Projetada para um mundo acelerado, a MediaSuite apresenta conectividade avançada e configurações versáteis. O Chromecast integrado torna a transmissão rápida e fácil, enquanto o Android™ e a Google Play Store oferecem infinitas possibilidades.
Este produto se qualifica para isenção de IVA
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
As atualizações do Android oferecem as funcionalidades mais recentes
Os monitores profissionais Philips com sistema Android são rápidos, versáteis e fáceis de navegar. Eles são otimizados para aplicativos nativos do Android e também permitem a instalação de aplicativos da web diretamente através da tela. As atualizações automáticas garantem a versão mais recente dos aplicativos.
Chromecast™ integrado para compartilhamento fácil de conteúdo
Ative a transmissão wireless de filmes, apresentações e muito mais sem complicações, a partir de dispositivos inteligentes (celulares, laptops, tablets) em até resolução 4K. O Chromecast é econômico, não requer hardware adicional e é seguro para uso profissional. Basta que o usuário toque no ícone do Chromecast no dispositivo inteligente para iniciar a transmissão de conteúdo de milhares de aplicativos habilitados. Seu dispositivo inteligente se transforma no controle remoto.
Acesso à Google Play Store para aplicativos e mídia
O acesso total à Google Play Store facilita a adição de aplicativos, jogos, músicas, filmes e muito mais ao seu monitor profissional Philips. Novas ferramentas de negócios e opções extras de entretenimento são adicionadas ao catálogo diariamente, garantindo que você sempre tenha acesso às últimas tendências globais.
IU personalizável para logotipos e cores personalizados
A Philips MediaSuite oferece uma interface de usuário (IU) clara e de fácil navegação, que você pode personalizar com sua própria marca. Adicione seu logotipo e suas cores à barra de pesquisa de forma fácil e aumente a visibilidade da sua marca.
O Analytics integrado fornece estatísticas de uso
Da cadeia de hotéis ao bar esportivo, monitore o uso de cada TV Philips MediaSuite com sistema Android. Descubra a frequência com que determinados canais são assistidos. Teste a eficiência de sua publicidade. Obtenha as informações de que precisa para gerenciar custos com eficiência, com fácil acesso aos dados de tempo de tela. Publique pesquisas de satisfação do consumidor instantâneas e receba um valioso feedback dos hóspedes na hora.
Instale e gerencie aplicativos remotamente com o AppControl
Assuma controle total e centralizado dos aplicativos instalados nos monitores profissionais Philips. O AppControl permite instalar, excluir e gerenciar aplicativos em monitores selecionadas ou em toda sua rede, dando-lhe a possibilidade de oferecer experiências personalizadas para seus hóspedes e consumidores, independentemente de quantos monitores você esteja gerenciando.
Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle
Coloque sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN ou RF). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como atualizar softwares e configurações e monitorar o status do monitor. Não importa se você é responsável por uma ou mais TVs, o CMND e Controle permite que você gerencie sua rede com facilidade.
Crie experiências personalizadas com CMND e check-in
Faça os visitantes se sentirem bem-vindos. O CMND e check-in permite que você use informações individuais, como o nome e o idioma falado, para criar uma experiência personalizada, quer seja adicionar toques especiais para hóspedes do hotel, simplificar o processo de faturamento ou oferecer vários pacotes de canais.
Netflix integrada com botão remoto dedicado
O acesso integrado à Netflix torna a visualização dos filmes e programas mais recentes de sua conta mais fácil, rápida e conveniente. Não há necessidade de players externos ou TV via satélite, o que ajuda a manter os custos operacionais baixos e a instalação organizada, mantendo um visual moderno em seu estabelecimento. Um botão Netflix dedicado no controle remoto fornece acesso instantâneo para uma utilização eficiente. Os termos e condições se aplicam à ativação da Netflix.
O Google Assistente™ permite um controle mais rápido e inteligente
Controle por voz e respostas mais rápidas disponíveis com o controle remoto opcional habilitado para Google Assistente™ (22AV2025B/00). Abra o YouTube. Aumente o volume. Reproduza suas músicas favoritas e obtenha todas as informações que você precisa, como atualizações meteorológicas, coisas para fazer e até mesmo traduções faladas em um instante. Com o Google Assistente™, as possibilidades são infinitas.