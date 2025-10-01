Termos de pesquisa

    Signage Solutions EcoDesign

    Envolva seu público com este monitor digital 4K Ultra HD ecologicamente correto. Proporcionando um desempenho 4K UHD perfeito enquanto opera com metade da potência em comparação com outros modelos do mercado, com o mais recente PPDS EcoDesign.

    Signage Solutions EcoDesign

    Monitor EcoDesign 18/7

    • 43"
    • Luz de fundo Direct LED
    • Ultra HD

    Embalagem 100% reciclada e reciclável

    Projetado com processos de fabricação, funcionalidades físicas, materiais, embalagens e software incorporado que são mais sustentáveis e proporcionam uma melhor eficiência energética, o monitor EcoDesign Philips Signage 3650 foi projetado para operar usando menos da metade da energia de seus equivalentes, sem deixar de oferecer o mesmo desempenho incomparável.

    Certificação EPEAT Gold Climate+

    Reconhecido e registrado na EPEAT com certificação ecológica Gold Climate+, o monitor Philips Signage 3650 EcoDesign atende ao conjunto robusto de critérios estabelecidos pelo rótulo ecológico de primeira linha do mundo.

    Processador SoC Android. Aplicativos próprios e da web

    Alimentados pela nossa plataforma Android 10 SoC, esses monitores eficientes são otimizados para aplicativos Android nativos, e você também pode instalar aplicativos da Web diretamente no monitor. Flexibilidade e segurança para garantir que as especificações do monitor permaneçam atualizadas por mais tempo.

    FailOver. Garanta que o conteúdo esteja sempre em execução

    Essencial para aplicações comerciais exigentes, o FailOver é uma tecnologia revolucionária que realiza o backup do conteúdo na tela em casos de falha na origem de entrada ou no aplicativo. Basta selecionar uma conexão de entrada e uma conexão de FailOver e tudo estará pronto para proteção instantânea de conteúdo.

    Interact opcional para compartilhamento de tela wireless

    Faça o compartilhamento sem fio de tela por meio de sua rede Wi-Fi para conectar dispositivos de forma instantânea e segura ou use o dongle HDMI interativo opcional para transmitir diretamente para a tela sem precisar se conectar à sua rede protegida.

    Compatível com o Philips Wave para gerenciamento remoto

    Libere o poder, a versatilidade e a inteligência de seus monitores Philips Signage 3650 EcoDesign remotamente com o Wave. Essa plataforma em nuvem revolucionária dá a você total controle, com instalação e configuração simplificadas, monitores de monitoramento e controle, atualização de firmware, gerenciamento de listas de reprodução e configuração de programações de energia. Reduz tempo, energia e impactos ambientais.

    Conecte e controle seu conteúdo pela nuvem

    Conecte-se e controle seu conteúdo pela nuvem com o navegador HTML5 integrado. Usando o navegador Chromium, desenvolva seu conteúdo on-line e conecte um único monitor ou sua rede completa. Disponibilize o conteúdo nos modos paisagem ou retrato, com resolução Full HD. Basta conectar o monitor à Internet usando o módulo Wi-Fi CRD22 opcional ou via LAN para curtir as playlists que você criou.

    Wi-Fi e Bluetooth 5.2 via módulo opcional

    Programe facilmente a reprodução de conteúdo a partir de USB ou memória interna. O monitor profissional Philips desperta do modo de espera para reproduzir o conteúdo desejado, retornando ao modo anterior assim que a reprodução termina.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Medida diagonal da tela (mm)
      125.7  cm
      Medida diagonal da tela (polegadas)
      49.5  polegadas
      Prop. da imagem
      16:9
      Resolução de imagem
      3840 x 2160
      Pixel pitch
      0,2854 x 0,2854 mm
      Ótima resolução
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brilho
      350  cd/m²
      Cores da tela
      1,06 bilhão
      Proporção de contraste (típica)
      4000:1
      Proporção de contraste dinâmico
      500,000:1
      Tempo de resposta (típico)
      8  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      178  grau
      Aprimoramento de imagens
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Reforço de contraste dinâmico
      • Desentrelaçamento de compensação de movimento
      • Progressive Scan
      Tecnologia de painel
      AV
      Sistema operacional
      Android 10

    • Conectividade

      Saída de áudio
      Plugue de 3,5 mm
      Entr. de vídeo
      • HDMI 2.0 (x2)
      • DVI-I (x1)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      Entrada de áudio
      Plugue de 3,5 mm
      Outras conexões
      micro SD
      Controle externo
      • RJ45
      • Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm
      • IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm
      Funcionalidade Wi-Fi opcional
      Dongle Wi-Fi CRD22

    • Conforto

      Posicionamento
      • Paisagem (18/7)
      • Retrato (18/7)
      Matriz entrelaçada
      Até 15 x 15
      Controle do teclado
      • Pode ser bloqueado
      • Oculto
      Sinal do controle remoto
      Pode ser bloqueado
      Circuito de sinal
      • RS232
      • Loop-through infravermelho
      Funções de economia de energia
      Smart Power
      Controlável por rede
      • RS232
      • RJ45

    • Som

      Alto-falantes internos
      2 x 10 W RMS

    • Lig/Desl

      Alimentação
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (típico)
      53  W
      Consumo (Máx.)
      102 W
      Consumo de energia no modo de espera
      <0,5 W
      Recursos de economia de energia
      Smart Power
      Classe do rótulo de energia
      E

    • Resoluções de imagem compatíveis

      Formatos do computador
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      Formatos de vídeo
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 720p, 50,60 Hz

    • Dimensões

      Largura do aparelho
      973,0  mm
      Peso do produto
      11,29  kg
      Altura do aparelho
      561,2  mm
      Profundidade do aparelho
      63,5  mm
      Largura do aparelho (polegada)
      38,31  polegadas
      Altura do aparelho (polegada)
      22.09  polegadas
      Instalação em parede
      200 mm x 200 mm, M6
      Profundidade do aparelho (polegada)
      2.50  polegadas
      Largura do bisel
      13,9 mm (bisel plano)
      Peso do produto (lb)
      24,91  lb

    • Condições de operação

      Altitude
      0 ~ 3.000 m
      Faixa de temperatura (operação)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  hora(s)
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 ~ 60  °C
      Faixa de umidade (operação) [RH]
      20 ~ 80% UR (sem condensação)
      Faixa de umidade (armazenamento) [RH]
      5 ~ 95% UR (sem condensação)

    • Aplicações de multimídia

      Vídeo de reprodução USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Imagem de reprodução USB
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      Áudio de reprodução USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Player interno

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Memória
      • 16 GB
      • DDR de 3 GB

    • Acessórios

      Acessórios inclusos
      • Cabo de sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Cabo de encadeamento de RS232
      • Logotipo da Philips (x1)
      • Cabo de energia CA
      • Tampa do comutador CA
      • Clipe do cabo (x2)
      • Guia de início rápido
      • Cabo RS232
      • Tampa USB (x1)

    • Outros

      Idiomas do menu On-screen Display (OSD)
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Polonês
      • Russo
      • Espanhol
      • Turco
      • Simplified Chinese
      • Chinês tradicional
      • Árabe
      • Japonês
      Garantia
      3 anos de garantia
      Aprovações de órgãos reguladores
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, Classe A
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • RoHS

