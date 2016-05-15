Sistema de IPTV integrada para a melhor interatividade personalizada

Sem custos e complicações. Com nossas novas Smart TVs, você pode criar seu sistema de hotel diretamente na TV. Canais interativos, vídeos sob demanda, informações e menus interativos do hotel, além de sistemas de pedidos on-line, tudo isso é possível sem um decodificador externo conectado à TV. Além do fornecimento de conteúdo por meio de cabos coaxiais da TV, agora você pode usar sua rede de Internet para oferecer canais de TV ou VODs diretamente na TV. Nossa rede de parceiros pode garantir que você tenha o portal personalizado que deseja.