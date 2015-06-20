Outros itens inclusos
- Controle remoto
- Pilhas para controle remoto
- Cabo de energia CA
- Manual do usuário em CD-ROM
- Guia de início rápido
- Cabo RS232
- Acessórios opcionais: Receptor OPS HDBaseT (CRD25)
BDL4780VH/00
Visibilidade de imagem impressionante e imagens mais nítidas
Com este monitor de brilho intenso da Signage Solution, você desfrutará de todos os benefícios da conectividade moderna e das possibilidades de gerenciamento de conteúdo, além de contar com a garantia de que o gerenciamento remoto assegura o custo mais baixo da propriedade.Conheça todos os benefícios
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Desfrute de uma excelente experiência visual mesmo em áreas iluminadas por luz solar direta, graças ao painel de 2.000 nits. O brilho intenso oferece uma ampla gama de novas possibilidades de implementação, especialmente em locais com níveis altos de luz ambiente, fornecendo imagens claras e nítidas em todos os locais onde o brilho ambiente é um problema.
O SmartControl permite que você controle remotamente e gerencie sua rede de monitores usando RJ45 e RS232C. Ajuste facilmente todas as configurações de resolução, brilho, contraste e clonagem de suas configurações em toda a sua rede.
Transforme seu monitor em uma solução de sinalização digital completa e crie uma rede de monitores que é inteligente, segura e está conectada. O Open Pluggable Specification (OPS) é um slot padrão da indústria em que você pode adicionar um media player OPS padronizado. Essa solução sem cabo dá a você a capacidade de instalar, usar ou manter seu hardware sempre que precisar.
Conecte-se e controle seu conteúdo através da nuvem com o navegador integrado HTML5. Defina seu conteúdo de sinalização on-line e o conecte com um monitor ou com sua rede completa. Basta conectar um cabo de rede RJ45 para ter conexão de rede, conectar o monitor ao endereço URL exclusivo e está tudo pronto para reproduzir conteúdo da nuvem.
O sistema de gerenciamento de conteúdo gratuito e fácil de usar, que funciona exclusivamente com o Philips Signage, exibe soluções para gerenciar o conteúdo de sinalização digital. Com o SmartCMS, você pode criar e programar seu próprio conteúdo com mais de 24 horas, todos os dias. Basta criar sua rede, definir seu conteúdo, programar sua playlist e você está pronto para curtir!
Manter o funcionamento do conteúdo é extremamente importante para aplicativos de demanda comercial. É improvável que ocorra problemas com o conteúdo, mas o FailOver o protege com a revolucionária tecnologia que realiza o backup do conteúdo na tela em casos de falha no media player. O FailOver é automático no primeiro sinal de falha. Basta selecionar uma conexão de entrada e uma conexão de FailOver e você estará pronto para proteção instantânea.
Transforme sua memória USB em dispositivo econômico de sinalização digital. Basta salvar o conteúdo (vídeo, áudio, imagens) em uma memória USB e conectá-la ao seu monitor. Crie sua playlist e programe seu conteúdo por meio do menu na tela e divirta-se com suas próprias playlists a qualquer hora e em qualquer lugar.
A intensidade da luz de fundo pode ser controlada e predefinida pelo sistema a fim de reduzir o consumo de energia em até 50%, o que economiza em custos de energia consideravelmente.
A qualidade de imagem importa. Os monitores regulares proporcionam qualidade, mas você espera ainda mais. Imagine detalhes nítidos ao lado de brilho mais alto, contraste incrível e cores realistas para uma imagem fiel à realidade.
Imagem/tela
Conectividade
Conforto
Som
Lig/Desl
Resoluções de imagem compatíveis
Dimensões
Condições de operação
Aplicações de multimídia
Acessórios
Outros
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