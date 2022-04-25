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    Signage Solutions LED

    41BDL7224L/00

    Deixe sua imaginação ainda mais livre

    Sem limites. Sem restrições. A série L-Line 7000 da Philips é uma solução de sinalização LED para infinitas possibilidades de formato e tamanho. A vinculação fácil e as várias opções de tamanho permitem exibições exclusivas em qualquer dimensão para resultados perfeitos.

    Signage Solutions LED

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    Deixe sua imaginação ainda mais livre

    Monitor de LED para cada forma e formato

    • 41''
    • Direct View LED

    Moldável em qualquer forma, canto em formato de L ou curvatura

    Os painéis LED da série L-Line 7000 da Philips vêm com uma altura de 25 cm e estão disponíveis em larguras de 50 cm, 75 cm e 100 cm. Esses monitores estão prontos para serem instalados em qualquer local sem limitações de tamanho. Também disponíveis com cantos chanfrados para formar designs curvos nos formatos convexo e côncavo.

    Monitoramento de integridade ativo da Philips

    Alcance a perfeição com precisão. O Monitoramento de integridade ativo torna a manutenção rápida, simples e previsível, exibindo o item de falha e localização exatos. Com a utilização desse software que funciona em tempo real, tanto on-line quanto off-line, a substituição da peça relevante se torna um processo eficiente e útil para os proprietários de monitores com muitas localizações geográficas.

    Calibrado pela fábrica

    Cada painel de LED L-Line da Philips é calibrado em nossa fábrica em circunstâncias perfeitas. Isso significa que não há necessidade de mais calibragem no local, resultando em instalações mais rápidas. Os arquivos de calibragem e configuração estão disponíveis para garantir uma manutenção rápida.

    Conexão dinâmica de painéis

    Misture e combine cada um dos tamanhos de painel de LED L-Line 7000 da Philips para formar uma única tela em qualquer forma e dimensão. Os pinos de alinhamento dinâmicos e flexíveis garantem um encaixe perfeito em qualquer circunstância, resultando em uma superfície de exibição sem falhas. Para maior conveniência e eficiência, cada painel de LED possui aberturas em cada lado para permitir uma conexão com fio versátil entre os painéis de LED e qualquer conexão de entrada externa. As aberturas na parte superior e inferior do painel de LED podem ser abertas se necessário.

    Os cantos chanfrados opcionais permitem uma superfície de exibição curva

    Crie telas sem moldura de qualquer formato, tamanho ou resolução. O design modular dos painéis de LED profissionais da Philips permite que você se adapte a qualquer espaço. Crie instalações vastas e imersivas ou monte padrões intrigantes. Crie facilmente telas que fluem perfeitamente ao redor das portas e de outras aberturas. Com a nova série 7000 da Philips, é fácil criar até cantos e telas curvas.

    Conexão sem falhas para imagens perfeitas

    Seu monitor profissional de LED da Philips possui fiação de cabo integrada para manter os cabos de alimentação e de dados organizados. Os painéis de exibição são encadeados em série para alimentação e dados, permitindo menos confusão e instalação mais rápida.

    Economia dinâmica de energia

    Os monitores profissionais de LED da Philips usam LEDs de alto desempenho testados exaustivamente e que têm baixo consumo de energia e custo. Além disso, a tecnologia avançada permite que o monitor economize dinamicamente o consumo de energia.

    Revestimento conformável e proteção contra entrada

    O revestimento conformável é resistente a pó, sujidade, fungos e humidade protegendo o produto e permitindo uma manutenção mais fácil. Tem classificação IP30 e certificação de proteção que reduz as chances de curto-circuito por poeira e corrosão.

    Alto brilho: 1.200 nits / pico de 1.600 nits

    O design resistente ao fogo reduz a propagação de chamas e ajuda a proteger a integridade estrutural do painel de LED em caso de incêndio. Testado e certificado com o padrão europeu B1 DIN4102, padrão britânico BS476-7 e padrão norte-americano UL94.

    Disponível em 3 dimensões

    Os suportes para montagem fácil patenteados tornam a instalação ainda mais rápida. Esses itens opcionais estão disponíveis para montagem de LED plana, curva convexa (172,5/175/177,5 graus) e cantos de 90 graus em formato de L.

    Especificações técnicas

    • Imagem/tela

      Prop. da imagem
      4:1
      Brilho uniforme
      >= 97%
      Brilho após a calibração
      900 nits
      Brilho antes da calibração
      1.200 nits
      Calibragem (brilho/cor)
      Suportado
      Ajustar faixa de temperatura de cor
      4000 a 9500 K (por software)
      Padrão de temperatura de cor
      6.500 ±500 K
      Proporção de contraste (típica)
      3500:1
      Ângulo de visão (horizontal)
      160  grau
      Ângulo de visão (vertical)
      160  grau
      Aprimoramento de imagens
      Tela com ampla gama de cores
      Posicionamento
      Paisagem
      Frequência de quadros (Hz)
      50 e 60
      Taxa de atualização (Hz)
      2.100~3.900 (14 bits: 3.900 Hz)
      Utilização
      Interna

    • Conforto

      Fácil de instalar
      • Pinos de orientação
      • Leve
      Loop-through de alimentação
      Para ambientes de 230 V: 8 gabinetes ou menos, para ambientes de 110 V: 4 gabinetes ou menos, máx. de 10 A
      Loop-through do controle de sinalização
      RJ45

    • Lig/Desl

      Tensão de entrada
      AC100 a 240V (50 e 60 Hz)
      Consumo de energia com tela preta (L)
      < 11
      Consumo máx. de energia CA (W)
      <125
      Consumo máx. de energia CA (W)
      < 150
      Consumo normal de energia (L)
      <41,67

    • Condições de operação

      Faixa de temperatura (operação)
      -20 a 45  °C
      Faixa de temperatura (armazenamento)
      -20 a 50  °C
      Faixa de umidade (operação) [RH]
      10 a 80%
      Faixa de umidade (armazenamento) [RH]
      10 a 85% 

    • Gabinete

      Área do gabinete (m2)
      0,25
      Pixels do gabinete (pontos)
      43,264
      Resolução de gabinete (L x A)
      416x104
      Tamanho do gabinete (mm)
      1000x250x40
      Conector de dados
      RJ45
      Conector de energia
      3 tomada elétrica (entrada C14, saída C13)
      Quantidade de placas de recepção
      1 unidade
      Especificação da placa de recepção
      A5S Plus
      Marca da placa de recepção
      NovaStar
      Peso (kg)
      6,19 (± 310g)
      Diagonal do gabinete (polegadas)
      40,6"
      Estrutura de gabinete
      Alumínio fundido
      Ângulo lateral (grau)
      90

    • Módulo

      Tipo de LED
      Fio de cobre SMD 1515
      Constituição de pixels
      1R1G1B
      Duração do LED (horas)
      100.000 com metade do brilho
      Resolução do módulo (LxA pixels)
      104x104
      Espaçamento dos pixels (mm)
      2,4
      Tamanho do módulo (L x A em mm)
      249,9*249,9

    • Acessórios

      Cabo LAN (RJ45, CAT-5)
      2 unidades
      Cabo de alimentação
      2 unidades
      QSG
      1 unidade

    • Outros

      Garantia
      2 anos
      Aprovações de órgãos reguladores
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, Parte 15, Classe A
      Certificação de retardamento de chamas
      • BS 476: Parte 7: 1997
      • UL94
      • DIN4102-1
      Revestimento conformável
      placa do hub, módulo LED traseiro

    • Informações da embalagem

      Dimensão da embalagem (mm)
      1354x392x221
      Peso bruto (kg)
      9,15

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