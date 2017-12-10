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    Signage Solutions Monitor H-Line

    55BDL3002H/00

    Classificação geral / 5
    • Críticas Críticas

    Atraia olhares

    Mantenha-se em evidência dia e noite com um monitor profissional Full HD H-Line de alto brilho da Philips. A nitidez e o contraste surpreendentes tornam essa solução perfeita para vitrines e locais brilhantes. De museus ao varejo.

    Conheça todos os benefícios

    Signage Solutions Monitor H-Line

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    Atraia olhares

    Monitor 24/7 com brilho intenso.

    • 55"
    • 2500 cd/m²
    • Full HD
    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.

    CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio

    CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio

    Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.

    O FailOver garante que o conteúdo esteja sempre em reprodução

    O FailOver garante que o conteúdo esteja sempre em reprodução

    Da sala de espera à sala de reunião, nunca exiba uma tela em branco. O FailOver permite que o monitor profissional Philips troque automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que o conteúdo continue sendo reproduzido mesmo que a fonte principal caia. Você só precisa definir uma lista de entradas alternativas para ter a certeza de que o seu negócio estará sempre no ar.

    O slot OPS permite a integração ao PC sem a necessidade de cabos

    O slot OPS permite a integração ao PC sem a necessidade de cabos

    Integre um PC com potência total ou um módulo CRD50 equipado com Android ao monitor profissional Philips, diretamente. O slot OPS contém todas as conexões que você precisa para executar a solução interna do slot, incluindo uma fonte de alimentação.

    Adicione a poder de processamento do Android com o módulo CRD50 opcional

    Integre um sistema-em-um-chip (SoC) Android ao monitor profissional Philips. O módulo CRD50 opcional é um dispositivo OPS que ativa o poder de processamento do Android sem a necessidade de cabos. Basta inseri-lo no slot OPS, que contém todas as conexões necessárias para executar o módulo (incluindo fonte de alimentação).

    Gerenciamento remoto do sistema por meio do CMND

    Tenha controle total sobre a rede do seu monitor profissional Philips. O CMND permite que você gerencie, atualize, faça a manutenção e reproduza conteúdo por meio de uma interface de fácil utilização. Da instalação ao funcionamento no dia-a-dia.

    Alto brilho (2500 cd/m2). Adequado a uso semiexterno

    Cause um grande impacto em locais iluminados ou áreas semiexternas. Este monitor de brilho ultra intenso de 2.500 cd/m2 é perfeito para chamar a atenção em áreas amplas e movimentadas, com alta luminosidade.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (mm)
      139.7  cm
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      55  polegadas
      Prop. da imagem
      16:9
      Resolução de imagem
      1920 x 1080p
      Pixel pitch
      0,63 x 0,63 mm
      Ótima resolução
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Brilho
      2.500  cd/m²
      Cores da tela
      16,7 M (8 bits)
      Proporção de contraste (típica)
      5000:1
      Proporção de contraste dinâmico
      500.000:1
      Tempo de resposta (típico)
      6  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      178  grau
      Aprimoramento de imagens
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Desentrelaçamento 3D MA
      • Reforço de contraste dinâmico
      • Desentrelaçamento de compensação de movimento
      • Progressive Scan
      Tecnologia de painel
      SVA

    • Conectividade

      Saída de áudio
      Plugue de 3,5 mm
      Entr. de vídeo
      • VGA (D-Sub analógico)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Componente (BNC)
      • Composto (BNC)
      • 2 entradas HDMI
      Entrada de áudio
      • Plugue de 3,5 mm
      • Áudio Esquerda/Direita (RCA)
      Outras conexões
      • Saída AC
      • OPS
      • USB
      Saída de vídeo
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Controle externo
      • Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm
      • RJ45
      • IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm

    • Conforto

      Posicionamento
      • Paisagem
      • Retrato
      Funções de proteção de tela
      Movimentação de pixels, redução de brilho
      Controle do teclado
      • Oculto
      • Pode ser bloqueado
      Sinal do controle remoto
      Pode ser bloqueado
      Circuito de sinal
      • RS232
      • Loop-through infravermelho
      Fácil de instalar
      • Smart Insert
      • Kit de alinhamento de borda
      Funções de economia de energia
      Smart Power
      Outras facilidades
      Alças de transporte
      Desempenho da imagem
      Controle de cor avançado
      Controlável por rede
      • RS232
      • HDMI (um cabo)
      • LAN (RJ45)

    • Som

      Alto-falantes internos
      2 x 10 W RMS

    • Lig/Desl

      Alimentação
      100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
      Consumo (típico)
      368  W
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,5 W

    • Resoluções de imagem compatíveis

      Formatos do computador
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formatos de vídeo
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      1242,2  mm
      Peso do produto
      35,8  kg
      Altura do aparelho
      713  mm
      Profundidade do aparelho
      137,9  mm
      Largura do aparelho (polegada)
      48,9  polegadas
      Altura do aparelho (polegada)
      28.1  polegadas
      Instalação em parede
      400 x 400 mm, M6
      Profundidade do aparelho (polegada)
      5,43  polegadas
      Largura do bisel
      15,6 mm
      Peso do produto (lb)
      78,94  lb
      Largura da Smart insert
      100  mm
      Altura da Smart insert
      200  mm

    • Condições de operação

      Altitude
      0 ~ 3.000 m
      Faixa de temperatura (operação)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  hora(s)
      Umidade relativa
      20 ~ 80 (operação), 5 - 95 % (armazenamento)  %
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicações de multimídia

      Vídeo de reprodução USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Imagem de reprodução USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Áudio de reprodução USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • Cabo de energia CA
      • Pilhas para controle remoto
      • Guia de início rápido
      • Controle remoto
      • Chapas de alinhamento de borda
      • Cabo RS232
      Acessórios inclusos
      Cabo de encadeamento de RS232
      Acessórios opcionais
      • Sensor de movimento de luz de IV (CRD41)
      • Suporte para cima da mesa

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Polonês
      • Russo
      • Espanhol
      • Turco
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Árabe
      • Japonês
      • Português
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, Classe B
      • UL/cUL

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Cabo de energia CA
    • Pilhas para controle remoto
    • Guia de início rápido
    • Controle remoto
    • Chapas de alinhamento de borda
    • Cabo RS232
    • Acessórios opcionais: Sensor de movimento de luz de IV (CRD41)
    • Acessórios opcionais: Suporte para cima da mesa
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