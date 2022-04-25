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Deixe sua imaginação ainda mais livre
Sem limites. Sem restrições. A série L-Line 7000 da Philips é uma solução de sinalização LED para infinitas possibilidades de formato e tamanho. A vinculação fácil e as várias opções de tamanho permitem exibições exclusivas em qualquer dimensão para resultados perfeitos.Conheça todos os benefícios
Se você for elegível para isenção de IVA em dispositivos médicos, pode reivindicá-la neste produto. O valor do IVA será deduzido do preço exibido acima. Veja todos os detalhes no seu carrinho de compras.
Os suportes para montagem fácil patenteados tornam a instalação ainda mais rápida. Esses itens opcionais estão disponíveis para montagem de LED plana, curva convexa (172,5/175/177,5 graus) e cantos de 90 graus em formato de L.
O revestimento conformável é resistente a pó, sujidade, fungos e humidade protegendo o produto e permitindo uma manutenção mais fácil. Tem classificação IP30 e certificação de proteção que reduz as chances de curto-circuito por poeira e corrosão.
Misture e combine cada um dos tamanhos de painel de LED L-Line 7000 da Philips para formar uma única tela em qualquer forma e dimensão. Os pinos de alinhamento dinâmicos e flexíveis garantem um encaixe perfeito em qualquer circunstância, resultando em uma superfície de exibição sem falhas. Para maior conveniência e eficiência, cada painel de LED possui aberturas em cada lado para permitir uma conexão com fio versátil entre os painéis de LED e qualquer conexão de entrada externa. As aberturas na parte superior e inferior do painel de LED podem ser abertas se necessário.
Os monitores profissionais de LED da Philips usam LEDs de alto desempenho testados exaustivamente e que têm baixo consumo de energia e custo. Além disso, a tecnologia avançada permite que o monitor economize dinamicamente o consumo de energia.
Cada painel de LED L-Line da Philips é calibrado em nossa fábrica em circunstâncias perfeitas. Isso significa que não há necessidade de mais calibragem no local, resultando em instalações mais rápidas. Os arquivos de calibragem e configuração estão disponíveis para garantir uma manutenção rápida.
O design resistente ao fogo reduz a propagação de chamas e ajuda a proteger a integridade estrutural do painel de LED em caso de incêndio. Testado e certificado com as Certificações de Segurança contra Incêndios.
Os painéis LED da série L-Line 7000 da Philips vêm com uma altura de 25 cm e estão disponíveis em larguras de 50 cm, 75 cm e 100 cm. Esses monitores estão prontos para serem instalados em qualquer local sem limitações de tamanho. Também disponíveis com cantos chanfrados para formar designs curvos nos formatos convexo e côncavo.
Visualize todos os tipos de conteúdo em qualquer ambiente. Cause um grande impacto com mensagens nítidas e claras em locais claros, como vitrines ou locais expostos à luz solar direta. Este painel de LED com brilho intenso é perfeito para atrair atenção em áreas amplas e movimentadas que estão expostas à uma luz ambiente intensa.
Crie telas sem moldura de qualquer formato, tamanho ou resolução. O design modular dos painéis de LED profissionais da Philips permite que você se adapte a qualquer espaço. Crie instalações vastas e imersivas ou monte padrões intrigantes. Crie facilmente telas que fluem perfeitamente ao redor das portas e de outras aberturas. Com a nova série 7000 da Philips, é fácil criar até cantos e telas curvas.
Alcance a perfeição com precisão. O Monitoramento de integridade ativo torna a manutenção rápida, simples e previsível, exibindo o item de falha e localização exatos. Com a utilização desse software que funciona em tempo real, tanto on-line quanto off-line, a substituição da peça relevante se torna um processo eficiente e útil para os proprietários de monitores com muitas localizações geográficas.
Seu monitor profissional de LED da Philips possui fiação de cabo integrada para manter os cabos de alimentação e de dados organizados. Os painéis de exibição são encadeados em série para alimentação e dados, permitindo menos confusão e instalação mais rápida.
Imagem/tela
Conforto
Lig/Desl
Condições de operação
Gabinete
Módulo
Acessórios
Outros
Informações da embalagem
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