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    Signage Solutions Monitor V-Line

    BDL4780VH/00

    Classificação geral / 5
    • Críticas Críticas

    Visibilidade de imagem impressionante e imagens mais nítidas

    Com este monitor de brilho intenso da Signage Solution, você desfrutará de todos os benefícios da conectividade moderna e das possibilidades de gerenciamento de conteúdo, além de contar com a garantia de que o gerenciamento remoto assegura o custo mais baixo da propriedade.

    Conheça todos os benefícios

    Signage Solutions Monitor V-Line

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    Visibilidade de imagem impressionante e imagens mais nítidas

    Com monitor ultrabrilhante

    • 47"
    • Luz de fundo Direct LED
    • Full HD
    • 2.000 cd/m²
    Projeta imagem com brilho super intenso mesmo à luz do dia

    Projeta imagem com brilho super intenso mesmo à luz do dia

    Desfrute de uma excelente experiência visual mesmo em áreas iluminadas por luz solar direta, graças ao painel de 2.000 nits. O brilho intenso oferece uma ampla gama de novas possibilidades de implementação, especialmente em locais com níveis altos de luz ambiente, fornecendo imagens claras e nítidas em todos os locais onde o brilho ambiente é um problema.

    Gerencie e controle sua rede remotamente via SmartControl

    Gerencie e controle sua rede remotamente via SmartControl

    O SmartControl permite que você controle remotamente e gerencie sua rede de monitores usando RJ45 e RS232C. Ajuste facilmente todas as configurações de resolução, brilho, contraste e clonagem de suas configurações em toda a sua rede.

    Inserção de OPS opcional para criar uma solução completa

    Inserção de OPS opcional para criar uma solução completa

    Transforme seu monitor em uma solução de sinalização digital completa e crie uma rede de monitores que é inteligente, segura e está conectada. O Open Pluggable Specification (OPS) é um slot padrão da indústria em que você pode adicionar um media player OPS padronizado. Essa solução sem cabo dá a você a capacidade de instalar, usar ou manter seu hardware sempre que precisar.

    Conecte-se e controle seu conteúdo através da nuvem com HTML5

    Conecte-se e controle seu conteúdo através da nuvem com HTML5

    Conecte-se e controle seu conteúdo através da nuvem com o navegador integrado HTML5. Defina seu conteúdo de sinalização on-line e o conecte com um monitor ou com sua rede completa. Basta conectar um cabo de rede RJ45 para ter conexão de rede, conectar o monitor ao endereço URL exclusivo e está tudo pronto para reproduzir conteúdo da nuvem.

    Gerenciamento de conteúdo gratuito e fácil de usar com SmartCMS

    Gerenciamento de conteúdo gratuito e fácil de usar com SmartCMS

    O sistema de gerenciamento de conteúdo gratuito e fácil de usar, que funciona exclusivamente com o Philips Signage, exibe soluções para gerenciar o conteúdo de sinalização digital. Com o SmartCMS, você pode criar e programar seu próprio conteúdo com mais de 24 horas, todos os dias. Basta criar sua rede, definir seu conteúdo, programar sua playlist e você está pronto para curtir!

    Mantenha seu conteúdo em operação com FailOver

    Mantenha seu conteúdo em operação com FailOver

    Manter o funcionamento do conteúdo é extremamente importante para aplicativos de demanda comercial. É improvável que ocorra problemas com o conteúdo, mas o FailOver o protege com a revolucionária tecnologia que realiza o backup do conteúdo na tela em casos de falha no media player. O FailOver é automático no primeiro sinal de falha. Basta selecionar uma conexão de entrada e uma conexão de FailOver e você estará pronto para proteção instantânea.

    Assista ao que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

    Assista ao que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

    Transforme sua memória USB em dispositivo econômico de sinalização digital. Basta salvar o conteúdo (vídeo, áudio, imagens) em uma memória USB e conectá-la ao seu monitor. Crie sua playlist e programe seu conteúdo por meio do menu na tela e divirta-se com suas próprias playlists a qualquer hora e em qualquer lugar.

    SmartPower para economia de energia

    SmartPower para economia de energia

    A intensidade da luz de fundo pode ser controlada e predefinida pelo sistema a fim de reduzir o consumo de energia em até 50%, o que economiza em custos de energia consideravelmente.

    LED Full HD para obtenção de imagens brilhantes com excelente contraste

    A qualidade de imagem importa. Os monitores regulares proporcionam qualidade, mas você espera ainda mais. Imagine detalhes nítidos ao lado de brilho mais alto, contraste incrível e cores realistas para uma imagem fiel à realidade.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (polegadas)
      46.96  polegadas
      Prop. da imagem
      16:9
      Resolução de imagem
      1920 x 1080p
      Ótima resolução
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Brilho
      2000  cd/m²
      Cores da tela
      1,07 bilhão de cores
      Proporção de contraste (típica)
      1300:1
      Proporção de contraste dinâmico
      500.000:1
      Tempo de resposta (típico)
      10  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      178  grau
      Aprimoramento de imagens
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Desentrelaçamento de compensação de movimento
      • Progressive Scan
      • Reforço de contraste dinâmico
      DICOM
      Clinical D-image

    • Conectividade

      Saída de áudio
      • Áudio Esquerda/Direita (RCA)
      • Conector da caixa de som externo
      Entr. de vídeo
      • DisplayPort (1.2)
      • 2 entradas HDMI
      • DVI-D
      • VGA (D-Sub analógico)
      • USB
      • Componente (BNC)
      • Composto (BNC)
      Entrada de áudio
      • Plugue de 3,5 mm
      • Áudio Esquerda/Direita (RCA)
      Outras conexões
      • OPS
      • USB
      Saída de vídeo
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (D-Sub analógico)
      Controle externo
      • RJ45
      • Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm
      • IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm

    • Conforto

      Posicionamento
      • Retrato
      • Paisagem
      Matriz entrelaçada
      Até 10 x 10
      Funções de proteção de tela
      Movimentação de pixels, redução de brilho
      Controle do teclado
      • Oculto
      • Pode ser bloqueado
      Circuito de sinal
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • DisplayPort
      • Loop-through infravermelho
      Funções de economia de energia
      Smart Power
      Funções do controle de segurança
      • Controle de calor
      • Sensor de temperatura
      Controlável por rede
      • RJ45
      • RS232
      • Cartão OPS RS232
      • Um fio (HDMI-CEC)

    • Som

      Alto-falantes internos
      2 x 10 W

    • Lig/Desl

      Alimentação
      100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
      Consumo (com o aparelho ligado)
      160 W (método de teste EnergyStar 6.0)
      Consumo de energia no modo de espera
      < 0,5W

    • Resoluções de imagem compatíveis

      Formatos do computador
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Formatos de vídeo
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      1076,20  mm
      Peso do produto
      24  kg
      Altura do aparelho
      620,59  mm
      Profundidade do aparelho
      132,10  mm
      Instalação em parede
      400 x 400 mm, M6
      Largura do bisel
      15,6 mm
      Peso do produto (lb)
      52,9  lb

    • Condições de operação

      Altitude
      0 ~ 3.000 m
      Faixa de temperatura (operação)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      60.000  hora(s)
      Umidade relativa
      20 ~ 80  %
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicações de multimídia

      Vídeo de reprodução USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Imagem de reprodução USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Áudio de reprodução USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • Controle remoto
      • Pilhas para controle remoto
      • Cabo de energia CA
      • Manual do usuário em CD-ROM
      • Guia de início rápido
      • Cabo RS232
      Acessórios opcionais
      Receptor OPS HDBaseT (CRD25)
      Suporte
      Opcional BM04642/BM02542

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Polonês
      • Russo
      • Simplified Chinese
      • Espanhol
      • Turco
      • Árabe
      • Japonês
      • Traditional Chinese
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • CE
      • FCC, Classe B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS
      • C-Tick
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Controle remoto
    • Pilhas para controle remoto
    • Cabo de energia CA
    • Manual do usuário em CD-ROM
    • Guia de início rápido
    • Cabo RS232
    • Acessórios opcionais: Receptor OPS HDBaseT (CRD25)
    Badge-D2C

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