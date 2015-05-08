Outros itens inclusos
- Cabo de energia CA
- Cabo RS232
- Cabo VGA
- Controle remoto
- Pilhas para controle remoto
- Manual do usuário em CD-ROM
- Guia de início rápido
BDL3230QL/00
Melhore a sinalização
Imagens incrivelmente claras em uma solução ecologicamente correta. Com alto desempenho, confiabilidade e baixo consumo de energia, o monitor é ideal para projetos onde não pode haver comprometimento de imagem.
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
O SmartControl permite que você controle remotamente e gerencie sua rede de monitores usando RJ45 e RS232C. Ajuste facilmente todas as configurações de resolução, brilho, contraste e clonagem de suas configurações em toda a sua rede.
O sistema de gerenciamento de conteúdo gratuito e fácil de usar, que funciona exclusivamente com o Philips Signage, exibe soluções para gerenciar o conteúdo de sinalização digital. Com o SmartCMS, você pode criar e programar seu próprio conteúdo com mais de 24 horas, todos os dias. Basta criar sua rede, definir seu conteúdo, programar sua playlist e você está pronto para curtir!
Conecte-se e controle seu conteúdo através da nuvem com o navegador integrado HTML5. Defina seu conteúdo de sinalização on-line e o conecte com um monitor ou com sua rede completa. Basta conectar um cabo de rede RJ45 para ter conexão de rede, conectar o monitor ao endereço URL exclusivo e está tudo pronto para reproduzir conteúdo da nuvem.
Salve e reproduza o conteúdo com a memória interna. Faça upload de sua mídia para o monitor e reproduza o conteúdo imediatamente. Funcionando com o navegador interno, ele também serve de cache de memória ao transmitir conteúdo on-line. Caso a rede falhe, a memória interna continua carregando o conteúdo e executando uma versão em cache do conteúdo, garantindo que sua mídia funcione mesmo se a conexão com a rede cair.
Transforme sua memória USB em dispositivo econômico de sinalização digital. Basta salvar o conteúdo (vídeo, áudio, imagens) em uma memória USB e conectá-la ao seu monitor. Crie sua playlist e programe seu conteúdo por meio do menu na tela e divirta-se com suas próprias playlists a qualquer hora e em qualquer lugar.
O D-image ajuda a analisar e diagnosticar imagens clínicas com um desempenho de exibição preciso e consistente. Para obter interpretações clínicas confiáveis, nossos monitores profissionais são calibrados na fábrica para garantir desempenho de exibição padrão com escala de cinza otimizado. O D-image garante excelência em todos os aspectos do cuidado de pacientes.
A intensidade da luz de fundo pode ser controlada e predefinida pelo sistema a fim de reduzir o consumo de energia em até 50%, o que economiza em custos de energia consideravelmente.
A qualidade de imagem importa. Os monitores regulares proporcionam qualidade, mas você espera ainda mais. Imagine detalhes nítidos ao lado de brilho mais alto, contraste incrível e cores realistas para uma imagem fiel à realidade.
Imagem/tela
Conectividade
Conforto
Som
Lig/Desl
Resoluções de imagem compatíveis
Dimensões
Condições de operação
Aplicações de multimídia
Acessórios
Outros
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