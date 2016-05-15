Proporcione aos seus hóspedes a experiência de visualização que eles merecem. Eles desfrutarão de uma TV mais ágil e rápida com grande quantidade de aplicativos de instalações exclusivos, e você terá instalação remota e gerenciamento ao seu dispor.
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Miracast e DirectShare para compartilhar filmes e músicas em sua TV
Nossas TVs proporcionam a seus hóspedes a liberdade para desfrutar de conteúdos na grande TV com conexão wireless e sem complicações. Com nossa abordagem de sistema aberto, atendemos às necessidades dos usuários de iOS e Android e estendemos continuamente nossa compatibilidade. Nosso compartilhamento seguro protege seus hóspedes. Imagens, filmes, músicas, tudo pode ser apreciado e compartilhado em nossas TVs por meio do Miracast e DirectShare!
Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes
O MyChoice é uma forma simples e econômica de fornecer a seus hóspedes canais de TV premium. Além disso, é uma fonte de receita adicional que permite a recuperação do investimento inicial na TV.
CMND e Controle: manutenção fácil de suas TVs
Com CMND e Controle, você configura e instala remotamente as suas TVs a partir de uma localização central, sem a necessidade de visitar qualquer sala. Atualize e gerencie todos os seus monitores com o mínimo de esforço, tudo isso sem precisar incomodar os seus hóspedes.
CMND e Criar: visualize as informações que desejar a qualquer momento
Com CMND e Criar, você pode fornecer as informações que deseja a qualquer momento. O módulo de gerenciamento de conteúdo do CMND permite fácil criação e distribuição de páginas da Web interativas sobre o hotel. Personalize suas TVs para oferecer aos seus hóspedes as informações mais atualizadas com os mais recentes desenvolvimentos em seu hotel, tudo em tempo real.
Android: uma experiência de TV mais rápida, mais rica e mais agradável
Com o Android em sua TV profissional, você terá uma interface mais rápida, mais rica e fácil de usar. Ele é seu controle para uma infinidade de serviços de hotelaria exclusivos, aplicativos e muito mais. Também há um menu de fácil navegação com links diretos para seus aplicativos favoritos.
AppControl para adicionar, classificar e excluir aplicativos com o mínimo de esforço
O App control garante que sua TV tenha os aplicativos que você deseja. Com a capacidade de adicionar, excluir e classificar aplicativos, além da capacidade de configurar aplicativos para ambientes específicos. Trata-se de uma experiência realmente personalizada para os hóspedes e você poderá controlá-la a partir de um local centralizado, sem precisar entrar no ambiente. Para facilitar o uso e a segurança, carregue seu aplicativo personalizado em nosso servidor particular, baseado na nuvem, e mantenha-se seguro, pois só você poderá acessá-lo.
Aplicativos avançados com muitos serviços exclusivos para hotelaria
Aplicativos avançados contêm uma biblioteca de aplicativos cada vez maior. Com o poder do Android, os aplicativos são executados de forma mais suave, mais rápidos e estão mais avançados do que nunca. Desenvolvidos para o setor de hotelaria, as informações dos hóspedes são excluídas com segurança após o uso, e o acesso a conteúdos ilegais que podem causar danos no setor é impedido.
Sistema de IPTV integrada para a melhor interatividade personalizada
Sem custos e complicações. Com nossas novas Smart TVs, você pode criar seu sistema de hotel diretamente na TV. Canais interativos, vídeos sob demanda, informações e menus interativos do hotel, além de sistemas de pedidos on-line, tudo isso é possível sem um decodificador externo conectado à TV. Além do fornecimento de conteúdo por meio de cabos coaxiais da TV, agora você pode usar sua rede de Internet para oferecer canais de TV ou VODs diretamente na TV. Nossa rede de parceiros pode garantir que você tenha o portal personalizado que deseja.
Serial Xpress Protocol para sistemas interativos
A TV pode ser conectada a decodificadores externos e aos decodificadores de todos os principais fornecedores de sistemas interativos por meio do Serial Xpress Protocol (SXP).
Aplicativo remoto da TV Philips para maior controle dos hóspedes
Não consegue usar o controle remoto? Use o aplicativo remoto da TV Philips em seu smartphone ou tablet para controlar a TV, escolher quais aplicativos serão visualizados e acessar o SmartInfo. Disponível para download gratuito nos dispositivos iOS e Android.