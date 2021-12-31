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    TV profissional

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    Conectividade mais inteligente

    Projetada para um mundo acelerado, a MediaSuite apresenta conectividade avançada e configurações versáteis. O Chromecast integrado torna a transmissão rápida e fácil, enquanto o Android™ e a Google Play Store oferecem infinitas possibilidades.

    TV profissional

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    Conectividade mais inteligente

    com Chromecast integrado e Netflix

    • MediaSuite de 75"
    • com Android™

    As atualizações do Android oferecem as funcionalidades mais recentes

    Os monitores profissionais Philips com sistema Android são rápidos, versáteis e fáceis de navegar. Eles são otimizados para aplicativos nativos do Android e também permitem a instalação de aplicativos da web diretamente através da tela. As atualizações automáticas garantem a versão mais recente dos aplicativos.

    Chromecast™ integrado para compartilhamento fácil de conteúdo

    Ative a transmissão wireless de filmes, apresentações e muito mais sem complicações, a partir de dispositivos inteligentes (celulares, laptops, tablets) em até resolução 4K. O Chromecast é econômico, não requer hardware adicional e é seguro para uso profissional. Basta que o usuário toque no ícone do Chromecast no dispositivo inteligente para iniciar a transmissão de conteúdo de milhares de aplicativos habilitados. Seu dispositivo inteligente se transforma no controle remoto.

    Acesso à Google Play Store para aplicativos e mídia

    O acesso total à Google Play Store facilita a adição de aplicativos, jogos, músicas, filmes e muito mais ao seu monitor profissional Philips. Novas ferramentas de negócios e opções extras de entretenimento são adicionadas ao catálogo diariamente, garantindo que você sempre tenha acesso às últimas tendências globais.

    IU personalizável para logotipos e cores personalizados

    A Philips MediaSuite oferece uma interface de usuário (IU) clara e de fácil navegação, que você pode personalizar com sua própria marca. Adicione seu logotipo e suas cores à barra de pesquisa de forma fácil e aumente a visibilidade da sua marca.

    O Analytics integrado fornece estatísticas de uso

    Da cadeia de hotéis ao bar esportivo, monitore o uso de cada TV Philips MediaSuite com sistema Android. Descubra a frequência com que determinados canais são assistidos. Teste a eficiência de sua publicidade. Obtenha as informações de que precisa para gerenciar custos com eficiência, com fácil acesso aos dados de tempo de tela. Publique pesquisas de satisfação do consumidor instantâneas e receba um valioso feedback dos hóspedes na hora.

    Instale e gerencie aplicativos remotamente com o AppControl

    Assuma controle total e centralizado dos aplicativos instalados nos monitores profissionais Philips. O AppControl permite instalar, excluir e gerenciar aplicativos em monitores selecionadas ou em toda sua rede, dando-lhe a possibilidade de oferecer experiências personalizadas para seus hóspedes e consumidores, independentemente de quantos monitores você esteja gerenciando.

    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Coloque sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN ou RF). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como atualizar softwares e configurações e monitorar o status do monitor. Não importa se você é responsável por uma ou mais TVs, o CMND e Controle permite que você gerencie sua rede com facilidade.

    Crie experiências personalizadas com CMND e check-in

    Faça os visitantes se sentirem bem-vindos. O CMND e check-in permite que você use informações individuais, como o nome e o idioma falado, para criar uma experiência personalizada, quer seja adicionar toques especiais para hóspedes do hotel, simplificar o processo de faturamento ou oferecer vários pacotes de canais.

    Netflix integrada com botão remoto dedicado

    O acesso integrado à Netflix torna a visualização dos filmes e programas mais recentes de sua conta mais fácil, rápida e conveniente. Não há necessidade de players externos ou TV via satélite, o que ajuda a manter os custos operacionais baixos e a instalação organizada, mantendo um visual moderno em seu estabelecimento. Um botão Netflix dedicado no controle remoto fornece acesso instantâneo para uma utilização eficiente. Os termos e condições se aplicam à ativação da Netflix.

    O Google Assistente™ permite um controle mais rápido e inteligente

    Controle por voz e respostas mais rápidas disponíveis com o controle remoto opcional habilitado para Google Assistente™ (22AV2025B/00). Abra o YouTube. Aumente o volume. Reproduza suas músicas favoritas e obtenha todas as informações que você precisa, como atualizações meteorológicas, coisas para fazer e até mesmo traduções faladas em um instante. Com o Google Assistente™, as possibilidades são infinitas.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (polegadas)
      75  polegadas
      Medida diagonal da tela (mm)
      189  cm
      Visor
      LED Ultra HD 4K
      Resolução de imagem
      3840x2160p
      Brilho
      380  cd/m²

    • Resoluções de imagem compatíveis

      Sintonizador
      • Outros: até 1920 x 1080p a 60 Hz
      • T2 HEVC: até 3840 x 2160 a 60 Hz
      USB, LAN
      • HEVC: até 3840 x 2160 a 60 Hz
      • Outros: até 1920 x 1080p a 60 Hz
      HDMI 1/2
      Até 3840 x 2160p a 60 Hz
      HDMI 3
      Até 3840 x 2160p a 30 Hz

    • Sintonizador/Recepção/Transmissão

      TV Digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (até 2160p60)
      TV analógica
      PAL
      Reprodução IP
      • Multicast
      • Unicast
      • HLS
      • Canais de aplicativo OTT

    • Android TV

      Sistema operacional
      Android TV™ 9 (Pie)
      Aplicativos pré-instalados
      • Netflix*
      • YouTube
      • Google Play Store*
      • Google Play Filmes
      • Google Play Games
      • YouTube Music
      Tamanho da memória (Flash)
      16 GB*

    • Recursos Hospitality

      Modo hotel
      • Ativação do controle de configurações
      • Limitação de volume
      • Bloquear menu de instalação
      • Bloqueio de menu
      • Bloqueio de controle de joystick
      • Modo Prison
      Controle de alimentação
      • Modo de início rápido
      • Liga automaticamente
      • Desligamento automático
      Sua marca
      • Tela inicial personalizável
      • Aplicativo de boas vindas personalizável
      • Nome do local (ID Geonames)
      • CMND&Criar
      • Painel de controle personalizado (HTML&APK)
      CMND&Controle
      • Editor de canais off-line
      • Editor de configuração off-line
      • Gerenciamento remoto por IP/RF
      • Gerenciamento de grupo de TV
      • Atualizações locais via USB
      • Clonagem inicial instantânea
      Controlar
      • AppControl
      • Controle da TV com Android original JEDI
      • JSON API para controle de TV JAPIT
      • Protocolo serial Xpress
      • Crestron Connected
      • Joystick
      DRM interativa
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • Securemedia
      Geração de receita
      MyChoice
      Controle remoto
      • Detecção de bateria fraca
      • Trava da porta da bateria do controle remoto
      • Botão relógio que brilha no escuro
      CMND e check-in
      • Nome do hóspede
      • Idioma do hóspede
      • Mensagens
      • Fatura na TV
      • Check-out expresso
      Compartilham
      • Chromecast Ultra integrado
      • Compartilhamento seguro
      • Compartilhamento de rede gerenciada
      Conforto
      • Google Assistente*
      • Login na conta do Google
      • Previsão do tempo
      • > 40 idiomas de menu suportados
      • Relógio no modo DESLIGADO
      • TV temática
      • Alarme do despertador
      • Timer desl. aut.

    • Recursos de saúde

      Controlar
      • Vários controles remotos
      • Compatível com o sistema de chamado de enfermagem
      Conforto
      • TalkBack
      • Alto-falante principal independente no modo mudo
      Segurança
      • Isolamento duplo classe II
      • Resistente a chamas

    • Multimídia

      Suporte à reprodução de vídeo
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Contêineres: AVI, MKV
      • VP9
      Suporte a formatos de música
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 a v9.2)
      • WMA-PRO (v9 e v10)
      Suporte a formatos de legenda
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      Suporte a formatos de imagem
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • Áudio

      Potência de saída de som
      20 (2x10)  W
      Saída para alto-falante de banheiro
      1,5 W Mono 8 Ohm
      Alto-falantes
      • 2,0
      • Na parte de baixo
      Recursos sonoros
      • DTS-HD
      • Compatível com Dolby Atmos
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • Som de estúdio DTS

    • Lig/Desl

      Alimentação
      CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz
      Temperatura ambiente
      0 °C a 40 °C
      Consumo de energia no modo de espera
      < 0,3 W
      Classe do rótulo de energia
      F
      Etiqueta de consumo de energia da UE
      112  W
      Recursos de economia de energia
      Modo econômico
      Número de registro do EPREL
      355587

    • Acessórios

      Conteúdo
      • Suporte para mesa
      • Controle remoto 22AV1905B/00
      • Duas pilhas AAA
      • Cabo de energia
      • Folheto de garantia
      • Folheto com informações legais e de segurança
      Opcional
      • Controle remoto por voz 22AV2025B/00
      • Controle remoto digital 22AV2005B/00
      • Controle remoto Easy 22AV1601B/12
      • Controle remoto Healthcare 22AV1604B/12
      • Relógio externo 22AV1860A/12
      • Modem a cabo DOCSIS 22AV1970A
      • RC de configuração RC 22AV9574A/12

    • Conexão Wireless

      Rede local wireless
      • 802.11 ac
      • Wifi-Direct

    • Conectividade na parte inferior

      Antena LNA
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 2.0 com HDCP 2.2
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      HDMI3
      HDMI 2.0 com HDCP 2.2
      USB2
      USB 2.0
      Controle externo
      RJ-48
      Saída para alto-falante de banheiro
      Minitomada
      Alimentação externa
      12 V, máx. 1,5 A

    • Conectividade lateral

      Slot de interface comum
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 2.0 com HDCP 2.2
      Saída para fone de ouvido
      Minitomada
      USB1
      USB 3.0

    • Recursos de conectividade

      RJ48
      • Entrada/saída de IR
      • Interface Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reprodução com um toque
      • Modo de espera do sistema
      • Passagem RC
      • controle de áudio do sistema
      HDMI
      • ARC (todas as portas)
      • Seleção de entrada automática

    • Design

      Cor
      Prata

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      1683  mm
      Altura do aparelho
      966  mm
      Profundidade do aparelho
      94  mm
      Peso do produto
      33,5  kg
      Largura do aparelho (com base)
      1683  mm
      Altura do aparelho (com base)
      993  mm
      Profundidade do aparelho (com base)
      299  mm
      Peso do produto (+base)
      34.2  kg
      Suporte para instalação em parede
      • 600 x 400 mm
      • M8

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Pilhas para controle remoto
    • Controle remoto
    • Folheto de garantia
    • Cabo de energia
    • Suporte para cima da mesa
    Badge-D2C

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    • Netflix: aplicam-se termos e condições específicos que precisam ser aprovados e aplicados para ativação do aplicativo.
    • A disponibilidade do Google Assistente depende das configurações de país e idioma. Para usar o Google Assistente, é necessário um controle remoto opcional com função de voz.
    • A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.
    • A Philips não garante a disponibilidade ou a continuidade do funcionamento correto de aplicativos.
    • A memória livre real pode ser inferior devido à pré-configuração do dispositivo
    • Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.
    • Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.
    • Android e Google Play e Chromecast são marcas comerciais da Google LLC
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