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    TV profissional

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    Conectividade mais inteligente

    Projetada para um mundo acelerado, a MediaSuite apresenta conectividade avançada e configurações versáteis. O Chromecast integrado torna a transmissão rápida e fácil, enquanto o Android™ e a Google Play Store oferecem infinitas possibilidades.

    TV profissional

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    Conectividade mais inteligente

    com Chromecast integrado e Netflix

    • MediaSuite de 50"
    • com Android™

    As atualizações do Android oferecem as funcionalidades mais recentes

    Os monitores profissionais Philips com sistema Android são rápidos, versáteis e fáceis de navegar. Eles são otimizados para aplicativos nativos do Android e também permitem a instalação de aplicativos da web diretamente através da tela. As atualizações automáticas garantem a versão mais recente dos aplicativos.

    Chromecast™ integrado para compartilhamento fácil de conteúdo

    Ative a transmissão wireless de filmes, apresentações e muito mais sem complicações, a partir de dispositivos inteligentes (celulares, laptops, tablets) em até resolução 4K. O Chromecast é econômico, não requer hardware adicional e é seguro para uso profissional. Basta que o usuário toque no ícone do Chromecast no dispositivo inteligente para iniciar a transmissão de conteúdo de milhares de aplicativos habilitados. Seu dispositivo inteligente se transforma no controle remoto.

    Acesso à Google Play Store para aplicativos e mídia

    O acesso total à Google Play Store facilita a adição de aplicativos, jogos, músicas, filmes e muito mais ao seu monitor profissional Philips. Novas ferramentas de negócios e opções extras de entretenimento são adicionadas ao catálogo diariamente, garantindo que você sempre tenha acesso às últimas tendências globais.

    IU personalizável para logotipos e cores personalizados

    A Philips MediaSuite oferece uma interface de usuário (IU) clara e de fácil navegação, que você pode personalizar com sua própria marca. Adicione seu logotipo e suas cores à barra de pesquisa de forma fácil e aumente a visibilidade da sua marca.

    Instale e gerencie aplicativos remotamente com o AppControl

    Assuma controle total e centralizado dos aplicativos instalados nos monitores profissionais Philips. O AppControl permite instalar, excluir e gerenciar aplicativos em monitores selecionadas ou em toda sua rede, dando-lhe a possibilidade de oferecer experiências personalizadas para seus hóspedes e consumidores, independentemente de quantos monitores você esteja gerenciando.

    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Coloque sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN ou RF). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como atualizar softwares e configurações e monitorar o status do monitor. Não importa se você é responsável por uma ou mais TVs, o CMND e Controle permite que você gerencie sua rede com facilidade.

    Crie experiências personalizadas com CMND e check-in

    Faça os visitantes se sentirem bem-vindos. O CMND e check-in permite que você use informações individuais, como o nome e o idioma falado, para criar uma experiência personalizada, quer seja adicionar toques especiais para hóspedes do hotel, simplificar o processo de faturamento ou oferecer vários pacotes de canais.

    Netflix integrada com botão remoto dedicado

    O acesso integrado à Netflix torna a visualização dos filmes e programas mais recentes de sua conta mais fácil, rápida e conveniente. Não há necessidade de players externos ou TV via satélite, o que ajuda a manter os custos operacionais baixos e a instalação organizada, mantendo um visual moderno em seu estabelecimento. Um botão Netflix dedicado no controle remoto fornece acesso instantâneo para uma utilização eficiente. Os termos e condições se aplicam à ativação da Netflix.

    O Google Assistente™ permite um controle mais rápido e inteligente

    Controle por voz e respostas mais rápidas disponíveis com o controle remoto opcional habilitado para Google Assistente™ (22AV2025B/00). Abra o YouTube. Aumente o volume. Reproduza suas músicas favoritas e obtenha todas as informações que você precisa, como atualizações meteorológicas, coisas para fazer e até mesmo traduções faladas em um instante. Com o Google Assistente™, as possibilidades são infinitas.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (polegadas)
      50  polegadas
      Medida diagonal da tela (mm)
      126  cm
      Visor
      LED Ultra HD 4K
      Resolução de imagem
      3840x2160p
      Brilho
      400  cd/m²

    • Resoluções de imagem compatíveis

      HDMI
      Até 3840 x 2160p @ 60 Hz
      Sintonizador
      • Outros: até 1920 x 1080p a 60 Hz
      • T2 HEVC: até 3840 x 2160 a 60 Hz
      USB, LAN
      • HEVC: até 3840 x 2160 a 60 Hz
      • Outros: até 1920 x 1080p a 60 Hz

    • Sintonizador/Recepção/Transmissão

      TV Digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (até 2160p60)
      TV analógica
      PAL
      Reprodução IP
      • Multicast
      • Unicast
      • HLS
      • Canais de aplicativo OTT

    • Android TV

      Sistema operacional
      Android TV™ 9 (Pie)
      Aplicativos pré-instalados
      • Netflix*
      • YouTube
      • Google Play Store*
      • Google Play Filmes
      • Google Play Games
      • YouTube Music
      Tamanho da memória (Flash)
      16 GB*

    • Recursos Hospitality

      Modo hotel
      • Ativação do controle de configurações
      • Limitação de volume
      • Bloquear menu de instalação
      • Bloqueio de menu
      • Bloqueio de controle de joystick
      • Modo Prison
      Controle de alimentação
      • Modo de início rápido
      • Liga automaticamente
      • Desligamento automático
      Sua marca
      • Tela inicial personalizável
      • Aplicativo de boas vindas personalizável
      • Nome do local (ID Geonames)
      • CMND&Criar
      • Painel de controle personalizado (HTML&APK)
      CMND&Controle
      • Editor de canais off-line
      • Editor de configuração off-line
      • Gerenciamento remoto por IP/RF
      • Gerenciamento de grupo de TV
      • Atualizações locais via USB
      • Clonagem inicial instantânea
      Controlar
      • AppControl
      • Controle da TV com Android original JEDI
      • JSON API para controle de TV JAPIT
      • Protocolo serial Xpress
      • Crestron Connected
      • Joystick
      DRM interativa
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • Securemedia
      Geração de receita
      MyChoice
      Controle remoto
      • Detecção de bateria fraca
      • Trava da porta da bateria do controle remoto
      CMND e check-in
      • Nome do hóspede
      • Idioma do hóspede
      • Mensagens
      • Fatura na TV
      • Check-out expresso
      Compartilham
      • Chromecast Ultra integrado
      • Compartilhamento seguro
      • Compartilhamento de rede gerenciada
      Conforto
      • Google Assistente*
      • Login na conta do Google
      • Previsão do tempo
      • > 40 idiomas de menu suportados
      • Relógio no modo DESLIGADO
      • TV temática
      • Alarme do despertador
      • Timer desl. aut.

    • Recursos de saúde

      Controlar
      • Vários controles remotos
      • Compatível com o sistema de chamado de enfermagem
      Conforto
      • TalkBack
      • Alto-falante principal independente no modo mudo
      Segurança
      • Isolamento duplo classe II
      • Resistente a chamas

    • Multimídia

      Suporte à reprodução de vídeo
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Contêineres: AVI, MKV
      • VP9
      Suporte a formatos de música
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 a v9.2)
      • WMA-PRO (v9 e v10)
      Suporte a formatos de legenda
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      Suporte a formatos de imagem
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • Áudio

      Potência de saída de som
      20 (2x10)  W
      Saída para alto-falante de banheiro
      1,5 W Mono 8 Ohm
      Alto-falantes
      • 2,0
      • Na parte de baixo
      Recursos sonoros
      • DTS-HD
      • Compatível com Dolby Atmos
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • Som de estúdio DTS

    • Lig/Desl

      Alimentação
      CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz
      Temperatura ambiente
      0 °C a 40 °C
      Consumo de energia no modo de espera
      < 0,3 W
      Classe do rótulo de energia
      F
      Etiqueta de consumo de energia da UE
      64  W
      Recursos de economia de energia
      • Modo econômico
      • Timer de desligamento automático
      • Sensor de luz
      Número de registro do EPREL
      936032

    • Acessórios

      Conteúdo
      • Controle remoto 22AV2226A com design higiênico
      • Duas pilhas AA
      • Cabo de energia
      • Folheto de garantia
      • Folheto com informações legais e de segurança
      Opcional
      • Controle remoto Easy 22AV1601B/12
      • Relógio externo 22AV1860A/12
      • Modem a cabo DOCSIS 22AV1970A
      • RC de configuração RC 22AV9574A/12
      • Suporte para mesa PPDS VESA

    • Conexão Wireless

      Rede local wireless
      • 802.11 ac
      • Wifi-Direct

    • Conectividade na parte inferior

      Antena LNA
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 2.0 com HDCP 2.2
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      HDMI3
      HDMI 2.0 com HDCP 2.2
      USB2
      USB 2.0
      Controle externo
      RJ-48
      Saída para alto-falante de banheiro
      Minitomada
      Alimentação externa
      12 V, máx. 1,5 A

    • Conectividade lateral

      Slot de interface comum
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 2.0 com HDCP 2.2
      Saída para fone de ouvido
      Minitomada
      USB1
      USB 3.0

    • Recursos de conectividade

      RJ48
      • Entrada/saída de IR
      • Interface Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reprodução com um toque
      • Modo de espera do sistema
      • Passagem RC
      • controle de áudio do sistema
      HDMI
      • ARC (todas as portas)
      • Seleção de entrada automática

    • Design

      Cor
      Cinza antracite
      Material
      Estrutura de alumínio

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      1116  mm
      Altura do aparelho
      645  mm
      Profundidade do aparelho
      67/79  mm
      Peso do produto
      13,2  kg
      Suporte para instalação em parede
      • 200 x 300 mm
      • M6

    Badge-D2C

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    Críticas

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    • Netflix: aplicam-se termos e condições específicos que precisam ser aprovados e aplicados para ativação do aplicativo.
    • O Google Cast requer acesso aos servidores do Google.
    • A disponibilidade do Google Assistente depende das configurações de país e idioma. Para usar o Google Assistente, deve ser usado um controle remoto com função de voz.
    • A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.
    • A Philips não garante a disponibilidade ou a continuidade do funcionamento correto de aplicativos.
    • A memória livre real pode ser inferior devido à pré-configuração do dispositivo
    • Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.
    • Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.
    • Android e Google Play e Chromecast são marcas comerciais da Google LLC
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