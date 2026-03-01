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  • Monitor Philips Signage série 2000 Monitor Philips Signage série 2000 Monitor Philips Signage série 2000

    Signage Solutions Monitor Philips Signage série 2000

    65BDL2050A/00

    Monitor Philips Signage série 2000

    O Philips Signage Série 2000 retoma o básico do Signage: seu monitor elementar e ao mesmo tempo elegante, que opera 16 horas por dia, 7 dias por semana, para integrações fáceis que dispensam recursos supérfluos. Equipado com Android 14, UHD e 400 nits de brilho.

    Signage Solutions Monitor Philips Signage série 2000

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    Monitor Philips Signage série 2000

    Design elementar – simplicidade de monitor digital

    • 65"
    • Com sistema Android 14
    • 400 cd/m²

    16 horas por dia, 7 dias por semana – seu conteúdo disponível quando você precisa.

    Com brilho de 400 cd/m2, o UHD Philips Signage Série 2000 foi projetado para ser usado 16 horas por dia, 7 dias por semana: ideal para empresas que operam da manhã até a noite e que querem causar uma boa impressão.

    Sistema profissional em um chip com Android 14.

    Equipado com Android 14, o monitor Philips Signage Série 2000 foi criado em uma plataforma profissional, com conectividade confiável e segurança integradas. Otimizado para aplicativos Android nativos e com capacidade para a instalação de aplicativos e softwares da web diretamente no monitor, sem a necessidade de um media player externo.

    Compartilhamento de tela sem fio opcional com o Philips ScreenShare.

    Estenda sua tela para o futuro com nossa abordagem modular. Criando oportunidades para adicionar Wi-Fi e Bluetooth com o módulo CRD22 opcional, Philips ScreenShare e um foco robusto na reutilização e reciclagem, além de sustentabilidade, com descarte reduzido de WEEE.

    FailOver basics. Maior garantia para conteúdo sempre ativo.

    FailOver basics por meio da detecção de hotplug de 5 V. Indispensável para aplicações comerciais exigentes, o FailOver por meio de hotplug de 5 V permite configurar uma fonte de conteúdo secundária que será reproduzida automaticamente no caso improvável de falha de alimentação de mídia primária.

    O Philips Wave está habilitado para o gerenciamento remoto de dispositivos.

    Libere o poder, a versatilidade e a inteligência de seus monitores Philips Signage Série 2000 remotamente com o Wave. Essa plataforma revolucionária em nuvem dá a você total controle, com instalação e configuração simplificadas, painéis de monitoramento e controle, atualização de firmware, gerenciamento de playlists e configuração de programações de energia, economizando tempo e energia e reduzindo o impacto ambiental.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (mm)
      163.9  cm
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      64.5  polegadas
      Prop. da imagem
      16:9
      Resolução de imagem
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,372 x 0,372 mm
      Ótima resolução
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brilho
      400  cd/m²
      Cores da tela
      1,07 bilhão
      Proporção de contraste (típica)
      1200:1
      Proporção de contraste dinâmico
      500,000:1
      Tempo de resposta (típico)
      8  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      178  grau
      Aprimoramento de imagens
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Progressive scan
      • Dynamic contrast enhancement
      • Motion adaptive de-interlacing
      Tecnologia de painel
      ADS
      Sistema operacional
      Android 14
      Embaçamento
      1%

    • Conectividade

      Entr. de vídeo
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Outras conexões
      USB 3.0 (x2)
      Saída de vídeo
      N/A
      Controle externo
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Saída Line out
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Conforto

      Posicionamento
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Matriz entrelaçada
      Até 3 x 3
      Controle do teclado
      • Lockable
      • Hidden
      Sinal do controle remoto
      Lockable
      Circuito de sinal
      IR Loopthrough
      Funções de economia de energia
      ECO mode
      Controlável por rede
      RJ45

    • Lig/Desl

      Alimentação
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      134  W
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,5 W
      Classe do rótulo de energia
      G

    • Resoluções de imagem compatíveis

      Formatos do computador
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      Formatos de vídeo
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      1462,3  mm
      Peso do produto
      28,5  kg
      Altura do aparelho
      837,3  mm
      Profundidade do aparelho
      68,9 mm (montagem em D na parede)/89,9 mm (alça em D)  mm
      Largura do aparelho (polegada)
      57,57  polegadas
      Altura do aparelho (polegada)
      32.96  polegadas
      Instalação em parede
      400 mm x 400 mm, M8
      Profundidade do aparelho (polegada)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  polegadas
      Largura do bisel
      14,9 mm (bisel plano)
      Peso do produto (lb)
      62,83  lb

    • Condições de operação

      Altitude
      0 ~ 3.000 m
      Faixa de temperatura (operação)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  hora(s)
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C
      Faixa de umidade (operação) [RH]
      10 ~ 90% UR (sem condensação)

    • Aplicações de multimídia

      Vídeo de reprodução USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • AVI
      • MP4
      • WEBM
      Imagem de reprodução USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Áudio de reprodução USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Player interno

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Memória
      3GB RAM
      Para guardar o aparelho
      16GB

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Acessórios opcionais
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Japanese
      • Arabic
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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