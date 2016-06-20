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    Signage Solutions Monitor D-Line

    65BDL4050D/00

    Informe. Sem esforço

    Deixe tudo mais nítido com o potente monitor FHD profissional D-Line. Esta solução ágil oferece qualidade de imagem incrível, controle simplificado e conectividade confiável. Mesmo em áreas de difícil conexão à rede.

    Signage Solutions Monitor D-Line

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    Informe. Sem esforço

    Monitor 24/7 potente e inteligente.

    • 65"
    • Com Android
    • 450 cd/m²
    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.

    CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio

    CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio

    Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.

    O FailOver garante que o conteúdo esteja sempre em reprodução

    O FailOver garante que o conteúdo esteja sempre em reprodução

    Da sala de espera à sala de reunião, nunca exiba uma tela em branco. O FailOver permite que o monitor profissional Philips troque automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que o conteúdo continue sendo reproduzido mesmo que a fonte principal caia. Você só precisa definir uma lista de entradas alternativas para ter a certeza de que o seu negócio estará sempre no ar.

    Navegador HTML5 integrado. Reproduza e controle conteúdo on-line

    Navegador HTML5 integrado. Reproduza e controle conteúdo on-line

    Processador SoC Android. Aplicativos próprios e da web

    Controle seu monitor por meio de uma conexão com a internet. Os monitores profissionais Philips equipados com Android são otimizados para aplicativos próprios do Android e você também pode instalar aplicativos da web diretamente no monitor. Um novo sistema operacional Android OS garante que o software seja mantido seguro e permaneça de acordo com a especificação mais recente por mais tempo.

    CMND e Implementar. Instale e inicialize aplicativos remotamente

    Instale e inicialize rapidamente qualquer aplicativo, mesmo quando não estiver no local, trabalhando remotamente. O CMND e Implementar permite que você acrescente e atualize os próprios aplicativos assim como aqueles da loja de aplicativos do monitor profissional Philips. Escaneie o código QR, faça login na loja e clique no aplicativo que deseja instalar. O download e a inicialização do aplicativo ocorrem automaticamente.

    Slot mPCIe integrado para módulo 4G/LTE opcional

    Conecte-se com facilidade a módulos 4G/LTE com o monitor profissional Philips. O slot integrado mPCIe permite que a tela se comunique com outros dispositivos que compartilham a mesma conectividade wireless. Indispensável na instalação de monitores em locais como bancos e edifícios públicos, onde você não pode contar com a rede local.

    Comprovante de reprodução para conteúdo Android. Saiba o que está sendo reproduzido

    Tenha a certeza de que o monitor profissional Philips equipado com Android está exibindo o conteúdo certo, mesmo quando você não está por perto. Ao reproduzir conteúdo a partir do media player integrado, você pode configurar o monitor para registrar imagens da tela automaticamente em intervalos regulares. As imagens são armazenadas na memória interna do monitor e você pode optar por recebê-las por e-mail.

    Memória interna. Carregue conteúdo para reprodução instantânea

    Salve e reproduza conteúdo sem a necessidade de um aparelho externo permanente. O monitor profissional da Philips tem memória interna, o que permite carregar arquivos de mídia no monitor para a reprodução instantânea. A memória interna também funciona como um cache para transmissões on-line.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (mm)
      166.37  cm
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      65.5  polegadas
      Prop. da imagem
      16:9
      Resolução de imagem
      1920 x 1080p
      Pixel pitch
      0,744 x 0,744 mm
      Ótima resolução
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Brilho
      450  cd/m²
      Cores da tela
      16,7 milhões
      Proporção de contraste (típica)
      1100:1
      Proporção de contraste dinâmico
      500.000:1
      Tempo de resposta (típico)
      12  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      178  grau
      Aprimoramento de imagens
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Desentrelaçamento de compensação de movimento
      • Desentrelaçamento 3D MA
      • Reforço de contraste dinâmico
      • Progressive Scan
      Sistema operacional
      Android 4.4.4

    • Conectividade

      Saída de áudio
      • Áudio Esquerda/Direita (RCA)
      • Controle de caixa de som ext. (saída de áudio)
      Entr. de vídeo
      • DisplayPort (1.2)
      • 2 entradas HDMI
      • DVI-D
      • USB
      • VGA (via DVI)
      Entrada de áudio
      • Plugue de 3,5 mm
      • Áudio Esquerda/Direita (RCA)
      Outras conexões
      • mPCIe
      • micro SD
      • micro USB
      • Tomada USB (5 V, 2 A)
      Saída de vídeo
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (via DVI-D)
      Controle externo
      • RJ45
      • Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm
      • IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm

    • Conforto

      Posicionamento
      • Paisagem (24/7)
      • Retrato (24/7)
      Picture in Picture
      PIP
      Matriz entrelaçada
      Até 15 x 15
      Funções de proteção de tela
      Movimentação de pixels, redução de brilho
      Controle do teclado
      • Oculto
      • Pode ser bloqueado
      Circuito de sinal
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • Loop-through infravermelho
      • DisplayPort
      Fácil de instalar
      Smart Insert
      Funções de economia de energia
      Smart Power
      Controlável por rede
      • RJ45
      • RS232
      • Um fio (HDMI-CEC)
      • HDMI (um cabo)

    • Som

      Alto-falantes internos
      2 x 10 W RMS

    • Lig/Desl

      Consumo (EPA 6.0)
      99  W
      Alimentação
      100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
      Consumo (típico)
      103  W
      Consumo de energia no modo de espera
      < 0,4W

    • Resoluções de imagem compatíveis

      Formatos do computador
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Formatos de vídeo
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Dimensões

      Instalação Smart Insert
      100 x 100 mm, 100 x 200 mm
      Largura do aparelho
      1452,0  mm
      Peso do produto
      29,8  kg
      Altura do aparelho
      833,1  mm
      Profundidade do aparelho
      63,5  mm
      Largura do aparelho (polegada)
      57,17  polegadas
      Altura do aparelho (polegada)
      32.80  polegadas
      Instalação em parede
      400 x 400, M6
      Profundidade do aparelho (polegada)
      2,50  polegadas
      Largura do bisel
      9,5 (T/L/R), 15,6 mm (B)
      Peso do produto (lb)
      65,7  lb

    • Condições de operação

      Altitude
      0 ~ 3.000 m
      Faixa de temperatura (operação)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  hora(s)
      Umidade relativa
      20 ~ 80  %
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicações de multimídia

      Vídeo de reprodução USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Imagem de reprodução USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      Áudio de reprodução USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • M4A
      • MP3
      • WAV
      • WMA
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • MP4

    • Player interno

      CPU
      Quad Core Cortex A9 de 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali400 Quad Core de 533 MHz
      Memória
      2 GB DDR3
      Para guardar o aparelho
      EMMC de 16 GB

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • Controle remoto
      • Pilhas para controle remoto
      • Guia de início rápido
      • Cabo RS232
      • Cabo de energia CA
      Acessórios opcionais
      ColourCalibrationKit (CCK4602)
      Suporte
      Suporte universal (G) (BM05922) (opcional)

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Espanhol
      • Polonês
      • Turco
      • Russo
      • Italiano
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Árabe
      • Japonês
      • Dinamarquês
      • Holandês
      • Finlandês
      • Norueguês
      • Português
      • Sueco
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • EnergyStar 7.0
      • CE
      • FCC, Classe B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Controle remoto
    • Pilhas para controle remoto
    • Guia de início rápido
    • Cabo RS232
    • Cabo de energia CA
    • Acessórios opcionais: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    Badge-D2C

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