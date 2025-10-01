43BDL3650QE/00
Envolva seu público com este monitor digital 4K Ultra HD ecologicamente correto. Proporcionando um desempenho 4K UHD perfeito enquanto opera com metade da potência em comparação com outros modelos do mercado, com o mais recente PPDS EcoDesign.
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Projetado com processos de fabricação, funcionalidades físicas, materiais, embalagens e software incorporado que são mais sustentáveis e proporcionam uma melhor eficiência energética, o monitor EcoDesign Philips Signage 3650 foi projetado para operar usando menos da metade da energia de seus equivalentes, sem deixar de oferecer o mesmo desempenho incomparável.
Reconhecido e registrado na EPEAT com certificação ecológica Gold Climate+, o monitor Philips Signage 3650 EcoDesign atende ao conjunto robusto de critérios estabelecidos pelo rótulo ecológico de primeira linha do mundo.
Alimentados pela nossa plataforma Android 10 SoC, esses monitores eficientes são otimizados para aplicativos Android nativos, e você também pode instalar aplicativos da Web diretamente no monitor. Flexibilidade e segurança para garantir que as especificações do monitor permaneçam atualizadas por mais tempo.
Essencial para aplicações comerciais exigentes, o FailOver é uma tecnologia revolucionária que realiza o backup do conteúdo na tela em casos de falha na origem de entrada ou no aplicativo. Basta selecionar uma conexão de entrada e uma conexão de FailOver e tudo estará pronto para proteção instantânea de conteúdo.
Faça o compartilhamento sem fio de tela por meio de sua rede Wi-Fi para conectar dispositivos de forma instantânea e segura ou use o dongle HDMI interativo opcional para transmitir diretamente para a tela sem precisar se conectar à sua rede protegida.
Libere o poder, a versatilidade e a inteligência de seus monitores Philips Signage 3650 EcoDesign remotamente com o Wave. Essa plataforma em nuvem revolucionária dá a você total controle, com instalação e configuração simplificadas, monitores de monitoramento e controle, atualização de firmware, gerenciamento de listas de reprodução e configuração de programações de energia. Reduz tempo, energia e impactos ambientais.
Conecte-se e controle seu conteúdo pela nuvem com o navegador HTML5 integrado. Usando o navegador Chromium, desenvolva seu conteúdo on-line e conecte um único monitor ou sua rede completa. Disponibilize o conteúdo nos modos paisagem ou retrato, com resolução Full HD. Basta conectar o monitor à Internet usando o módulo Wi-Fi CRD22 opcional ou via LAN para curtir as playlists que você criou.
Programe facilmente a reprodução de conteúdo a partir de USB ou memória interna. O monitor profissional Philips desperta do modo de espera para reproduzir o conteúdo desejado, retornando ao modo anterior assim que a reprodução termina.
Imagem/tela
Conectividade
Conforto
Som
Lig/Desl
Resoluções de imagem compatíveis
Dimensões
Condições de operação
Aplicações de multimídia
Player interno
Acessórios
Outros
