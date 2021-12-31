Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

Coloque sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN ou RF). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como atualizar softwares e configurações e monitorar o status do monitor. Não importa se você é responsável por uma ou mais TVs, o CMND e Controle permite que você gerencie sua rede com facilidade.