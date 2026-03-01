O Philips Wave está habilitado para o gerenciamento remoto de dispositivos.

Libere o poder, a versatilidade e a inteligência de seus monitores Philips Signage Série 2000 remotamente com o Wave. Essa plataforma revolucionária em nuvem dá a você total controle, com instalação e configuração simplificadas, painéis de monitoramento e controle, atualização de firmware, gerenciamento de playlists e configuração de programações de energia, economizando tempo e energia e reduzindo o impacto ambiental.