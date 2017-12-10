Mantenha-se em evidência dia e noite com um monitor profissional Full HD H-Line de alto brilho da Philips. A nitidez e o contraste surpreendentes tornam essa solução perfeita para vitrines e locais brilhantes. De museus ao varejo.
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle
Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.
CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio
Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.
O FailOver garante que o conteúdo esteja sempre em reprodução
Da sala de espera à sala de reunião, nunca exiba uma tela em branco. O FailOver permite que o monitor profissional Philips troque automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que o conteúdo continue sendo reproduzido mesmo que a fonte principal caia. Você só precisa definir uma lista de entradas alternativas para ter a certeza de que o seu negócio estará sempre no ar.
O slot OPS permite a integração ao PC sem a necessidade de cabos
Integre um PC com potência total ou um módulo CRD50 equipado com Android ao monitor profissional Philips, diretamente. O slot OPS contém todas as conexões que você precisa para executar a solução interna do slot, incluindo uma fonte de alimentação.
Adicione a poder de processamento do Android com o módulo CRD50 opcional
Integre um sistema-em-um-chip (SoC) Android ao monitor profissional Philips. O módulo CRD50 opcional é um dispositivo OPS que ativa o poder de processamento do Android sem a necessidade de cabos. Basta inseri-lo no slot OPS, que contém todas as conexões necessárias para executar o módulo (incluindo fonte de alimentação).
Gerenciamento remoto do sistema por meio do CMND
Tenha controle total sobre a rede do seu monitor profissional Philips. O CMND permite que você gerencie, atualize, faça a manutenção e reproduza conteúdo por meio de uma interface de fácil utilização. Da instalação ao funcionamento no dia-a-dia.
Alto brilho (2500 cd/m2). Adequado a uso semiexterno
Cause um grande impacto em locais iluminados ou áreas semiexternas. Este monitor de brilho ultra intenso de 2.500 cd/m2 é perfeito para chamar a atenção em áreas amplas e movimentadas, com alta luminosidade.
Especificações técnicas
Imagem/tela
Medida diagonal da tela (mm)
139.7
cm
Medida diagonal da tela (polegadas)
55
polegadas
Prop. da imagem
16:9
Resolução de imagem
1920 x 1080p
Pixel pitch
0,63 x 0,63 mm
Ótima resolução
1920 x 1080 a 60 Hz
Brilho
2.500
cd/m²
Cores da tela
16,7 M (8 bits)
Proporção de contraste (típica)
5000:1
Proporção de contraste dinâmico
500.000:1
Tempo de resposta (típico)
6
ms
Ângulo de visão (horizontal)
178
grau
Ângulo de visão (vertical)
178
grau
Aprimoramento de imagens
3/2 - 2/2 motion pull down
3D Combfilter
Desentrelaçamento 3D MA
Reforço de contraste dinâmico
Desentrelaçamento de compensação de movimento
Progressive Scan
Tecnologia de painel
SVA
Conectividade
Saída de áudio
Plugue de 3,5 mm
Entr. de vídeo
VGA (D-Sub analógico)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
Componente (BNC)
Composto (BNC)
2 entradas HDMI
Entrada de áudio
Plugue de 3,5 mm
Áudio Esquerda/Direita (RCA)
Outras conexões
Saída AC
OPS
USB
Saída de vídeo
DisplayPort
DVI-I
Controle externo
Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm
RJ45
IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm
Conforto
Posicionamento
Paisagem
Retrato
Funções de proteção de tela
Movimentação de pixels, redução de brilho
Controle do teclado
Oculto
Pode ser bloqueado
Sinal do controle remoto
Pode ser bloqueado
Circuito de sinal
RS232
Loop-through infravermelho
Fácil de instalar
Smart Insert
Kit de alinhamento de borda
Funções de economia de energia
Smart Power
Outras facilidades
Alças de transporte
Desempenho da imagem
Controle de cor avançado
Controlável por rede
RS232
HDMI (um cabo)
LAN (RJ45)
Som
Alto-falantes internos
2 x 10 W RMS
Lig/Desl
Alimentação
100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
Consumo (típico)
368
W
Consumo de energia no modo de espera
<0,5 W
Resoluções de imagem compatíveis
Formatos do computador
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Formatos de vídeo
1080i, 25, 30 Hz
1080p, 50, 60 Hz
480i, 30, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 25, 50 Hz
576p, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
Dimensões
Largura do aparelho
1242,2
mm
Peso do produto
35,8
kg
Altura do aparelho
713
mm
Profundidade do aparelho
137,9
mm
Largura do aparelho (polegada)
48,9
polegadas
Altura do aparelho (polegada)
28.1
polegadas
Instalação em parede
400 x 400 mm, M6
Profundidade do aparelho (polegada)
5,43
polegadas
Largura do bisel
15,6 mm
Peso do produto (lb)
78,94
lb
Largura da Smart insert
100
mm
Altura da Smart insert
200
mm
Condições de operação
Altitude
0 ~ 3.000 m
Faixa de temperatura (operação)
0 ~ 40
°C
MTBF
50.000
hora(s)
Umidade relativa
20 ~ 80 (operação), 5 - 95 % (armazenamento)
%
Faixa de temperatura (armazenamento)
-20 ~ 60
°C
Aplicações de multimídia
Vídeo de reprodução USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
Imagem de reprodução USB
BMP
GIF
JPEG
JPG
Áudio de reprodução USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
Acessórios
Acessórios inclusos
Cabo de energia CA
Pilhas para controle remoto
Guia de início rápido
Controle remoto
Chapas de alinhamento de borda
Cabo RS232
Acessórios inclusos
Cabo de encadeamento de RS232
Acessórios opcionais
Sensor de movimento de luz de IV (CRD41)
Suporte para cima da mesa
Outros
Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
Inglês
Francês
Alemão
Italiano
Polonês
Russo
Espanhol
Turco
Simplified Chinese
Traditional Chinese
Árabe
Japonês
Português
Garantia
3 anos de garantia
Aprovações de órgãos reguladores
BSMI
CB
CE
FCC, Classe B
UL/cUL
O que está na caixa?
Outros itens inclusos
Cabo de energia CA
Pilhas para controle remoto
Guia de início rápido
Controle remoto
Chapas de alinhamento de borda
Cabo RS232
Acessórios opcionais: Sensor de movimento de luz de IV (CRD41)