Mantenha seu conteúdo em operação com FailOver

Manter o funcionamento do conteúdo é extremamente importante para aplicativos de demanda comercial. É improvável que ocorra problemas com o conteúdo, mas o FailOver o protege com a revolucionária tecnologia que realiza o backup do conteúdo na tela em casos de falha no media player. O FailOver é automático no primeiro sinal de falha. Basta selecionar uma conexão de entrada e uma conexão de FailOver e você estará pronto para proteção instantânea.