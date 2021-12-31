O Analytics integrado fornece estatísticas de uso

Da cadeia de hotéis ao bar esportivo, monitore o uso de cada TV Philips MediaSuite com sistema Android. Descubra a frequência com que determinados canais são assistidos. Teste a eficiência de sua publicidade. Obtenha as informações de que precisa para gerenciar custos com eficiência, com fácil acesso aos dados de tempo de tela. Publique pesquisas de satisfação do consumidor instantâneas e receba um valioso feedback dos hóspedes na hora.