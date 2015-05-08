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    Signage Solutions Monitor Q-Line

    BDL3230QL/00

    Melhore a sinalização

    Imagens incrivelmente claras em uma solução ecologicamente correta. Com alto desempenho, confiabilidade e baixo consumo de energia, o monitor é ideal para projetos onde não pode haver comprometimento de imagem.

    Signage Solutions Monitor Q-Line

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    Melhore a sinalização

    com desempenho inteligente sem comparação

    • 32"
    • Luz de fundo Direct LED
    • Full HD
    Gerencie e controle sua rede remotamente via SmartControl

    Gerencie e controle sua rede remotamente via SmartControl

    O SmartControl permite que você controle remotamente e gerencie sua rede de monitores usando RJ45 e RS232C. Ajuste facilmente todas as configurações de resolução, brilho, contraste e clonagem de suas configurações em toda a sua rede.

    Gerenciamento de conteúdo gratuito e fácil de usar com SmartCMS

    Gerenciamento de conteúdo gratuito e fácil de usar com SmartCMS

    O sistema de gerenciamento de conteúdo gratuito e fácil de usar, que funciona exclusivamente com o Philips Signage, exibe soluções para gerenciar o conteúdo de sinalização digital. Com o SmartCMS, você pode criar e programar seu próprio conteúdo com mais de 24 horas, todos os dias. Basta criar sua rede, definir seu conteúdo, programar sua playlist e você está pronto para curtir!

    Conecte-se e controle seu conteúdo através da nuvem com HTML5

    Conecte-se e controle seu conteúdo através da nuvem com HTML5

    Conecte-se e controle seu conteúdo através da nuvem com o navegador integrado HTML5. Defina seu conteúdo de sinalização on-line e o conecte com um monitor ou com sua rede completa. Basta conectar um cabo de rede RJ45 para ter conexão de rede, conectar o monitor ao endereço URL exclusivo e está tudo pronto para reproduzir conteúdo da nuvem.

    Salvar e reproduzir o conteúdo com a memória interna

    Salvar e reproduzir o conteúdo com a memória interna

    Salve e reproduza o conteúdo com a memória interna. Faça upload de sua mídia para o monitor e reproduza o conteúdo imediatamente. Funcionando com o navegador interno, ele também serve de cache de memória ao transmitir conteúdo on-line. Caso a rede falhe, a memória interna continua carregando o conteúdo e executando uma versão em cache do conteúdo, garantindo que sua mídia funcione mesmo se a conexão com a rede cair.

    Assista ao que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

    Assista ao que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

    Transforme sua memória USB em dispositivo econômico de sinalização digital. Basta salvar o conteúdo (vídeo, áudio, imagens) em uma memória USB e conectá-la ao seu monitor. Crie sua playlist e programe seu conteúdo por meio do menu na tela e divirta-se com suas próprias playlists a qualquer hora e em qualquer lugar.

    Exibir imagens clínicas de modo consistente com o D-image

    Exibir imagens clínicas de modo consistente com o D-image

    O D-image ajuda a analisar e diagnosticar imagens clínicas com um desempenho de exibição preciso e consistente. Para obter interpretações clínicas confiáveis, nossos monitores profissionais são calibrados na fábrica para garantir desempenho de exibição padrão com escala de cinza otimizado. O D-image garante excelência em todos os aspectos do cuidado de pacientes.

    SmartPower para economia de energia

    SmartPower para economia de energia

    A intensidade da luz de fundo pode ser controlada e predefinida pelo sistema a fim de reduzir o consumo de energia em até 50%, o que economiza em custos de energia consideravelmente.

    LED Full HD para obtenção de imagens brilhantes com excelente contraste

    A qualidade de imagem importa. Os monitores regulares proporcionam qualidade, mas você espera ainda mais. Imagine detalhes nítidos ao lado de brilho mais alto, contraste incrível e cores realistas para uma imagem fiel à realidade.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (mm)
      80  cm
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      31.5  polegadas
      Prop. da imagem
      16:9
      Resolução de imagem
      1920 x 1080p
      Pixel pitch
      0,36375 x 0,36375 mm
      Ótima resolução
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Brilho
      350  cd/m²
      Cores da tela
      16,7 milhões
      Proporção de contraste (típica)
      1400:1
      Proporção de contraste dinâmico
      500.000:1
      Tempo de resposta (típico)
      8  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      178  grau
      DICOM
      Clinical D-image

    • Conectividade

      Saída de áudio
      Áudio Esquerda/Direita (RCA)
      Entr. de vídeo
      • DVI-D
      • HDMI
      • Componente (RCA)
      • Composto (RCA)
      • VGA (D-Sub analógico)
      Entrada de áudio
      • Plugue de 3,5 mm
      • Áudio Esquerda/Direita (RCA)
      Outras conexões
      USB
      Controle externo
      • RJ45
      • Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm
      • IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm

    • Conforto

      Matriz entrelaçada
      Até 15 x 15
      Funções de proteção de tela
      Movimentação de pixels
      Controle do teclado
      • Pode ser bloqueado
      • Oculto
      Circuito de sinal
      • RS232
      • Loop-through infravermelho
      Funções de economia de energia
      Smart Power
      Controlável por rede
      • RS232
      • RJ45
      • Um fio (HDMI-CEC)
      Memória
      • Acesso à memória interna
      • 8 GB eMMC
      Inicialização
      • Atraso de inicialização
      • Status de inicialização
      • Wake-up on LAN
      Janela de inicialização
      Habilitar/desabilitar logo da Philips

    • Som

      Alto-falantes internos
      2 x 10 W RMS

    • Lig/Desl

      Alimentação
      CA 100 - 240 V 50-60 Hz
      Consumo (típico)
      57  W
      Consumo de energia no modo de espera
      < 0,5W

    • Resoluções de imagem compatíveis

      Formatos do computador
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      726,5  mm
      Peso do produto
      5,20  kg
      Altura do aparelho
      425,4  mm
      Profundidade do aparelho
      63,6  mm
      Largura do aparelho (polegada)
      28,6  polegadas
      Altura do aparelho (polegada)
      16.75  polegadas
      Instalação em parede
      100 x 100mm, 200 x 200mm, M4
      Profundidade do aparelho (polegada)
      2,5  polegadas
      Largura do bisel
      11,9 (TLR)/17,2 (B) mm
      Peso do produto (lb)
      14,74  lb

    • Condições de operação

      Faixa de temperatura (operação)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  hora(s)
      Umidade relativa
      20 ~ 80  %
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicações de multimídia

      Vídeo de reprodução USB
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      Imagem de reprodução USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Áudio de reprodução USB
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • Cabo de energia CA
      • Cabo RS232
      • Cabo VGA
      • Controle remoto
      • Pilhas para controle remoto
      • Manual do usuário em CD-ROM
      • Guia de início rápido

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Polonês
      • Turco
      • Russo
      • Simplified Chinese
      • Espanhol
      • Traditional Chinese
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Cabo de energia CA
    • Cabo RS232
    • Cabo VGA
    • Controle remoto
    • Pilhas para controle remoto
    • Manual do usuário em CD-ROM
    • Guia de início rápido
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