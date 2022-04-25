Conexão dinâmica de painéis

Misture e combine cada um dos tamanhos de painel de LED L-Line 7000 da Philips para formar uma única tela em qualquer forma e dimensão. Os pinos de alinhamento dinâmicos e flexíveis garantem um encaixe perfeito em qualquer circunstância, resultando em uma superfície de exibição sem falhas. Para maior conveniência e eficiência, cada painel de LED possui aberturas em cada lado para permitir uma conexão com fio versátil entre os painéis de LED e qualquer conexão de entrada externa. As aberturas na parte superior e inferior do painel de LED podem ser abertas se necessário.