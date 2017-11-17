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    Signage Solutions Monitor Q-Line

    49BDL3050Q/00

    Classificação geral / 5
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    Chame ainda mais a atenção com o monitor Q-Line UHD Android, que leva a resolução a um novo patamar. Beneficie-se da instalação rápida e sem hardware, além da excelente qualidade de imagem. Exiba facilmente conteúdo on-line e local.

    Conheça todos os benefícios

    Signage Solutions Monitor Q-Line

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    Monitor 18/7 simples, inteligente e vibrante.

    • 49"
    • 3840 x 2160 (UHD 4K)
    • Ultra HD
    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle

    Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.

    CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio

    CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio

    Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.

    Navegador HTML5 integrado. Reproduza e controle conteúdo on-line

    Navegador HTML5 integrado. Reproduza e controle conteúdo on-line

    Processador SoC Android. Aplicativos próprios e da web

    Controle seu monitor por meio de uma conexão com a internet. Os monitores profissionais Philips equipados com Android são otimizados para aplicativos próprios do Android e você também pode instalar aplicativos da web diretamente no monitor. Um novo sistema operacional Android OS garante que o software seja mantido seguro e permaneça de acordo com a especificação mais recente por mais tempo.

    Gerenciamento remoto do sistema por meio do CMND

    Tenha controle total sobre a rede do seu monitor profissional Philips. O CMND permite que você gerencie, atualize, faça a manutenção e reproduza conteúdo por meio de uma interface de fácil utilização. Da instalação ao funcionamento no dia-a-dia.

    CMND e Implementar. Instale e inicialize aplicativos remotamente

    Instale e inicialize rapidamente qualquer aplicativo, mesmo quando não estiver no local, trabalhando remotamente. O CMND e Implementar permite que você acrescente e atualize os próprios aplicativos assim como aqueles da loja de aplicativos do monitor profissional Philips. Escaneie o código QR, faça login na loja e clique no aplicativo que deseja instalar. O download e a inicialização do aplicativo ocorrem automaticamente.

    Memória interna. Carregue conteúdo para reprodução instantânea

    Salve e reproduza conteúdo sem a necessidade de um aparelho externo permanente. O monitor profissional da Philips tem memória interna, o que permite carregar arquivos de mídia no monitor para a reprodução instantânea. A memória interna também funciona como um cache para transmissões on-line.

    Media player integrado. Programe conteúdo de dispositivos USB com facilidade

    Programe facilmente a reprodução de conteúdo a partir de USB. O monitor profissional Philips desperta do modo de espera para reproduzir o conteúdo desejado, retornando ao modo anterior assim que a reprodução termina.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (mm)
      123.2  cm
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      48.5  polegadas
      Prop. da imagem
      16:9
      Resolução de imagem
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,27963 x 0,27963 mm
      Ótima resolução
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brilho
      350  cd/m²
      Cores da tela
      1,07 bilhão
      Proporção de contraste (típica)
      1200:1
      Tempo de resposta (típico)
      9  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      178  grau
      Aprimoramento de imagens
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • 3D Combfilter
      • Progressive Scan
      • Desentrelaçamento 3D MA
      • Reforço de contraste dinâmico
      • Aprimoramento de cores
      • Ajuste de temperatura das cores
      • Desentrelaçamento
      • Redução de ruído
      • Smart Picture
      Tecnologia de painel
      IPS
      Sistema operacional
      Android 5.0.1

    • Conectividade

      Saída de áudio
      Áudio Esquerda/Direita (RCA)
      Entr. de vídeo
      • DVI-D
      • VGA (D-Sub analógico)
      • 2 entradas HDMI
      • USB 2.0 (x2)
      Entrada de áudio
      Plugue de 3,5 mm
      Controle externo
      • Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm
      • IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm
      • RJ45

    • Conforto

      Posicionamento
      • Paisagem (18/7)
      • Retrato (12/7)
      Matriz entrelaçada
      Até 10 x 15
      Funções de proteção de tela
      Movimentação de pixels, redução de brilho
      Controle do teclado
      Pode ser bloqueado
      Sinal do controle remoto
      Pode ser bloqueado
      Circuito de sinal
      • Loop-through infravermelho
      • RS232
      Fácil de instalar
      Bloqueio de controle remoto
      Funções de economia de energia
      Smart Power
      Outras facilidades
      • Trava Kensington
      • Instalação padrão VESA (400 x 400 mm)
      Controlável por rede
      • LAN (RJ45)
      • RS232
      Memória
      8 GB eMMC

    • Som

      Alto-falantes internos
      2 x 10 W RMS

    • Lig/Desl

      Alimentação
      100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
      Consumo (com o aparelho ligado)
      125 W
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,5 W
      Recursos de economia de energia
      Smart Power

    • Resoluções de imagem compatíveis

      Formatos do computador
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30, 50, 60 Hz

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      1099,2  mm
      Peso do produto
      11,4  kg
      Altura do aparelho
      631,9  mm
      Profundidade do aparelho
      62,4  mm
      Largura do aparelho (polegada)
      43,28  polegadas
      Altura do aparelho (polegada)
      24.88  polegadas
      Instalação em parede
      400 x 400 mm, M6
      Profundidade do aparelho (polegada)
      2,46  polegadas
      Largura do bisel
      11,9 (Parte superior/esquerda/direita) 14,4 (Parte inferior) mm
      Peso do produto (lb)
      25,13  lb

    • Condições de operação

      Altitude
      0 ~ 3.000 m
      Faixa de temperatura (operação)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  hora(s)
      Umidade relativa
      20 ~ 80 (operação),10 - 90 % (armazenamento)  %
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicações de multimídia

      Vídeo de reprodução USB
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      Imagem de reprodução USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Áudio de reprodução USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Player interno

      CPU
      Processador Quad-core ARM
      Memória
      2 GB DDR3
      Para guardar o aparelho
      8 GB eMMC

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • Cabo de energia CA
      • Cabo RS232
      • Guia de início rápido
      • Cabo de sensor IR (1,8M)
      • Pilhas para controle remoto
      • Controle remoto
      Acessórios inclusos
      • Cabo de encadeamento de RS232
      • Tampa do USB e parafuso x1
      Acessórios opcionais
      Suporte para cima da mesa
      Suporte
      BM05923/BM02542/BM05922

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • Árabe
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Polonês
      • Russo
      • Espanhol
      • Turco
      • Japonês
      • Checo
      • Dinamarquês
      • Holandês
      • Finlandês
      • Norueguês
      • Português
      • Sueco
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC, Classe B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Cabo de energia CA
    • Cabo RS232
    • Guia de início rápido
    • Cabo de sensor IR (1,8M)
    • Pilhas para controle remoto
    • Controle remoto
    • Acessórios opcionais: Suporte para cima da mesa
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