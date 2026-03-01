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Monitor Philips Signage série 2000
O Philips Signage Série 2000 retoma o básico do Signage: seu monitor elementar e ao mesmo tempo elegante, que opera 16 horas por dia, 7 dias por semana, para integrações fáceis que dispensam recursos supérfluos. Equipado com Android 14, UHD e 400 nits de brilho.
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Com brilho de 400 cd/m2, o UHD Philips Signage Série 2000 foi projetado para ser usado 16 horas por dia, 7 dias por semana: ideal para empresas que operam da manhã até a noite e que querem causar uma boa impressão.
Equipado com Android 14, o monitor Philips Signage Série 2000 foi criado em uma plataforma profissional, com conectividade confiável e segurança integradas. Otimizado para aplicativos Android nativos e com capacidade para a instalação de aplicativos e softwares da web diretamente no monitor, sem a necessidade de um media player externo.
Estenda sua tela para o futuro com nossa abordagem modular. Criando oportunidades para adicionar Wi-Fi e Bluetooth com o módulo CRD22 opcional, Philips ScreenShare e um foco robusto na reutilização e reciclagem, além de sustentabilidade, com descarte reduzido de WEEE.
FailOver basics por meio da detecção de hotplug de 5 V. Indispensável para aplicações comerciais exigentes, o FailOver por meio de hotplug de 5 V permite configurar uma fonte de conteúdo secundária que será reproduzida automaticamente no caso improvável de falha de alimentação de mídia primária.
Libere o poder, a versatilidade e a inteligência de seus monitores Philips Signage Série 2000 remotamente com o Wave. Essa plataforma revolucionária em nuvem dá a você total controle, com instalação e configuração simplificadas, painéis de monitoramento e controle, atualização de firmware, gerenciamento de playlists e configuração de programações de energia, economizando tempo e energia e reduzindo o impacto ambiental.
Imagem/tela
Conectividade
Conforto
Lig/Desl
Resoluções de imagem compatíveis
Dimensões
Condições de operação
Aplicações de multimídia
Player interno
Acessórios
Outros
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