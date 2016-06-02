Comprovante de reprodução para conteúdo Android. Saiba o que está sendo reproduzido

Tenha a certeza de que o monitor profissional Philips equipado com Android está exibindo o conteúdo certo, mesmo quando você não está por perto. Ao reproduzir conteúdo a partir do media player integrado, você pode configurar o monitor para registrar imagens da tela automaticamente em intervalos regulares. As imagens são armazenadas na memória interna do monitor e você pode optar por recebê-las por e-mail.