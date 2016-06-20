Outros itens inclusos
- Controle remoto
- Pilhas para controle remoto
- Guia de início rápido
- Cabo RS232
- Cabo de energia CA
- Acessórios opcionais: ColourCalibrationKit (CCK4602)
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Informe. Sem esforço
Deixe tudo mais nítido com o potente monitor FHD profissional D-Line. Esta solução ágil oferece qualidade de imagem incrível, controle simplificado e conectividade confiável. Mesmo em áreas de difícil conexão à rede.
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.
Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.
Da sala de espera à sala de reunião, nunca exiba uma tela em branco. O FailOver permite que o monitor profissional Philips troque automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que o conteúdo continue sendo reproduzido mesmo que a fonte principal caia. Você só precisa definir uma lista de entradas alternativas para ter a certeza de que o seu negócio estará sempre no ar.
Controle seu monitor por meio de uma conexão com a internet. Os monitores profissionais Philips equipados com Android são otimizados para aplicativos próprios do Android e você também pode instalar aplicativos da web diretamente no monitor. Um novo sistema operacional Android OS garante que o software seja mantido seguro e permaneça de acordo com a especificação mais recente por mais tempo.
Instale e inicialize rapidamente qualquer aplicativo, mesmo quando não estiver no local, trabalhando remotamente. O CMND e Implementar permite que você acrescente e atualize os próprios aplicativos assim como aqueles da loja de aplicativos do monitor profissional Philips. Escaneie o código QR, faça login na loja e clique no aplicativo que deseja instalar. O download e a inicialização do aplicativo ocorrem automaticamente.
Conecte-se com facilidade a módulos 4G/LTE com o monitor profissional Philips. O slot integrado mPCIe permite que a tela se comunique com outros dispositivos que compartilham a mesma conectividade wireless. Indispensável na instalação de monitores em locais como bancos e edifícios públicos, onde você não pode contar com a rede local.
Tenha a certeza de que o monitor profissional Philips equipado com Android está exibindo o conteúdo certo, mesmo quando você não está por perto. Ao reproduzir conteúdo a partir do media player integrado, você pode configurar o monitor para registrar imagens da tela automaticamente em intervalos regulares. As imagens são armazenadas na memória interna do monitor e você pode optar por recebê-las por e-mail.
Salve e reproduza conteúdo sem a necessidade de um aparelho externo permanente. O monitor profissional da Philips tem memória interna, o que permite carregar arquivos de mídia no monitor para a reprodução instantânea. A memória interna também funciona como um cache para transmissões on-line.
Imagem/tela
Conectividade
Conforto
Som
Lig/Desl
Resoluções de imagem compatíveis
Dimensões
Condições de operação
Aplicações de multimídia
Player interno
Acessórios
Outros
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