitor profissional Philips troque automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que o conteúdo continue sendo reproduzido mesmo que a fonte principal caia. Você só precisa definir uma lista de entradas alternativas para ter a certeza de que o seu negócio estará sempre no ar.

    Bordas ultrafinas (3,5 mm). Para imagens sem distrações

    Bordas ultrafinas (3,5 mm). Para imagens sem distrações

    Modo Mosaico. Crie videowalls 4K de qualquer tamanho com vários monitores combinados

    Conecte dois ou mais monitores profissionais Philips para criar uma videowall em mosaico, sem a necessidade de dispositivos externos. Um único aparelho cuida do conteúdo, independentemente de você ter quatro ou quarenta telas. Inteiramente compatível com conteúdo 4K, e ao exibir o conteúdo em quatro monitores, você obtém a melhor resolução ponto-a-ponto possível.

    Adicione a poder de processamento do Android com o módulo CRD50 opcional

    Integre um sistema-em-um-chip (SoC) Android ao monitor profissional Philips. O módulo CRD50 opcional é um dispositivo OPS que ativa o poder de processamento do Android sem a necessidade de cabos. Basta inseri-lo no slot OPS, que contém todas as conexões necessárias para executar o módulo (incluindo fonte de alimentação).

    Gerenciamento remoto do sistema por meio do CMND

    Tenha controle total sobre a rede do seu monitor profissional Philips. O CMND permite que você gerencie, atualize, faça a manutenção e reproduza conteúdo por meio de uma interface de fácil utilização. Da instalação ao funcionamento no dia-a-dia.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (mm)
      138.7  cm
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      54.6  polegadas
      Prop. da imagem
      16:9
      Resolução de imagem
      1920 x 1080p
      Pixel pitch
      0,63 x 0,63 mm
      Ótima resolução
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Brilho
      500  cd/m²
      Cores da tela
      1073 M
      Proporção de contraste (típica)
      1400:1
      Proporção de contraste dinâmico
      500.000:1
      Tempo de resposta (típico)
      12  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      178  grau
      Aprimoramento de imagens
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Desentrelaçamento de compensação de movimento
      • Progressive Scan
      • Desentrelaçamento 3D MA
      • Reforço de contraste dinâmico

    • Conectividade

      Saída de áudio
      • Áudio Esquerda/Direita (RCA)
      • Conector da caixa de som externo
      Entr. de vídeo
      • Componente (RCA)
      • Composto (RCA)
      • DVI-D
      • 2 entradas HDMI
      • VGA (D-Sub analógico)
      • DisplayPort (1.2)
      Entrada de áudio
      • Plugue de 3,5 mm
      • Áudio Esquerda/Direita (RCA)
      Outras conexões
      OPS
      Saída de vídeo
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (via DVI-I)
      Controle externo
      • IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm
      • RJ45
      • Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm

    • Conforto

      Posicionamento
      • Retrato
      • Paisagem
      Matriz entrelaçada
      Até 10 x 10
      Funções de proteção de tela
      Movimentação de pixels, redução de brilho
      Circuito de sinal
      • RS232
      • VGA
      • DisplayPort
      • DVI
      • Loop-through infravermelho
      Fácil de instalar
      Alças de transporte
      Funções de economia de energia
      • Sensor de luz ambiente
      • Smart Power
      Controlável por rede
      • RS232
      • RJ45
      • Cartão OPS RS232
      • Um fio (HDMI-CEC)

    • Som

      Alto-falantes internos
      2 x 10 W (RMS)

    • Lig/Desl

      Alimentação
      110 a 240 V
      Consumo (com o aparelho ligado)
      110 W (método de teste EnergyStar 6.0)
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,5 W

    • Resoluções de imagem compatíveis

      Formatos do computador
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30Hz

    • Dimensões

      Espessura da borda
      3,5 mm
      Largura do aparelho
      1213,4  mm
      Peso do produto
      29,2  kg
      Altura do aparelho
      684,2  mm
      Profundidade do aparelho
      107,65  mm
      Instalação em parede
      400 x 400 mm
      Largura do bisel
      Superior/Esquerda: 2,3 mm, Inferior/Direita: 1,2 mm

    • Condições de operação

      Altitude
      0 ~ 3.000 m
      Faixa de temperatura (operação)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      60.000  hora(s)
      Umidade relativa
      20 ~ 80  %
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • Controle remoto
      • Pilhas para controle remoto
      • Cabo de energia CA
      • Cabo RS232
      • Guia de início rápido
      • Pinos de alinhamento de borda
      • Chapas de alinhamento de borda
      Acessórios opcionais
      • Kit de acabamento de borda
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • Árabe
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Japonês
      • Polonês
      • Russo
      • Espanhol
      • Turco
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • CE
      • FCC, Classe B
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Controle remoto
    • Pilhas para controle remoto
    • Cabo de energia CA
    • Cabo RS232
    • Guia de início rápido
    • Pinos de alinhamento de borda
    • Chapas de alinhamento de borda
    • Acessórios opcionais: Kit de acabamento de borda
    • Acessórios opcionais: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    Badge-D2C

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