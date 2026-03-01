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  • Monitor Philips Signage série 2000 Monitor Philips Signage série 2000 Monitor Philips Signage série 2000

    Signage Solutions Monitor Philips Signage série 2000

    50BDL2050A/00

    Monitor Philips Signage série 2000

    O Philips Signage Série 2000 retoma o básico do Signage: seu monitor elementar e ao mesmo tempo elegante, que opera 16 horas por dia, 7 dias por semana, para integrações fáceis que dispensam recursos supérfluos. Equipado com Android 14, UHD e 400 nits de brilho.

    Signage Solutions Monitor Philips Signage série 2000

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    Monitor Philips Signage série 2000

    Design elementar – simplicidade de monitor digital

    • 50"
    • Com sistema Android 14
    • 400 cd/m²

    16 horas por dia, 7 dias por semana – seu conteúdo disponível quando você precisa.

    Com brilho de 400 cd/m2, o UHD Philips Signage Série 2000 foi projetado para ser usado 16 horas por dia, 7 dias por semana: ideal para empresas que operam da manhã até a noite e que querem causar uma boa impressão.

    Sistema profissional em um chip com Android 14.

    Equipado com Android 14, o monitor Philips Signage Série 2000 foi criado em uma plataforma profissional, com conectividade confiável e segurança integradas. Otimizado para aplicativos Android nativos e com capacidade para a instalação de aplicativos e softwares da web diretamente no monitor, sem a necessidade de um media player externo.

    Compartilhamento de tela sem fio opcional com o Philips ScreenShare.

    Estenda sua tela para o futuro com nossa abordagem modular. Criando oportunidades para adicionar Wi-Fi e Bluetooth com o módulo CRD22 opcional, Philips ScreenShare e um foco robusto na reutilização e reciclagem, além de sustentabilidade, com descarte reduzido de WEEE.

    FailOver basics. Maior garantia para conteúdo sempre ativo.

    FailOver basics por meio da detecção de hotplug de 5 V. Indispensável para aplicações comerciais exigentes, o FailOver por meio de hotplug de 5 V permite configurar uma fonte de conteúdo secundária que será reproduzida automaticamente no caso improvável de falha de alimentação de mídia primária.

    O Philips Wave está habilitado para o gerenciamento remoto de dispositivos.

    Libere o poder, a versatilidade e a inteligência de seus monitores Philips Signage Série 2000 remotamente com o Wave. Essa plataforma revolucionária em nuvem dá a você total controle, com instalação e configuração simplificadas, painéis de monitoramento e controle, atualização de firmware, gerenciamento de playlists e configuração de programações de energia, economizando tempo e energia e reduzindo o impacto ambiental.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (mm)
      125.7  cm
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      49.5  polegadas
      Prop. da imagem
      16:9
      Resolução de imagem
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,2854 x 0,2854 mm
      Ótima resolução
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brilho
      400  cd/m²
      Cores da tela
      1,07 bilhão
      Proporção de contraste (típica)
      4000:1
      Proporção de contraste dinâmico
      500,000:1
      Tempo de resposta (típico)
      9,5  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      178  grau
      Aprimoramento de imagens
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion adaptive de-interlacing
      Tecnologia de painel
      VA
      Sistema operacional
      Android 14
      Embaçamento
      1%

    • Conectividade

      Entr. de vídeo
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Outras conexões
      USB 3.0 (x2)
      Saída de vídeo
      N/A
      Controle externo
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Saída Line out
      Conector de 3,5 mm (nível de áudio fixo)

    • Conforto

      Posicionamento
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Matriz entrelaçada
      Até 3 x 3
      Controle do teclado
      • Lockable
      • Hidden
      Sinal do controle remoto
      Lockable
      Circuito de sinal
      IR Loopthrough
      Funções de economia de energia
      ECO mode
      Controlável por rede
      RJ45

    • Lig/Desl

      Alimentação
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      97  W
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,5 W
      Classe do rótulo de energia
      G

    • Resoluções de imagem compatíveis

      Formatos do computador
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Formatos de vídeo
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      1128,4  mm
      Peso do produto
      14,25  kg
      Altura do aparelho
      649,0  mm
      Profundidade do aparelho
      63,5  mm
      Largura do aparelho (polegada)
      44,43  polegadas
      Altura do aparelho (polegada)
      25.55  polegadas
      Instalação em parede
      400 mm x 400 mm, M6
      Profundidade do aparelho (polegada)
      2.50  polegadas
      Largura do bisel
      14,9 mm (bisel plano)
      Peso do produto (lb)
      31,42  lb

    • Condições de operação

      Altitude
      0 ~ 3.000 m
      Faixa de temperatura (operação)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  hora(s)
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C
      Faixa de umidade (operação) [RH]
      10 ~ 90% UR (sem condensação)

    • Aplicações de multimídia

      Vídeo de reprodução USB
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      Imagem de reprodução USB
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      Áudio de reprodução USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Player interno

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Memória
      3GB RAM
      Para guardar o aparelho
      16GB

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Acessórios opcionais
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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