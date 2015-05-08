Gerenciamento de conteúdo gratuito e fácil de usar com SmartCMS

O sistema de gerenciamento de conteúdo gratuito e fácil de usar, que funciona exclusivamente com o Philips Signage, exibe soluções para gerenciar o conteúdo de sinalização digital. Com o SmartCMS, você pode criar e programar seu próprio conteúdo com mais de 24 horas, todos os dias. Basta criar sua rede, definir seu conteúdo, programar sua playlist e você está pronto para curtir!