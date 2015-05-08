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    Signage Solutions Monitor Q-Line

    BDL4330QL/00

    Destaque-se

    Informe e cative com um monitor profissional Philips Q-Line Full HD. Essa solução confiável pode ser colocada em funcionamento rapidamente e sem necessidade de hardware adicional.

    Signage Solutions Monitor Q-Line

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    Destaque-se

    Monitor 16/7 de fácil configuração.

    • 43"
    • Luz de fundo Direct LED
    • Full HD
    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.

    CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio

    CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio

    Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.

    Gerenciamento remoto do sistema por meio do CMND

    Tenha controle total sobre a rede do seu monitor profissional Philips. O CMND permite que você gerencie, atualize, faça a manutenção e reproduza conteúdo por meio de uma interface de fácil utilização. Da instalação ao funcionamento no dia-a-dia.

    Media player integrado. Programe conteúdo de dispositivos USB com facilidade

    Programe facilmente a reprodução de conteúdo a partir de USB. O monitor profissional Philips desperta do modo de espera para reproduzir o conteúdo desejado, retornando ao modo anterior assim que a reprodução termina.

    Memória interna. Carregue conteúdo para reprodução instantânea

    Salve e reproduza conteúdo sem a necessidade de um aparelho externo permanente. O monitor profissional da Philips tem memória interna, o que permite carregar arquivos de mídia no monitor para a reprodução instantânea. A memória interna também funciona como um cache para transmissões on-line.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (mm)
      108  cm
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      42.5  polegadas
      Prop. da imagem
      16:9
      Resolução de imagem
      1920 x 1080p
      Pixel pitch
      0,49 x 0,49 mm
      Ótima resolução
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Brilho
      350  cd/m²
      Cores da tela
      16,7 milhões
      Proporção de contraste (típica)
      3000:1
      Proporção de contraste dinâmico
      500.000:1
      Tempo de resposta (típico)
      6,5  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      178  grau
      DICOM
      Clinical D-image

    • Conectividade

      Saída de áudio
      • Áudio Esquerda/Direita (RCA)
      • Plugue de 3,5 mm
      Entr. de vídeo
      • DVI-D
      • HDMI
      • Componente (RCA)
      • Composto (RCA)
      • VGA (D-Sub analógico)
      Entrada de áudio
      • Plugue de 3,5 mm
      • Áudio Esquerda/Direita (RCA)
      Outras conexões
      USB
      Controle externo
      • RJ45
      • Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm
      • IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm

    • Conforto

      Matriz entrelaçada
      Até 15 x 15
      Funções de proteção de tela
      Movimentação de pixels
      Controle do teclado
      • Pode ser bloqueado
      • Oculto
      Circuito de sinal
      • RS232
      • Loop-through infravermelho
      Funções de economia de energia
      Smart Power
      Controlável por rede
      • RS232
      • RJ45
      • Um fio (HDMI-CEC)
      Memória
      • Acesso à memória interna
      • 8 GB eMMC
      Inicialização
      • Atraso de inicialização
      • Status de inicialização
      • Wake-up on LAN
      Janela de inicialização
      Habilitar/desabilitar logo da Philips

    • Som

      Alto-falantes internos
      2 x 10 W RMS

    • Lig/Desl

      Alimentação
      100 ~ 240 VAC
      Consumo (com o aparelho ligado)
      87 W (método de teste EnergyStar 6.0)
      Consumo de energia no modo de espera
      < 0,5W

    • Resoluções de imagem compatíveis

      Formatos do computador
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      968,2  mm
      Peso do produto
      8,70  kg
      Altura do aparelho
      559,4  mm
      Profundidade do aparelho
      59,9  mm
      Largura do aparelho (polegada)
      38,12  polegadas
      Altura do aparelho (polegada)
      22.02  polegadas
      Instalação em parede
      400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
      Profundidade do aparelho (polegada)
      2,36  polegadas
      Largura do bisel
      11,9 (TLR)/14,9 (B) mm
      Peso do produto (lb)
      19,18  lb

    • Condições de operação

      Faixa de temperatura (operação)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  hora(s)
      Umidade relativa
      20 ~ 80  %
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicações de multimídia

      Vídeo de reprodução USB
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      Imagem de reprodução USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Áudio de reprodução USB
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • Cabo de energia CA
      • Cabo RS232
      • Cabo VGA
      • Controle remoto
      • Pilhas para controle remoto
      • Manual do usuário em CD-ROM
      • Guia de início rápido

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Polonês
      • Russo
      • Espanhol
      • Turco
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Cabo de energia CA
    • Cabo RS232
    • Cabo VGA
    • Controle remoto
    • Pilhas para controle remoto
    • Manual do usuário em CD-ROM
    • Guia de início rápido
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