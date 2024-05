Android: execute o seu próprio aplicativo ou escolha o aplicativo para executar

Com o sistema operacional Android integrado no monitor, você pode trabalhar com o sistema operacional mais avançado do planeta e salvar seu próprio aplicativo diretamente no monitor. Ou, escolha entre a ampla lista de aplicativos Android e reproduza conteúdo de lá. Com o programador incorporado, você pode dividir seus aplicativos e conteúdo com base em seu cliente e o horário do dia e usar o recurso de orientação automática. Exibir o conteúdo no formato de retrato ou paisagem é tão simples quanto ligar o monitor.