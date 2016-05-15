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  • Experiência diferenciada Experiência diferenciada Experiência diferenciada

    TV profissional

    43HFL5011T/12

    Classificação geral / 5
    • Críticas Críticas

    Experiência diferenciada

    Proporcione aos seus hóspedes a experiência de visualização que eles merecem. Eles desfrutarão de uma TV mais ágil e rápida com grande quantidade de aplicativos de instalações exclusivos, e você terá instalação remota e gerenciamento ao seu dispor.

    Conheça todos os benefícios

    TV profissional

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    Miracast e DirectShare para compartilhar filmes e músicas em sua TV

    Miracast e DirectShare para compartilhar filmes e músicas em sua TV

    Nossas TVs proporcionam a seus hóspedes a liberdade para desfrutar de conteúdos na grande TV com conexão wireless e sem complicações. Com nossa abordagem de sistema aberto, atendemos às necessidades dos usuários de iOS e Android e estendemos continuamente nossa compatibilidade. Nosso compartilhamento seguro protege seus hóspedes. Imagens, filmes, músicas, tudo pode ser apreciado e compartilhado em nossas TVs por meio do Miracast e DirectShare!

    Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes

    Compatibilidade com o MyChoice para receitas recorrentes

    O MyChoice é uma forma simples e econômica de fornecer a seus hóspedes canais de TV premium. Além disso, é uma fonte de receita adicional que permite a recuperação do investimento inicial na TV.

    CMND e Controle: manutenção fácil de suas TVs

    CMND e Controle: manutenção fácil de suas TVs

    Com CMND e Controle, você configura e instala remotamente as suas TVs a partir de uma localização central, sem a necessidade de visitar qualquer sala. Atualize e gerencie todos os seus monitores com o mínimo de esforço, tudo isso sem precisar incomodar os seus hóspedes.

    CMND e Criar: visualize as informações que desejar a qualquer momento

    CMND e Criar: visualize as informações que desejar a qualquer momento

    Com CMND e Criar, você pode fornecer as informações que deseja a qualquer momento. O módulo de gerenciamento de conteúdo do CMND permite fácil criação e distribuição de páginas da Web interativas sobre o hotel. Personalize suas TVs para oferecer aos seus hóspedes as informações mais atualizadas com os mais recentes desenvolvimentos em seu hotel, tudo em tempo real.

    Android: uma experiência de TV mais rápida, mais rica e mais agradável

    Com o Android em sua TV profissional, você terá uma interface mais rápida, mais rica e fácil de usar. Ele é seu controle para uma infinidade de serviços de hotelaria exclusivos, aplicativos e muito mais. Também há um menu de fácil navegação com links diretos para seus aplicativos favoritos.

    AppControl para adicionar, classificar e excluir aplicativos com o mínimo de esforço

    O App control garante que sua TV tenha os aplicativos que você deseja. Com a capacidade de adicionar, excluir e classificar aplicativos, além da capacidade de configurar aplicativos para ambientes específicos. Trata-se de uma experiência realmente personalizada para os hóspedes e você poderá controlá-la a partir de um local centralizado, sem precisar entrar no ambiente. Para facilitar o uso e a segurança, carregue seu aplicativo personalizado em nosso servidor particular, baseado na nuvem, e mantenha-se seguro, pois só você poderá acessá-lo.

    Aplicativos avançados com muitos serviços exclusivos para hotelaria

    Aplicativos avançados contêm uma biblioteca de aplicativos cada vez maior. Com o poder do Android, os aplicativos são executados de forma mais suave, mais rápidos e estão mais avançados do que nunca. Desenvolvidos para o setor de hotelaria, as informações dos hóspedes são excluídas com segurança após o uso, e o acesso a conteúdos ilegais que podem causar danos no setor é impedido.

    Sistema de IPTV integrada para a melhor interatividade personalizada

    Sem custos e complicações. Com nossas novas Smart TVs, você pode criar seu sistema de hotel diretamente na TV. Canais interativos, vídeos sob demanda, informações e menus interativos do hotel, além de sistemas de pedidos on-line, tudo isso é possível sem um decodificador externo conectado à TV. Além do fornecimento de conteúdo por meio de cabos coaxiais da TV, agora você pode usar sua rede de Internet para oferecer canais de TV ou VODs diretamente na TV. Nossa rede de parceiros pode garantir que você tenha o portal personalizado que deseja.

    Serial Xpress Protocol para sistemas interativos

    A TV pode ser conectada a decodificadores externos e aos decodificadores de todos os principais fornecedores de sistemas interativos por meio do Serial Xpress Protocol (SXP).

    Aplicativo remoto da TV Philips para maior controle dos hóspedes

    Não consegue usar o controle remoto? Use o aplicativo remoto da TV Philips em seu smartphone ou tablet para controlar a TV, escolher quais aplicativos serão visualizados e acessar o SmartInfo. Disponível para download gratuito nos dispositivos iOS e Android.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Prop. da imagem
      16:9
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      43  polegadas
      Medida diagonal da tela (mm)
      110  cm
      Visor
      LED Full HD
      Resolução de imagem
      1920 x 1080p
      Brilho
      300  cd/m²
      Aprimoramento de imagens
      • PMR (Perfect Motion Rate) de 200Hz
      • Pixel Plus HD
      Ângulo de visão
      178° (A) /178° (V)

    • Sintonizador/Recepção/Transmissão

      TV Digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (até 1080p60)
      Reprodução de vídeo
      • NTSC
      • PAL
      TV analógica
      PAL
      Reprodução IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Android TV

      Sistema operacional
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Tamanho da memória (Flash)
      8 GB

    • Recursos

      Fácil de usar
      • Estilo de imagem
      • Estilo de som
      Serviços digitais
      • 8d EPG
      • Agora&Próximo
      • MHEG
      • Teletexto
      • HbbTV
      • Legendas
      Controle local
      Joystick

    • Recursos Hospitality

      Modo hotel
      • Bloqueio de controle de joystick
      • Bloqueio de menu
      • Bloquear menu de instalação
      • Limitação de volume
      Modo Prison
      • modo segurança alta
      • Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda
      Timer
      • Timer desl. aut.
      • Alarme do despertador
      • Alarme com canal
      • Alarme com sons
      Ativar controle
      • Canal
      • Destaque
      • Formato da imagem
      • Volume
      • Estilo de imagem
      Antifurto
      • Proteção antirroubo de bateria
      • Trava Kensington
      Controle de alimentação
      • Liga automaticamente
      • Inicialização rápida/sustentável
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Aplic.
      • AppControl
      • Aplicativos com base em nuvem
      • Aplicativos Android
      • Aplicativo remoto da TV Philips
      Sua marca
      • SmartInfo
      • Logotipo de boas-vindas
      • Painel personalizável (HTML)
      • Sistema IPTV
      • Aplicativos personalizados
      • Nome do local (ID Geonames)
      Relógio
      • Relógio em modo de espera
      • Botão RC que brilha no escuro
      • Relógio na tela
      • Relógio externo opcional
      SmartInfo
      • Navegador HTML5
      • Modelos interativos
      Clonagem e atualização do firmware
      • Clonagem inicial instantânea
      • Por USB/RF/IP
      CMND&Controle
      • Editor de canais off-line
      • Editor de configuração off-line
      • Status da TV em tempo real (IP)
      • Gerenciamento remoto por IP/RF
      • CMND&Criar
      • Gerenciamento de grupo de TV
      Controlar
      • Bloqueio de atualização automática de canais
      • Protocolo serial Xpress
      • JSON API para controle de TV JAPIT
      Serviços integrados
      Previsão do tempo para 5 dias
      DRM interativa
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • Securemedia
      Geração de receita
      MyChoice
      Idiomas
      Controle de idioma para hóspedes
      Controle remoto
      • Alça do cabo pronto para uso
      • Detecção de bateria fraca
      • Trava da porta da bateria do controle remoto
      Canais
      • Lista combinada
      • Listas temáticas

    • Recursos de saúde

      Controlar
      • Vários controles remotos
      • Compatível com RC de saúde
      • Compatível com o sistema de chamado de enfermagem
      Conforto
      • Saída para fone de ouvido
      • Alto-falante principal independente no modo mudo
      Segurança
      • Isolamento duplo classe II
      • Resistente a chamas

    • Multimídia

      Suporte à reprodução de vídeo
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Contêineres: AVI, MKV
      Suporte a formatos de música
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 a v9.2)
      • WMA-PRO (v9 e v10)
      Suporte a formatos de legenda
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Suporte a formatos de imagem
      JPG
      Resolução de vídeo compatível na USB
      até 1920 x 1080p a 60 Hz
      Conexões multimídia
      • USB
      • Rede local

    • Áudio

      Potência de saída de som
      16 (2x8)  W
      Saída para alto-falante de banheiro
      1,5 W Mono 8 Ohm
      Alto-falantes
      • 2,0
      • Na parte de baixo
      Recursos sonoros
      • AVL
      • Incredible surround
      • Graves dinâmicos
      • Dolby MS10

    • Lig/Desl

      Alimentação
      CA 220 a 240 V; 50 a 60 Hz
      Temperatura ambiente
      0 °C a 40 °C
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,4 W
      Classe do rótulo de energia
      A+
      Etiqueta de consumo de energia da UE
      43  W
      Recursos de economia de energia
      Modo econômico
      Consumo de energia anual
      62  kW·h

    • Acessórios

      Conteúdo
      • Suporte articulado de mesa
      • Duas pilhas AAA
      • Folheto de garantia
      • Folheto com informações legais e de segurança
      • Cabo de energia
      • Controle remoto 22AV1505B/12
      Opcional
      • Relógio externo 22AV1120C/00
      • RC de saúde 22AV1109H/12
      • Configuração RC 22AV9573A
      • Bluetooth RC 22AV1507A/12

    • Conexão Wireless

      Rede local wireless
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4,0
      • Pronto para jogo HID
      • Multicanal
      • Áudio wireless (fone de ouvido)
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Conectividade na parte inferior

      HDMI1
      HDMI 1.4
      Antena LNA
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Saída de áudio digital
      Óptica
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Conectividade lateral

      USB2
      USB 3.0
      Slot de interface comum
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Saída para fone de ouvido
      Minitomada

    • Conectividade traseira

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      Saída para alto-falante de banheiro
      Minitomada
      Componente
      YPbPr + cinch E/D
      Entrada de áudio DVI
      Minitomada
      Alimentação externa
      • 12 V/15 W
      • Minitomada
      Controle externo
      RJ-48

    • Recursos de conectividade

      RJ48
      • Entrada/saída de IR
      • Interface Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reprodução com um toque
      • Modo de espera do sistema
      • Passagem RC
      • controle de áudio do sistema
      Rede local
      Wake-up on LAN
      HDMI
      • ARC (todas as portas)
      • DVI (todas as portas)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Design

      Cor
      Prata

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      968  mm
      Altura do aparelho
      563  mm
      Profundidade do aparelho
      64/77  mm
      Peso do produto
      9,1  kg
      Largura do aparelho (com base)
      968  mm
      Altura do aparelho (com base)
      625  mm
      Profundidade do aparelho (com base)
      250  mm
      Peso do produto (+base)
      10,5  kg
      Suporte para instalação em parede
      • 200 x 200 mm
      • M6

    O que está na caixa?

    Outros itens inclusos

    • Pilhas para controle remoto
    • Controle remoto
    • Folheto de garantia
    • Cabo de energia
    • Suporte para cima da mesa
    Badge-D2C

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    • A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.
    • A Philips não garante a disponibilidade ou a continuidade do funcionamento correto de aplicativos.
    • A memória livre real pode ser inferior devido à pré-configuração do dispositivo
    • Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.
    • Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.
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